Пименов: в финале Лиги Европы будем болеть за Миранчука, но «Байер» выглядит непобедимым

Бывший футболист сборной России Руслан Пименов поделился ожиданиями от финала Лиги Европы УЕФА сезона-2023/2024. В решающем матче еврокубка встретятся немецкий «Байер» и итальянская «Аталанта», в составе которой играет россиянин Алексей Миранчук. Пименов признался, что будет болеть за «Аталанту» с Миранчуком, но отметил, что «Байер» сейчас выглядит непобедимым.

«В финале Лиги Европы «Байер» — «Аталанта» будем болеть за Алексея Миранчука, но команда Хаби Алонсо выглядит непобедимой», — сказал Пименов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, финал Лиги Европы состоится 22 мая на стадионе «Авива» в Дублине (Ирландия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.