«Ливерпуль» едва не проиграл Кубок Англии. Но важнее, что у Клоппа есть крутые таланты

«Ливерпуль» в 1/16 финала Кубка Англии неожиданно сыграл на выезде вничью с представителем Лиги 1 (третий по уровню дивизион) «Шрусбери Таун» – 2:2. Если в первом тайме всё шло по сценарию Юргена Клоппа – красные владели мячом 73% времени и повели в счёте после гола Кёртиса Джонса, то во второй половине простая игра соперника неожиданно сломала лидера АПЛ. Правда, сперва курьёзный автогол сотворил защитник Дональд Лав. Однако на 65-й минуте судья назначил в ворота гостей спорный пенальти после фола, который, скорее всего, случился до штрафной. Так «Шрусбери Таун» сократил разрыв в счёте. А на 75-й минуте крайне неудачные действия центральных защитников «Ливерпуля» подарили команде Сэма Рикеттса второй гол. Теперь предстоит переигровка на «Энфилде».

В этом матче, как и великолепном в дерби с «Эвертоном» (1:0) в 1/8 финала Кубка Англии, Клопп выпустил в стартовом составе нескольких молодых футболистов, которые опять выглядели как минимум не хуже игроков основной обоймы красных. Говорить о прогрессе молодых талантов «Ливерпуля» интереснее, нежели обсуждать тему сенсационного результата в Шрусбери. Рассказываем о четырёх восходящих звёздах победителя ЛЧ, чьи имена вряд ли что-то скажут не следящим внимательно за английским футболом болельщикам.

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Неко Уильямс

18-летний правый защитник с ярко выраженными атакующими качествами. Быстрый, резкий, техничный и агрессивный. В дерби с «Эвертоном», который выставил на «Энфилде» лучшие силы, Уильмс стал лучшим в составе красных по количеству действий на поле – 112 ТТД при 80% успешных. В Шрусбери его кросс привёл к автоголу Лава. Кроме того, он сыграл в потрясающем матче Кубка лиги с «Арсеналом» (5:5). Тогда его передача на Дивока Ориги в компенсированное время помогла «Ливерпулю» забить пятый гол и уйти от поражения. Уильямс выступает за юношескую сборную Уэльса.

Педро Чиривелья

22-летний центральный полузащитник великолепно двигает мяч и уверенно ведёт единоборства. Достаточно посмотреть на его голевую передачу в матче со «Шрусбери», чтобы понять, как испанец чувствует игру и насколько хорош в качестве ассистента. До этого в дерби с «Эвертоном» он стал вторым у «Ливерпуля» по количеству действий на поле (100 ТТД при 80% успешных). Чиривелья находится в системе красных с 2013 года, а за первую команду дебютировал ещё в 2015-м. На сегодняшний день сыграл 10 матчей. Контракт Педро завершается всего через полгода. Его уже легко представить в основе любой ведущей команды РПЛ. Интересовались ли скауты наших топ-клубов хотя бы стоимостью испанца? Transfermarkt оценивает его в 800 тыс. евро.

Кёртис Джонс

18-летний атакующий полузащитник – один из самых одарённых талантов «Ливерпуля». Очень техничный, здорово понимающий игру. Забил потрясающий победный гол в ворота «Эвертона» обводящим ударом в дальнюю девятку с линии штрафной. Отличился Джонс и в Шрусбери, сделал своевременный рывок из глубины поля под передачу Чиривельи. «Кертис уверен в себе и не может дождаться, когда начнёт играть в первой команде, – отмечал Клопп. – Всё так и есть. Это очень хороший футболист, я знаю его три с половиной года. Он сделал большие шаги и на сто процентов будет играть в «Ливерпуле», если не произойдёт ничего странного. Я не удивлён, что он забил такой гол».

Харви Эллиот

16-летний вингер оказался в «Ливерпуле» перед сезоном-2019/2020. До этого Эллиот стал самым молодым игроком в истории АПЛ, сыграв два матча за «Фулхэм». Клопп уже шесть раз выпускал юношу на поле, в том числе пять в основе в кубковых встречах. Харви пока не отметился результативными действиями. Ему не так просто, ведь при всей своей скорости и креативности он заметно уступает в атлетизме взрослым футболистам. Но Клопп верит, что игрок юношеской сборной Англии быстро адаптируется, после чего сможет приносить реальную пользу первой команде. Наверняка так и будет.