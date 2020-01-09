Гендиректор «Зенита» — о возможном уходе Кокорина: ведущих игроков в аренду мы не отдаём

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего команды Александра Кокорина в «Фейеноорд» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

«Ведущих игроков в аренду мы не отдаём. Кокорин с Малкомом проходил этап реабилитации и сейчас присоединится к команде на сборе в Катаре. В зимнее окно мы не собираемся никого покупать, продавать или арендовать», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

«Зенит», набрав 45 очков, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. В 19 встречах сине-бело-голубые одержали 14 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 2 поражения.

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