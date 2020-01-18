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Красота дня – русская модель Саша Лусс, которой приписывают роман с Неймаром

Неймар постоянно лайкает фото русской модели
София Михайлова
Неймар постоянно лайкает фото русской модели. А может, это любовь?
Саша из Магадана снимается у Люка Бессона и участвует в показах мировых брендов.
Футбол 0

В декабре прошлого года в Париже состоялся благотворительный ужин AEM Association Children of the World for Rwanda Aln (организация собирает денежные средства для детей в Руанде). По традиции мероприятие посетили звёзды разной величины, среди которых был нападающий футбольного «ПСЖ» Неймар. Бразилец появился на мероприятии не один, а в сопровождении российской топ-модели Александры Лусс. Как сообщают французские СМИ, молодые не отходили друг от друга, мило общались и шутили весь вечер.

Александре 27 лет, родом она из Магадана. Вместе с семьёй в раннем возрасте переехала в Москву, мать устроилась гастроэнтерологом, а дочку отдала в бальные танцы. Карьера балерины закончилась, так и не успев начаться — Саша получила травму голеностопа, и с танцами пришлось распрощаться.

А затем девочка пришла в модельный бизнес. В 13 лет она попала в московское агентство, а уже через два года появилась на показе известного дизайнера Алёны Ахмадуллиной. Спустя некоторое время Александра сменила агентство, теперь у неё была возможность поработать в Европе и США. За рубежом она приняла участие в нескольких показах, но вернулась домой, ведь нужно было закончить школу.

Девушку заметил известный немецкий модельер Карл Лагерфельд. Он предложил Саше принять участие в показе Chanel. От таких предложений, ясное дело, не отказываются. Позже она участвовала в показах для Calvin Klein, Prada, Louis Vuitton и Valentino.

Александра поступила в Кембридж на факультет «История литературы», но долго совмещать учёбу с работой модели не смогла, поэтому университет пришлось оставить.

Лусс признавалась, что всегда хотела стать актрисой. Мечты, как это часто бывает, сбываются. Девушку заметил Люк Бессон и пригласил на роль в своём фильме «Валериан и город тысячи планет». Модель из России настолько зацепила французского режиссёра, что спустя время Бессон дал ей главную роль в своём фильме «Анна».

О личной жизни модели и актрисы известно не так много. СМИ приписывали ей роман с актёром Милошем Биковичем, а после — с французским художником Полем Дюпи. Кто знает, может быть, новым спутником девушки теперь станет Неймар? Бразильский футболист не скрывает симпатий к Саше, регулярно оставляя лайки под её постами в «Инстаграме».

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/sashaluss

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