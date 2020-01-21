Кокорин теперь в «Сочи». Верное решение?

21 января стало известно, что Александр Кокорин переходит в «Сочи» на правах аренды. Хотя буквально пару дней назад гендиректор «Зенита» на вопрос об аренде Кокорина в «Фейеноорд» заявил «Чемпионату», что клуб не отдаёт ведущих игроков в аренду. Болельщики восприняли переход Кокорина неоднозначно. Мы поговорили с экс-футболистами и экспертами, узнав, что они думают по этому поводу.

Роман Широков, бывший полузащитник «Зенита»:



— Вариант с «Сочи» более чем удобный для Кокорина. Сейчас он наберёт форму, чтобы точно попадать в основной состав «Зенита». Это идеальное решение для всех. В «Сочи» Кокорин точно будет играть и чувствовать себя одним из лидеров.

Дмитрий Радченко, бывший нападающий «Зенита»:



— Все понимали, что Саша долгое время был без игровой практики. А в «Зените» сейчас есть Дзюба, Азмун, Малком, который ещё должен доказывать свою состоятельность в клубе. Не факт, что Кокорин гарантированно бы попадал в основной состав. Ему сейчас очень необходима полноценная игровая практика. Это взвешенный шаг клуба и игрока.

Александр Самедов, бывший полузащитник «Спартака»:



— В «Сочи» Кокорин будет играть стабильно, нащупает свою игру, покажет себя. Это не самый плохой вариант. Продление контракта с «Зенитом»? Саша такой игрок, которого заходят видеть многие команды, если «Зенит» этого не захочет.

Александр Мостовой, бывший полузащитник «Спартака»:



— Странно, что сначала Семак говорил, что Кокорин нужен, а потом его отдают. Такое я видел во многих командах, когда тебе в лицо говорят: «Какой ты сильный, какой ты хороший», а потом ты одну игру сидишь на скамейке, а вторую на трибуне. Мы же не знаем, что там прячется за спиной Семака, а там есть высшие инстанции, высшие люди, которые руководят «Зенитом». Скорее всего, здесь связано что-то с этим. Отдать Кокорина в «Сочи» было надо, потому что клуб нужно вытащить, всё-таки эту команду сделали, увезли в Сочи, её же надо как-то постараться удержать в РПЛ. В «Зените» же с конкуренцией всё нормально, да и «скамейка» там не очень короткая.

Алексей Игонин, бывший полузащитник «Зенита»:



— Почему Кокорин оказался не нужен «Зениту»? В клубе сделали выводы, видимо, он не до конца готов, чтобы создавать стопроцентную конкуренцию. А сейчас он находится на некой спортивной реабилитации.



Михаил Боярский, народный артист России, болельщик «Зенита»:



— Это правильный шаг для Кокорина. Нужно играть, а не ждать. Александру сейчас надо набрать форму, потом возвращаться в «Зенит». Уверен, Кокорин вернётся хорошо подготовленным футболистом.



Наше мнение



Григорий Телингатер, футбольный обозреватель «Чемпионата»:



– Я не совсем понял: а нужен ли был Кокорин «Зениту»? По словам руководства, казалось, нужен. Судя по переходу в «Сочи» – не очень. Похоже, что через четыре месяца нападающий станет свободным агентом и его с «Зенитом» уже ничего не будет связывать. Если речь идёт о том, что после «Сочи» он продолжит в Питере, то странно, что контракт не продлили до того, как отправили в аренду. Полагаю, что непоследовательность была не со стороны главного тренера. Уверен, Семак искренне рассчитывал на форварда. Я бы скорее задал вопрос руководству клуба. Что случилось за 12 дней, после того как Александр Медведев сказал это?

Гендиректор «Зенита» — о возможном уходе Кокорина: ведущих игроков в аренду мы не отдаём

Мнение болельщиков



maximum:

— Когда узнал об аренде, подумал, что это как-то глупо. Но потом осознал, что всё правильно «Зенит» сделал. Дзюба+Азмун — наигранная связка. Зачем менять то, что работает? Плюс Малкома нужно вставить в схему. Куда ставить Кокорина? Сидел бы на лавке, выходил изредка на замену. А ему практика нужна. Судя по всему, с учётом будущего лимита летом Азмуна продадут. Вот и место для Кокорина. А пока получит игровую практику в «Сочи».



kreator1213:



— Ну вот. Человек и гол через себя на тренировке забил, и Дзюбу по бросаниям бутылок в урну переиграл, а его в «Сочи».



yuri19643101:



— По-моему, бред. Полная бессмыслица. Нужно играть и нарабатывать связи с партнёрами, а не киснуть в «Сочи» и пропитываться психологией.

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