В чём сила, брат? «Спартак» потерял Бакаева-младшего – и это провал

Когда завертелась вся эта история с Бакаевым-младшим, очень захотелось сделать глубокий вдох, выждать паузу – а по возвращении спустя время убедиться, что это всего-навсего недоразумение. Агентские (или ещё чьи-либо) игры, спекуляция в СМИ или прочие неизменные атрибуты переподписаний контрактов в футболе. Но развязка вернула нас в суровую реальность: «Спартак» действительно потерял молодого футболиста. С лета у 20-летнего Солтмурада начинает действовать контракт с «Рубином».



Можно бесконечно копаться в причинах и мотивах, но, скорее всего, они не финансовые и не спортивные, а комплексные. Совокупность факторов побудила отца Бакаевых (заодно их официального представителя) выбрать Казань и попрощаться с родным клубом. В интернете тут же нарисовались два лагеря болельщиков. Первые категорично утверждали, что клуб потерял невероятного парня, который по суммарному таланту стоит выше брата, сверкающего ныне в основной команде. Вторые, напротив, провожали Солтмурада свистом и гулом, обвиняли в неверности, а заодно приговаривали, что никакой он и не уникум, если к своим 20 до сих пор не играет за главный «Спартак».



Лично я не придерживаюсь ни первой, ни второй точки зрения. У меня нет твёрдой уверенности, что Бакаев-младший заиграет хотя бы на уровне брата – для этого ему нужно проделать огромный путь, ведь даже в ФНЛ он сегодня выступает с перепадами. Но и отрицать громадный талант Солтмурада просто глупо. Он действительно очень редкий для российской системы футболист, выбивающийся из серой массы.

Главные качества: смелость, дриблинг, нешаблонность

Развитие карьеры Солтмурада чем-то напоминает путь, пройденный Зелимханом. Оба начинали как более классические-старомодные фланговые полузащитники (у старшего брата левая рабочая нога, и он играл слева; у младшего – правая, и он в первые сезоны в молодёжке в 80 процентах случаев выходил справа), а затем их переформатировали в инвертированных вингеров, чтобы они имели возможность действовать не только по ширине, но и из полуфлангов – получая мяч, смещаться под сильную ногу к центру.



На левом фланге Солтмурад превратился в одного из самых креативных игроков ФНЛ. Главные качества, которые его отличают.



1) Невероятная смелость в дриблинге. Солтмурад идёт в него даже в чрезвычайно сложных ситуациях, на трёх-четырёх соперников, уверенно контролирует при этом мяч, умеет красиво разворачиваться в стиле брата, резко подрабатывая мяч назад пяткой или подошвой. За счёт резких смещений Бакаев создаёт много моментов. В некоторых играх у него набиралось по 21-22 обводки (фантастика!), а среднее количество по сезону – 11,07 попытки (50% успешных). Это первый показатель во всей лиге.



2) Умение выйти на удар. Обусловлено смелостью, резкостью и дриблингом. Солтмурад не боится бить издали, достаточно попыток наносит и из пределов штрафной. Только важно заметить, что качество удара пока не такое классное, как у того же брата. Мяч летит слабее, случается слишком много заблокированных и неподготовленных попыток. Над завершением Бакаеву-младшему обязательно нужно работать.



3) Комбинационный склад. В отличие от Мирзова или Шюррле, также играющих слева, Солтмурад уверенно чувствует себя при игре в одно-два быстрых касания, спокойно отыгрывается накоротке и сразу же после своей передачи стартует с места под ответный пас.



4) Нешаблонность. Не всегда просто предсказать (в отличие от того же Мирзова), что Бакаев-младший будет делать с мячом. В схожих ситуациях при смещениях в центр он может как пробить сам, так и отдать проникающую передачу. В ассистентских навыках Солтмурад в последнее время прибавил, отдаёт немало мягких забросов из глубины.

Солтмурад Бакаев (на переднем плане) Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Минусы, не позволяющие рассчитывать на него сегодня как на игрока основы

Солтмурад точно заслуживал включения в список игроков «Спартака», отправляющихся на зимние сборы, хотя бы потому, что ни Шюррле, ни Мирзов на сегодня не выглядят игроками высокого уровня, с ними можно конкурировать. Да, при этом никто не обещает, что Тедеско будет использовать модуль 4-Х-Х и не перейдёт вдруг к 3-4-3 на постоянной основе – а там как раз с местом на поле для Солтмурада будет намного сложнее. Однако Доменико обычно был гибким тренером, и, скорее всего, у него в арсенале будет несколько тактических систем.



Хотя конкретно сегодня к стабильной игре в основном составе клуба Премьер-Лиги Бакаев-младший не готов. Даже в ФНЛ он выглядит пусть ярким, но сырым. Ограничивающие недостатки: аномально высокое количество потерь при выходах в атаку (в среднем по сезону – 16, в некоторых матчах достигало 20, это слишком, слишком большие цифры), проблемы с решениями в финальной стадии (как с ударами, так и передачами) и недостаток так называемого взрыва (взрывного рывка, взрывного смещения в сторону), который наглядно выражен у Зелимхана.



Поэтому – нет, вряд ли бы Солтмурад стал стабильным игроком уровня основы «Спартака» весной. Но при этом команда, если она заботится о талантливых ребятах из структуры, могла бы выстроить индивидуальную работу с Бакаевым-младшим так, чтобы как можно скорее прокачать его хромающие навыки. Все недостатки – исправимые и восполняемые.

А что там ещё в «Спартаке»?

История Бакаева не расстраивала бы так сильно, если бы из «Спартака» не поступала разочаровывающая информация, связанная с молодёжной структурой.



Например, что академия может вскоре переехать в Тарасовку, а историческую территорию в Сокольниках то ли отдадут посторонним лицам в аренду, то ли продадут.



А ещё – что с молодыми ребятами там сейчас никто особенно не церемонится. Кому-то убедительно рекомендуют подписать договоры с «правильными» агентствами, кому-то предлагают финансовые условия ниже рыночных при перепродлении.

Ушёл Солтмурад Бакаев (а не зачахнет ли вообще сейчас его старший брат? Не повлияет ли всё это на него?), ушёл в «Локомотив» центральный защитник и представитель сборной России 2000 года рождения Максим Актисов, в аренду отдан лучший бомбардир ФНЛ Александр Руденко, который уже высказался в прессе с явной обидой на родной клуб.

Солтмурад Бакаев (в центре) Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Если «Спартак» потеряет ещё и Руденко, одного из самых быстрых футболистов ФНЛ, игрока, на которого засматривается половина Премьер-Лиги, это будет не меньший провал, чем в случае с Бакаевым-младшим.



Кажется, людям из клуба пора задавать себе вопросы – всё ли они делают правильно?