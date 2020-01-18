«Таких сборов у меня никогда не было». Как «Спартак» вкалывает в ОАЭ

У футболистов ЦСКА есть многолетняя традиция: по окончании зимних сборов бросать в бассейн своего испанского «мучителя» Паулино Гранеро – в отместку за причинённые им страдания. Игроки «Спартака» в Абу-Даби проделали аналогичную процедуру со своим тренером по физподготовке уже на шестой день первого сбора и на пятый – тренировок. За неполную рабочую неделю красно-белые так «наелись» физикой, что с огромным удовольствием окунули Владимира Чепзановича в надувной бассейн со льдом. Вниз головой.

Серб не обиделся. Человек молодой, коммуникабельный и, сразу видно, способный к эмпатии, он прекрасно понимает, как тяжко сейчас приходится одноклубникам и сколь важно периодически «выпускать пар». В их глазах он сейчас главное олицетворение межсезонных мук. Хотя его российскому коллеге Шарипову тоже расслабляться не стоит. «Рамиль, ты видел, что было, — в шутку пригрозил ему капитан Джикия после купаний Чепзановича. — Аккуратнее. А то тебя вообще заморозим».

Видео доступно на «Чемпионате».

Хохот и аплодисменты вокруг импровизированных бочек – лучшее подтверждение того, что акция достигла своей главной цели – выплеску эмоций. По довольной улыбке Тедеско можно было понять, что его безобидная выходка подопечных скорее позабавила, чем рассердила. Но для порядка он всё-таки напомнил, чтобы впредь почтительнее относились к членам тренерского штаба. О субординации забывать не следует. Тем более что сам Доменико не отлынивает от бегов на правах главного – наоборот, самым активным образом участвует в процессе. При Каррере и Кононове такого точно не было. Но и таких нагрузок – тоже.

«У меня таких сборов никогда не было», — пробежав очередную стометровку, с трудом выдохнул в воздух один из игроков «Спартака». Не персонифицируя автора, уточню: сказано это было не юным дублёром, впервые в жизни очутившимся в основе, а уже взрослым и проявившим себя на уровне РПЛ исполнителем. Лица футболистов после спринтов лучше любых слов говорят о том, каково им нынче приходится. На их беду, в Эмиратах ещё и теплеет день ото дня – в субботу столбик термометра поднялся до отметки «+24». Но никто не ноет, во всяком случае вслух, все мужественно переносят испытания. А главный неустанно подбадривает футболистов, перемежая свою английскую речь русскими или испанскими словами.

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«Быстрее, ребята, это не мне нужно – вам», — терпеливо втолковывает игрокам Тедеско. И ребята послушно ускоряются, следуя распоряжениям тренера.

В субботнем занятии на арене имени шейха Зайда приняли участие все участники сбора за исключением одного кипера. Александр Селихов продолжает восстанавливаться после травмы по индивидуальной программе в тренажёрном зале. В его отсутствие вратарская бригада насчитывает четырёх человек – Максименко, Реброва, Акмурзина и Поплевченкова.



Помимо этого квартета, работающего по своему плану, от изнурительных спринтов сегодня был избавлен Джикия. Георгий возобновил тренировки после пищевого отравления, но пока ограничивается пробежками вокруг поля.

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Зато вернулся в общую группу Ларссон. Шведский форвард юморил с одноклубниками перед тренировкой и с полной выкладкой отработал всё занятие. Судя по всему, последствия повреждения Джордана больше не беспокоят.

Несмотря на короткий тайминг (50-55 минут), тренировки Тедеско носят максимально интенсивный характер. Бутылочки с водой опустошаются моментально. Есть подозрение, что одним купанием Владимир Чепзанович в Абу-Даби не ограничится.