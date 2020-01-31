Россия душила Смолова. В Европе он будет свободным

Переход Фёдора Смолова из «Локомотива» в «Сельту» — это лучшая новость последних месяцев, потому что теперь талант, душивший себя со всероссийской помощью, имеет шанс вновь задышать свободно. И надо признать, что если Смолова что-то и держало на родине, то лишь драгоценный ошейник от РЖД, да руки народа на его горле.

Смолов покинул «Локомотив». Сбылась его мечта о европейском чемпионате! Бомба за сутки до закрытия трансферного окна в Европе.

К 30 годам Фёдор и впрямь собрал тяжёлый груз. И сейчас нет ничего проще, чем собрать с десяток его проблем, действующих на территории Российской федерации.

1. Паненка с Хорватией на ЧМ и слова про Джордана — как начало всех бед и вечный повод для издевательств.

2. Ночная авария в Краснодаре на гоночной тачке и бегство с места ДТП — как клеймо безответственного хулигана.

3. Слабая игра в не подходящем по стилю сёминском «Локо» как показатель, что Смолов мог быть в порядке только в заточенном под него «Краснодаре».

4. Неуверенное положение в клубе как шанс вообще не поехать на Евро-2020 и закончить со сборной.

5. Лавка в РПЛ к 30 годам как доказательство, что слова о топ-клубах из Европы – мания величия и самолюбование.

6. Поход к Собчак и морковный камшот на лицо Бузовой как знак, что Смолов проедает остатки спортивной славы на модных тусах.

7. Слив инфы о сорвавшимся контракте с производителем чипсов из-за требования отката от посредника из фирмы известного рэпера – просто как повод поржать над очередным закончившим «чипсоедом».

8. Открытый роман с 17-летней внучкой Бориса Ельцина как повод хейтить его за развращение несовершеннолетних.

9. А уж последовавшая запись в полумиллионном и популярном у элиты телеграм-канале «Незыгарь» о том, что отношения с внучкой Ельцина лишь скрывают нетрадиционную сексуальную ориентацию Фёдора – это и вовсе ложь и нацеленная травля.

10. Травля, которая так просто вызывается образом человека, который хотел играть с Месси, но не сделал этого даже в рекламе и заканчивает карьеру героем мемов, а не футбола.

Вот и вся ноша Смолова, которую он таскал на себе в России. Кстати, многие почему-то считают, что спорт и психика – не пересекаются. Принято считать, что футболист просто должен быть рад горам денег и поэтому обязан всегда играть на все сто. Но ведь президенты тоже пьют, богатейшие люди заканчивают жизнь самоубийством, а карьеры актёров часто умирают из-за травли и притеснений.

Так что отъезд Смолова в «Сельту» — на каком месте она бы ни была и кто бы за неё не играл – это в первую очередь знамение, что Фёдор все ещё жив. Что он не хочет быть лохом, который так долго обещал свалить, но остался. Что он не хочет быть в грязи, которую по большей части сам и развёл. Что он готов очиститься, отказаться от дома и больших денег ради футбола.

«Переход русского футболиста тронет душу болельщиков». Мостовой — о переходе Смолова Легенда и бывший капитан «Сельты» Александр Мостовой по прозвищу «Царь» очень рад переходу Фёдора.

В тихом Виго на другом конце Европы не будет ни ЧМ, ни паненки, ни Бузовой, ни чьих-то ожиданий и травли. Зато там появится сохранившийся Фёдор Смолов – настоящий бомбардир, сажавший на задницу Пике и забивавший двушку Испании, а также улыбчивый и открытый миру талантливый русский парень.

Свобода получена, перезапуск начинается – так что, Фёдор, давай, действуй. Надеемся, хоть там ты не пострадаешь.