«Локомотив» подал в суд на бывшего гендиректора Илью Геркуса. Похоже, всё серьёзно

Московский «Локомотив» подал в суд на бывшего генерального директора клуба Илью Геркуса. Сообщение об этом появилось в базе данных Арбитражного суда Москвы. Обращение в суд было инициировано клубом после проведения финансового аудита по итогам деятельности прежнего руководства. Сумма искового заявления составляет 144,6 млн рублей.

Слово клуба

История пока вызывает больше вопросов, так как клуб обошёлся без подробных комментариев на эту тему. Вот как прокомментировал нам судебный иск директор по связям с общественностью «Локомотива» Кирилл Брейдо.



«В соответствии со стандартными процедурами, следующими за сменой руководства, был проведён аудит. По его результатам аудиторы сформировали перечень вопросов к предыдущим руководителям клуба. В связи с отсутствием ответов на заявленный в переписке перечень вопросов клуб был вынужден обратиться в суд для разрешения сложившихся разногласий», — сообщил Брейдо корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.



Геркус, в свою очередь, ответил на последние новости комментарием в соцсетях.

Работа в «Локомотиве»

Геркус пришёл в «Локомотив» летом 2016 года по приглашению тогдашнего генерального директора РЖД Олега Белозёрова. Сразу же после прихода на должность президента клуба Геркус вернул в «Локомотив» главного тренера Юрия Сёмина, с которым «железнодорожники» брали чемпионство в 2002 и 2004 годах. Но этот шаг был не единственным на старте его работы.



Почти сразу у клуба возникли проблемы с продлением контракта капитана Ведрана Чорлуки. Хорват потребовал от клуба огромной зарплаты, речь шла о 4 млн евро. Геркус пошёл на уступки в переговорах и дал добро. А уже через несколько лет Желько Тадич снова попробовал провернуть подобную комбинацию с другим своим клиентом — Маринато Гильерме.

Спустя полгода после назначения новый президент «Локомотива» пригласил на должность спортивного директора Эрика Штоффельсхауса из Германии. Вместе они провели мощную трансферную кампанию. Немец, который имел хорошие связи в «Шальке», привёл в клуб свободного агента Джефферсона Фарфана, и перуанец смог перезагрузить карьеру. Позже были куплены защитник Бенедикт Хёведес (5 млн евро), поляк Гжегож Крыховяк (сначала аренда, а потом выкуп за 12 млн евро), а также нападающий Фёдор Смолов (9 млн евро). На трансферы тратились десятки миллионов евро.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

При Геркусе «Локомотив» стал чемпионом России после 14-летнего перерыва, а также выиграл Кубок. Но, несмотря на успехи и достижения, некоторые считали, что и Геркус, и Штоффельсхаус неграмотно используют бюджет клуба. Позже у главного тренера Сёмина начался конфликт с функционерами. Юрий Палыч позднее даже описал сложные отношениями с функционерами в отдельной главе новой автобиографии «Локомотив. Возвращение на пьедестал». Там он раскритиковал трансферную политику клуба и работу функционеров.



Геркус же говорил, что каждый должен заниматься своим делом: Сёмин – тренировать, Геркус и Штоффельсхаус – управлять и вести трансферную политику клуба. В декабре 2018 года Илья Геркус покинул должность генерального директора клуба. Причиной ухода называли разногласия Геркуса с советом директоров «Локомотива» по дальнейшему развитию клуба.