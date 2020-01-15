Ведущие клубы РПЛ на сборах: куда улетели, новички, с кем играют

Клубы РПЛ начали подготовку ко второй части сезона. Чемпионат России возобновится через полтора месяца – 28 февраля. Рассказываем о сборах претендентов на еврокубки, а также тех команд, за которыми болельщики по традиции следят с особым вниманием.

«Зенит»

Чемпион и лидер РПЛ отправился 13 января в Катар, где пробудет до 25-го числа. В Доху не полетели восстанавливающийся после разрыва крестообразной связки колена защитник Эмануэль Маммана и полузащитник Матиас Краневиттер. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал отсутствие аргентинского опорника пресс-службе клуба: «Он решает свои вопросы. Дальше – посмотрим. Он на связи и со мной, и с нашим руководством. Если у него будет вариант по поводу трудоустройства, то он им воспользуется. Что касается присоединения к нам, то на данный момент ждём новостей от его агента по тем вариантам, которые у него есть».

В то же время к тренировкам с командой приступили Малком и Александр Кокорин, которые не смогли помочь «Зениту» в первой части сезона. «Кокорин будет работать в общей группе, Малком начнёт фрагментарно, – рассказал Семак. – Время есть у нас, будем достаточно плавно подводить его к общей группе. Может быть, к завершению первого сбора будет работать вместе со всеми на сто процентов. Какие-то упражнения Малком будет делать с командой, какие-то – индивидуально. Но особых проблем у него сейчас нет». В состав зенитовской делегации попал и голкипер Максим Рудаков, выступавший на правах аренды за финский ХИК.

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В Катаре «Зенит» планирует провести два спарринга. Первый соперник определяется, а вторым станет «Зальцбург» (25 января). Второй сбор команды Семака состоится в испанском городе Бенидорме с 29 января по 10 февраля. Всего же у сине-бело-голубых запланированы три сбора: детали заключительного будут объявлены позднее.

«Краснодар»

«Быков» ждёт зимой Испания. После медосмотра и втягивающих тренировок в Краснодаре команда Мурада Мусаева отправится 15 января в Эстепону, где пробудет до 26-го. В программе – два товарищеских матча (запланированы на 22 и 26 января) Вторая часть подготовки пройдёт с 30 января по 10 февраля в Марбелье (запланированы три спарринга на 2-е, 7-е и 10 февраля), третья – с 13 по 23 февраля тоже в Марбелье.

Что касается новичков южан, то пока известно только, что к команде на первом сборе присоединится выступавший на правах аренды за «Рубин» Егор Сорокин. «Когда подписывал контракт с «Краснодаром», в нём была опция, что клуб может забрать меня из аренды зимой, – рассказал защитник в интервью для «Чемпионата». – Мы были на связи с Владимиром Хашигом по ходу сезона, он звонил, интересовался моими делами. С Мурадом Мусаевым тоже общались. Но разговоров о переходе в «Краснодар» не было, я думал о делах «Рубина» и не хотел ни на что отвлекаться. Поэтому сейчас я был готов к любому развитию ситуации. Всё зависело не от меня. На днях позвонил Владимир Леонидович и сказал, что я лечу с командой на первый сбор. «Краснодар» так решил, и я готов к новому вызову, новому этапу в карьере. Это точно не стало для меня шоком».

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«Ростов»

Команда Валерия Карпина 11 января улетела в ОАЭ. Первый сбор ростовчан в Абу-Даби продлится до 25-го числа. Информации о спаррингах пока нет. Вторая часть подготовки пройдёт в Катаре с 1 по 9 февраля. «Ростов» примет участие в Кубке Париматч Премьер. Расписание встреч на этом турнире уже известно: 1 февраля – соперником будет «Спартак», 4 февраля – «Партизан», 9 февраля – «Локомотив».

Состав ростовчан пополнили защитник «Тамбова» Максим Осипенко, который заменил ушедшего в «Копенгаген» Рагнара Сигурдссона, и полузащитник Павел Мамаев. Тем временем президент клуба Арташес Арутюнянц прокомментировал слухи о возможной продаже лидеров команды. «Что касается футболистов, о которых говорят, то никто не уйдёт, – приводит слова Арутюнянца официальный сайт «Ростова». – Ко многим есть интерес, мы получаем запросы из Германии, Италии, Англии, есть интерес и от российских клубов. Но сегодня у нас другие задачи – продление контрактов с нашими игроками. Знаем, что если мы собираемся играть в следующем сезоне в еврокубках, то нам нужна глубина состава. Посмотрим, сможем ли мы усилить команду. Это должны быть футболисты, которые сделают нас сильнее».

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ЦСКА

У «армейцев» все три сбора – испанские. 14 января команда Виктора Гончаренко отправилась в Кампоамор, где пробудет до 25-го. Второй сбор ЦСКА (с 29 января по 9 февраля) и третий (с 13 по 23 февраля) также примет Кампоамор.

В программе красно-синих 10 спаррингов. На первом сборе команда Гончаренко сыграет с «Дандолком» (24 января) и ЛАСКом (25-го). На втором сборе ЦСКА ждут встречи с «Тиролем» (1 февраля), «Норшелланном» (5-го) и «Оддом» (8-го), кроме того, определяется соперник на игру 9 февраля. Четыре матча состоятся и на третьем сборе. Уже известно, что 19 февраля «армейцы» встретятся с «Картахеной».



