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Фёдор Смолов перешёл в «Сельту». Реакция испанских СМИ

Испанские СМИ – о Фёдоре Смолове
Полина Куимова
«Предсказывали, что он будет главной звездой ЧМ-2018». Испанские СМИ – о Фёдоре Смолове
Вспомнили даже про Викторию Лопырёву.
Футбол / Испания 0

Испанские коллеги не оставили без внимания переход Фёдора Смолова в «Сельту». Издание Atlantico оценило российского нападающего как перспективного игрока: «Это многообещающий нападающий, который пока не достиг высокого уровня, но у него есть досточно для этого данных».

3 главных конкурента Смолова. Один из них — Аспас — не забил тот самый пенальти Акинфееву
У двух других конкурентов Фёдора были проблемы с законом.

Marca назвала Смолова «медийной величиной»: «В предпоследний день трансферного окна «Сельта» усилилась футболистом и медийной величиной Федором Смоловым. Российский игрок переедет в Виго до конца сезона на правах аренды, а вместе с ним – список странных вещей, которые сделали его неоднозначной фигурой в России.

Смолов провел почти всю карьеру на родине, за исключением пяти месяцев, в течение которых он выступал за нидерландский «Фейеноорд». После чемпионата мира-2018 его приобрел «Локомотив» за 9 млн евро, хотя количество забитых им голов на тот момент было далеко не на том уровне, что когда-то в «Краснодаре».

Испанские болельщики помнят Смолова по его великолепному выступлению в товарищеском матче с Испанией в Санкт-Петербурге (3:3). Тогда нынешний нападающий «Сельты» забил два гола – для него это был прекрасный вечер.

Предсказывали, что он будет главной звездой домашнего чемпионата мира, но все перевернулось, когда его заменили в матче с Египтом. …>».

Также Marca вспомнила про брак Смолова с Викторией Лопыревой и отношениях с другими моделями. Следом упомянули про новую возлюбленную нападающего: «Теперь его сердце занято внучкой бывшего президента России Бориса Ельцина, Марией Юмашевой, которой всего 17 лет. Ей исполнится 18 в апреле этого года».

Также испанское издание опубликовало «провокационное видео, которое наделало шуму в социальных сетях». Да-да, речь идет о том самом моменте с морковкой и Ольгой Бузовой. «Время в Виго покажет, подходит ли он европейскому чемпионату и смог ли он пройти через непростой этап, который был после чемпионата мира», — констатируеет автор статьи.

Жизни Смолова за пределами футбола уделило внимание еще одно испанское издание La voz de Galicia: «Федор Смолов яркая персона не только на поле, где его успех завис после удач в «Краснодаре», но и вне его. В свои 30 он встречается с внучкой Бориса Ельцина, которая еще не достигла совершеннолетия. До этого момента Смолов жил жизнью обычного известного спортсмена, опытного бомбардира, который, проведя всю карьеру в России (за исключением короткой поездки в Нидерланды), показал, что у него есть любовь к футболу и желание большего. «Краснодар» был для него слишком мал, и российская пресса отправляла его в Англию.

Но чемпионат мира в России и переход в «Локомотив» стали для него началом большого спада. Сейчас он попытается перезапустить карьеру в Виго: возможно, этого город станет идеальным местом для того, чтобы исчезнуть из желтой прессы на несколько месяцев. Теперь настало время забыть о влиянии СМИ и сосредоточиться на футболе», — пишет издание.

Россия душила Смолова. В Европе он будет свободным
«Сельта» — как спасение таланта от травли.

Остальные крупные испанские СМИ про Смолова написали короткие статьи с перечислением клубов, в которых он играл, и количестве забитых голов. AS, например, констатировал, что «Сельта» возвращается к времени Мостового и Карпина. «Клуб снова, после двух десятилетий спустя, делает ставку на русский талант для своей атаки», — пишет издание. И тоже вспоминает про короткую стажировку Фёдора в Голландию. Интересно, сколько продлится нынешнее путешествие Смолова?

«Чтобы стать вторым Царём, Смолов должен тащить «Сельту». Напутствие от Мостового
Легенда и бывший капитан «Сельты» Александр Мостовой по прозвищу Царь очень рад переходу Фёдора.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Shaun Botterill/Getty Images

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