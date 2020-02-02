Смолов дебютировал в Испании! Как это было

После переезда Фёдора Смолова в Испанию матч «Валенсии» и «Сельты» вполне мог быть ознаменован противостоянием россиян. Но, к сожалению, Черышев ещё не восстановился после травмы задней поверхности бедра, поэтому появился на «Месталье» только в качестве зрителя. А Смолов, оказавшийся в заявке своей новой команды, не попал в стартовый состав.

С первой минуты встречи в нападении галисийцев играл лидер клуба Аспас и уругваец Габриэль Фернандес, который ранее лишь четыре раза появлялся в старте «Сельты» в Примере.

У «Валенсии» после дисквалификации вернулся в стартовый состав капитан Даниэль Парехо. Кроме того, в игре с «Сельтой» дебютировал новичок «летучих мышей» Флоренци, арендованный у «Ромы».

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Хозяева могли выйти вперёд уже на второй минуте встречи. «Летучие мыши» отобрали мяч в центре поля и убежали в опаснейшую контратаку. Ферран Торрес обграл защитника в чужой штрафной, а затем отдал передачу на Васса. Датчанин пальнул с убойной позиции в ближний угол, но Рубен сумел парировать удар.

Начало встречи на «Месталье» осталось за «Валенсией». Команда Селадеса забрала мяч под контроль и начала упорно осаждать чужие владения. Шансы отличиться были у Флоренци и Солера. Однако с дальним выстрелом итальянца голкипер справился, а испанец с линии штрафной не смог попасть в створ.

Сначала на атаки соперника «Сельта» отвечала лишь редкими контратаками, которые в одиночку разгонял Аспас. Но к концу первой половине встречи гостям всё же удалось перехватить инициативу.

Завладев мячом, галисийцы стали искать счастья в позиционном нападении. Для того, чтобы взломать плотную оборону хозяев, гости активно использовала оба фланга, откуда регулярно делали опасные прострелы и передачи. Впрочем, извлечь результат из голевых моментов в первом тайме «Сельта» так и не смогла.

После перерыва «Валенсия» смотрелась слабее гостей. В начале второго тайма игра «летучих мышей» в нападении окончательно расклеилась. Хозяевам не хватало креатива во время созидания, а их атаки стали всё чаще заканчиваться неудачными навесами.

Желая вернуть былую остроту, Селадес заменил правого защитника Флоренции на форварда Родриго. Значительно улучшить игру в своей команды испанец не смог, но всё-таки поспособствовал голу. После неудачного рикошета в штрафной «Сельты» нападающий выиграл верх и сбросил головой мяч Солеру под удар. Полузащитник в касание пробил в ближний угол ворот и вывел «летучих мышей» вперёд.

Пропущенный мяч спровоцировал главного тренера гостей Оскара Гарсию на перестановки. В итоге на 78-й минуте случилось то, чего в течение всего матча ждали российские болельщики. На поле появился Смолов. Фёдор заменил форварда Фернандеса и стал действовать в паре с Аспасом.

Россиянин был не слишком активен, однако в нескольких опасных атаках своей новой команды всё же успел принять участие. Так, на 86-й минуте Смолов отыгрался с Аспасом, ворвался в штрафную и пробил по воротам. К сожалению, удар россиянина успел заблокировать защитник. Через несколько минут Фёдор отдал хорошую передачу Гайе, врывающемуся в пустую зону на левом фланге.

3 главных конкурента Смолова. Один из них — Аспас — не забил тот самый пенальти Акинфееву У двух других конкурентов Фёдора были проблемы с законом.

Кроме того, уже в добавленное время Смолов здорово поставил корпус в опасной близости от ворот, упал и заработал штрафной удар. Стандарт исполнил Аспас. Испанец пробил точно, но не сильно. В результате Рубен забрал мяч в руки, а вскоре прозвучал финальный свисток.

За 12 минут основного игрового времени в дебютном матче Смолов, конечно же, не успел отметиться результативным действием. Надеемся, в следующей встрече Гарсия вспомнит о новичке «Сельты» гораздо раньше.