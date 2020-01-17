Конкурент «Зениту» только «Тоттенхэм». Питерцы – вторые в Европе по приросту посещаемости

Прядкин переизбран президентом РПЛ



Сергей Прядкин продолжит занимать пост президента Российской Премьер-Лиги. Соответствующее решение приняли клубы турнира.



«Действительно ли меня переизбрали? Да, это так. Клубы выступили за то, чтобы продлить мои полномочия на новый срок. Огромное спасибо за доверие», — передаёт слова 58-летнего функционера корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



Прядкин возглавляет Премьер-Лигу с ноября 2007 года. До него пост президента турнира занимали Михаил Воронцов (2006-2007), Юрий Заварзин (2004-2006), Евгений Гинер (2003-2004, 2006), Валерий Филатов (2003) и Виталий Мутко (2001-2003).

Расширение РПЛ до 18 клубов и переизбрание Прядкина. Главное с собрания клубов РПЛ Рассказываем, что ждёт российский футбол в ближайшем будущем.

Клубы РПЛ поддержали идею расширения чемпионата до 18 команд



Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что большинство клубов РПЛ поддержало идею расширения чемпионата до 18 команд.



«Что касается заседания РПЛ, то было много острых вопросов, которые вызвали серьёзное обсуждение, поэтому всё сильно затянулось. Обсуждали и реформу Кубка, и расширение РПЛ, и компенсации школам за подготовку футболистов. В целом практически по всем вопросам удалось достичь компромисса. Не все были согласны, например, с реформой Кубка — всё решил один голос. По расширению вопрос был достаточно серьёзным, но большинство клубов РПЛ поддержало идею расширения до 18 команд. Обсуждалось введение дополнительных компенсаций за переходы игроков в РПЛ, она направлена на то, чтобы было больше стимула продолжать непростую работу по подготовке футболистов.



РПЛ поддержала реформу Кубка. Дискуссии были острые, но всем очевидно – реформа назрела, зрительский интерес падает с каждым годом. РФС выступил с интересной инициативой, лучше попытаться что-то изменить, чем не делать ничего», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

«Монтеррей» заплатит «Зениту» за Краневиттера € 7 млн



Мексиканский «Монтеррей» может официально объявить о трансфере полузащитника «Зенита» Матиаса Краневиттера уже в пятницу, 17 января. Об этом сообщает TUDN.



Согласно информации источника, за 26-летнего хавбека «Монтеррей» заплатит около € 7 млн.



Краневиттер перешёл в петербургский «Зенит» из мадридского «Атлетико» в 2017 году за € 8 млн. В нынешнем сезоне аргентинский полузащитник принял участие в 4 матчах, однако результативными действиями отметиться не сумел. Контракт Краневиттера с петербургским клубом рассчитан до лета 2021 года. В составе сборной Аргентины футболист сыграл 9 матчей и отдал 1 результативную передачу.

Ригони никому не нужен. Как так получилось? Эмилиано Ригони не играет в «Сампдории». В «Зените» его тоже не ждут.

«Зенит» стал вторым в Европе по приросту посещаемости



УЕФА обнародовал финансовый отчёт по итогам 2018 года, сообщает РИА «Новости».



Питерский «Зенит», переехав на новый стадион показал второй среди европейских клубов результат по приросту средней посещаемости (с 25 406 до 43 963 человек). Отмечается, что российский клуб уступил по этому показателю лишь лондонскому «Тоттенхэму». Всего УЕФА проводит финансовой отчёт по 700 клубам Европы.



Свой первый официальный матч на новом стадионе «Зенит» провёл в апреле 2017 года. Сообщается, что новая «Газпром Арена» вмещает около 68 тыс. зрителей.

Источник: полузащитник сборной Казахстана Исламхан отправился на просмотр в «Зенит»



Бывший полузащитник «Кайрата» Бауыржан Исламхан, ныне пребывающий в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в России, сообщает Vesti.kz.



По информации источника, сегодня, 16 января, 26-летний футболист отправился в расположение «Зенита». Ожидается, что Бауыржан прибудет на сбор сине-бело-голубых в Катаре, чтобы пройти просмотр.



Исламхан начинал карьеру в 2011 году в составе «Тараза», после чего перебрался в «Кубань». За российский клуб хавбек не провёл ни одного матча, а в 2013 году играл на правах аренды за «Астану». С 2014 года Бауыржан защищал цвета «Кайрата», который покинул в конце прошлого года по истечении контракта. В сборную Казахстана вызывается с 2012 года.



В минувшем розыгрыше казахстанской Премьер-лиги полузащитник принял участие в 22 матчах, в которых отметился 7 голами (3 – с пенальти) и получил 2 жёлтые карточки.

Ведущие клубы РПЛ на сборах: куда улетели, новички, с кем играют Главная информация о «Зените», «Краснодаре», «Ростове» и московских командах.

«Ахмат» подтвердил переход форварда «Удинезе» Визеу



Президент «Ахмата» Магомед Даудов в своём «инстаграме» подтвердил переход нападающего Фелипе Визеу из «Удинезе».



«Дорогие друзья! Мы продолжаем активно работать на трансферном рынке и хотим поделиться очередной новостью с нашими болельщиками и всеми любителями футбола. Сегодня мы подписали контракт с молодым, талантливым бразильским футболистом, нападающим Фелипе Визеу. Он переходит в «Ахмат» на правах аренды до конца 2020 года. Права на игрока принадлежат итальянскому «Удинезе». Наш клуб имеет приоритетное право выкупить трансфер игрока.

В свои неполные 23 года Визеу добился определённого результата в карьере. В составе «Фламенго» он становился чемпионом штата Рио-де-Жанейро, финалистом и лучшим бомбардиром Южноамериканского кубка. В его карьере 11 матчей за сборную Бразилии U20, в которых забил 6 голов. Визеу присоединился к команде на сборах в Турции, прошёл медицинский осмотр. Я приветствую новичка, желаю ему удачи. Добро пожаловать в «Ахмат», Фелипе!» — написал Даудов.

РФС наложил на «Тамбов» запрет на регистрацию новых игроков



На «Тамбов» наложен запрет на регистрацию новых игроков из-за имеющейся у клуба задолженности перед бывшим тренером Александром Григоряном и экс-игроками Константином Гарбузом, Андреем Мурниным и Денисом Вавилиным.



«Применить к Ассоциации ФК „Тамбов“ Тамбовской области запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры», — сказано в заявлении РФС. Запрет может быть снят по заявлению «Тамбова» после погашения задолженности.



Григорян возглавил «Тамбов» в апреле прошлого года. Приняв команду лидером ФНЛ он вывел её в РПЛ. В октябре наставник подал в отставку, которая была принята руководством клуба.



В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Тамбов» занимает 11-е место. В активе команды 21 очко после 19 туров.