В Испанию вместе с командой полетели форвард-новичок Илья Шкурин из «Энергетика-БГУ» и находящийся на просмотре атакующий полузащитник «КАМАЗа» Давид Караев. «Хороший трансфер по соотношению цены и качества, – прокомментировал для «Чемпионата» переход Шкурина генеральный директор «армейцев» Роман Бабаев. – Как нам известно, ЦСКА не единственный российский клуб, который делал предложение по этому футболисту. Насколько Илья усилит нашу команду, покажет время, но в 20 лет стать лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси уже неплохое достижение. Надеемся, что Шкурин приложит все усилия, чтобы повторить этот результат уже в российском чемпионате, благо в ЦСКА дорога молодым всегда открыта».

«Локомотив»

«Железнодорожники», как и «армейцы», 14 января начали первый сбор в Испании. Команда Юрия Сёмина выбрала местом для тренировок Малагу. До возвращения домой 27 января «Локомотив» проведёт три спарринга – со «Стяуа» (20-го), «Осиеком» (23-го) и «Чонбуком» (26-го).

Второй сбор «железнодорожников» состоится в Катаре с 31 января по 10 февраля. В рамках Кубка Париматч Премьер команда Сёмина сыграет с «Партизаном» (1-го), «Спартаком» (5-го) и «Ростовом» (9-го). Третий сбор с 14 по 26 февраля также пройдёт в Малаге.



Вместе с командой, но по индивидуальной программе тренируются защитник Борис Ротенберг и нападающий Джефферсон Фарфан, а вот другой игрок атаки, Лука Джорджевич, продолжает восстанавливаться после травмы. Антон Миранчук сменил имидж – стал блондином. «Это чтобы было легче различать с братом, – пошутил полузащитник. – И вам же, журналистам, легче. На самом деле просто захотелось что-то изменить».

Антон Миранчук пошутил, что сменил имидж ради журналистов

«Динамо»

Бело-голубые, в отличие от лидеров РПЛ, все три сбора проведут в Турции. Первый из них команда Кирилла Новикова начала 10 января, а завершит 21-го. «Динамо» ждёт встреча с «Заглембе» (20-го числа). Второй сбор пройдёт с 24 января по 6 февраля. В планах сразу пять товарищеских матчей: с «Лехией» (28 февраля), «Слованом» (1 февраля), «Вентспилсом» (5-го) и «Войводиной» (тоже 5-го). Ещё один спарринг-партнёр на игру 1 февраля неизвестен. Третий сбор состоится с 9 по 20 февраля. У динамовцев будет четыре матча: с «Кайратом» (13-го), «Спартаком» из Юрмалы (14-го), «Рубином» (17-го) и пока ещё не определённым соперником (21-го).

С командой работает новичок Дмитрий Скопинцев, перешедший из «Краснодара». По мнению Новикова, это хорошее приобретение для «Динамо»: «Уверен, что Скопинцев нам поможет. – сказал главный тренер пресс-службе клуба. – Он способен сыграть на двух позициях, при различных схемах, и это разнообразит наш потенциал. Плюс он достаточно скоростной игрок, чего мне хочется видеть. В мою концепцию игры он вписывается. Но в то же время ему не гарантировано место в основе».

«Спартак»

Красно-белые будут готовиться к возобновлению сезона в трёх странах. Команда уже улетела в Абу-Даби (13-24 января), второй сбор запланирован в Дохе (с 28 января по 9 февраля), а третий в Сочи (12-17 февраля). Известны соперники «Спартака» на катарском Кубке Париматч Премьер: 1 февраля – «Ростов», 5 февраля – «Локомотив», 8 февраля – «Партизан».

В составе команды в ОАЭ нет полузащитников Джано Ананидзе и Солтмурада Бакаева. Напомним, Бакаев-младший договорился о контракте с «Рубином», который вступил в силу летом 2020-го, когда спартаковец станет свободным агентом.



«Перед уходом на каникулы Джано сам инициировал разговор с руководством о своей роли в команде, – прокомментировал ещё в декабре будущее Ананидзе гендиректор «Спартака» Томас Цорн. – Понятно, что он, как любой футболист, хочет играть и не может быть доволен тем временем, которое у него есть. Он зрелый игрок и хочет получать больше времени. Тем более что перед сборной Грузии маячит перспектива выхода на Евро-2020, а Джано — игрок обоймы, и не хочет потерять вместе с местом в национальной команде шанс поехать на этот исторический для грузин турнир. Джано сам спросил у нас, может ли он уйти, если у него появится вариант. Речь сейчас может идти как об аренде, так и о продаже игрока. На разрыв контракта пойти не готовы: не хотим потерять деньги. Скорее всего, это будет аренда».

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Кроме того, в Катаре к команде Доменико Тедеско присоединился Джордан Ларссон, получивший повреждение в сборной Швеции. В группе вратарей есть набирающий форму после травмы Александр Селихов. Его не стоит ждать на поле раньше мая.