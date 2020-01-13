Головин: ничья в матче с «ПСЖ» — приемлемый результат в данной ситуации

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился впечатлениями от матча с «Пари Сен-Жермен» в 20-м туре чемпионата Франции, в котором принял участие в двух голевых атаках своей команды. Встреча в Париже закончилась со счетом 3:3.
«Думаю, игра понравилась болельщикам. Было много моментов, хорошие скорости. Мы могли победить, могли и проиграть, но, учитывая, как складывалась игра, ничья – это приемлемый результат в данной ситуации. Тем более играли мы против лидера чемпионата в гостях.
Конечно, у них есть индивидуально очень сильные футболисты, все их прекрасно знают, и сегодня они выделялись. Здесь нет ничего нового. Но и мы смотрелись неплохо, старались отвечать атакой на атаку и навязывать свою игру. В целом этот матч нам можно занести в актив», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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