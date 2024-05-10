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Пименов: в финале Лиги Европы будем болеть за Миранчука, но «Байер» выглядит непобедимым

Пименов: в финале Лиги Европы будем болеть за Миранчука, но «Байер» выглядит непобедимым
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Бывший футболист сборной России Руслан Пименов поделился ожиданиями от финала Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024. В решающем матче еврокубка встретятся немецкий «Байер» и итальянская «Аталанта», в составе которой играет россиянин Алексей Миранчук. Пименов признался, что будет болеть за «Аталанту» с Миранчуком, но отметил, что «Байер» сейчас выглядит непобедимым.

«В финале Лиги Европы «Байер» — «Аталанта» будем болеть за Алексея Миранчука, но команда Хаби Алонсо выглядит непобедимой», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, финал Лиги Европы состоится 22 мая на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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