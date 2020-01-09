Гендиректор «Зенита» — о возможном уходе Кокорина: ведущих игроков в аренду мы не отдаём
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего команды Александра Кокорина в «Фейеноорд» на правах аренды до конца нынешнего сезона.
«Ведущих игроков в аренду мы не отдаём. Кокорин с Малкомом проходил этап реабилитации и сейчас присоединится к команде на сборе в Катаре. В зимнее окно мы не собираемся никого покупать, продавать или арендовать», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
«Зенит», набрав 45 очков, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В 19 встречах сине-бело-голубые одержали 14 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения.
Календарь матчей РПЛ сезона-2019/2020 можно посмотреть на «Чемпионате».
Гендиректор «Зенита» — о назначении Кошшои: верю, что будет лучше
Читайте также
- 9 января 2020
-
18:55
-
18:52
-
18:48
-
18:38
-
18:30
-
18:15
-
18:02
-
17:53
-
17:52
-
17:42
-
17:33
-
17:11
-
17:08
-
17:08
-
16:58
-
16:55
-
16:49
-
16:46
-
16:22
-
16:09
-
16:01
-
15:45
-
15:16
-
15:11
-
15:00
-
15:00
-
14:50
-
14:49
-
14:38
-
14:30
-
13:59
-
13:58
-
13:33
-
13:26
-
13:23
Партнерский контент