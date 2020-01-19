У Холанда уже шесть хет-триков в сезоне. И эта серия продолжится

К январю 2020 года Эрлинг Холанд — лучший молодой нападающий мира по умению совместить физическую мощь, скорость и умение выбирать позицию. Играть против него почти невозможно: в прямой борьбе он имеет возможность продавить, а если стараться сдержать норвежца зонной защитой, он неумолимо найдёт слабое место в обороне.
Обычно Холанд открывается или в глубине, между линий, или между центральным и крайним защитниками — и к моменту, когда начинается спринт, он уже в более выгодной позиции, чем его оппонент. Это приводит к тому, что огромное количество своих мячей тинейджер забивает без сопротивления, что только укрепляет его веру в себя. Эта вера в свою очередь позволяет забивать сериями по два-три мяча — если полетело, то Холанда уже не остановить.
Матч с «Аугсбургом» стал уже шестым за сезон для форварда, в котором он оформил хет-трик. Вот как это происходило в каждом из этих случаев.
19 июля 2019. Кубок Австрии. «Парндорф» — «РБ Зальцбург». Хет-трик за 56 минут
Первый гол: 34-я минута, левой ногой, первым касанием.
Второй гол: 73-я минута, левой ногой, первым касанием.
Третий гол: 90-я минута, левой ногой, первым касанием.
Это единственный случай, когда для хет-трика Эрлингу понадобился пенальти. Норвежец девять раз пробил по воротам деревенского австрийского клуба и оформил хет-трик, который в ближайшим будущем может считаться его классическим: все мячи забиты первым касанием. Даже в тех эпизодах, когда Холанд может подработать мяч лишним касанием, он предпочитает подстраиваться под удар на ходу, доверяя своему прицелу.
10 августа 2019. Чемпионат Австрии. «Вольфсбергер» — «РБ Зальцбург». Хет-трик за 66 минут
Первый гол: 23-я минута, левой ногой, первым касанием.
Второй гол: 65-я минута, левой ногой, вторым касанием.
Третий гол: 89-я минута, левой ногой, первым касанием.
Есть один интересный факт: в матчах, где Холанд забивает много, он отличается и в оборонительной работе, делая достаточно перехватов. В матче с «Вольфсбергером» он забил в пустые и дважды реализовал выход один на один, но параллельно и сделал пять перехватов — персональный рекорд сезона.
14 сентября 2019. Чемпионат Австрии. «Хартберг» — «РБ Зальцбург». Хет-трик за 48 минут
Первый гол: 52-я минута, левой ногой, четвертым касанием.
Второй гол: 86-я минута, левой ногой, первым касанием.
Третий гол: 90-я минута, левой ногой, вторым касанием.
Ещё одна закономерность: Холанд регулярно забивает на последних минутах таймов. У него физическая подготовка, которой позавидовал бы бык с эмблемы РБЗ, и концентрация, вовсе не 19-летнего улыбчивого парня — а когда он ещё и набирает уверенность в себе, его просто невозможно сдержать. «Хартбергу» он отгрузил даже из полулежачего положения.
17 сентября 2019. Лига чемпионов. «РБ Зальцбург» — «Генк». Хет-трик за 43 минуты
Первый гол: 2-я минута, правой ногой, первым касанием.
Второй гол: 34-я минута, левой ногой, вторым касанием.
Третий гол: 45-я минута, правой ногой, первым касанием.
Второй хет-трик за три дня? Да легко. Более того: это был первый идеальный хет-трик Холанда в карьере — на три гола понадобилось ровно три удара. Когда перед началом второго тайма норвежца показали на большом экране и стадион в восхищении загудел, янгстер не смог сдержать широченной (и уже фирменной!) ухмылки.
10 ноября 2019. Чемпионат Австрии. «РБ Зальцбург» — «Вольфсбергер». Хет-трик за 84 минуты
Первый гол: 4-я минута, левой ногой, первым касанием.
Второй гол: 76-я минута, правой ногой, первым касанием.
Третий гол: 88-я минута, правой ногой, первым касанием.
Снова все точные удары первым касанием, снова голы в концовке. Но самый показательный — первый мяч: удивительно, как огромный норвежец умудряется гипнотизировать оборону соперника и регулярно оказываться в трёх метрах от ближайшего защитника. А затем ещё и использовать рикошет от него для гола!
18 января 2019. Чемпионат Германии. «Аугсбург» — «Боруссия». Хет-трик за 20 минут
Холанд триумфально врывается и в немецкую Бундеслигу, попутно демонстрируя, как Дортмунду была нужна чистая девятка. Эрлинг провёл на поле всего полчаса, обеспечил за это время результат и потратил на один гол всего две передачи — то есть почти не действовал в подыгрыше. С таким избытком креатива, как сейчас у «Боруссии», это от нападающего и не требуется — его делом должны быть точные удары. В футбольной столице Рура норвежец обречён стать суперзвездой.
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