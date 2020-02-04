Уроки для Смолова. Как начинали в Испании Карпин, Мостовой и Черышев

В минувшие выходные нападающий Фёдор Смолов дебютировал за испанскую «Сельту» в выездном матче против «Валенсии» (1:0), выйдя на поле на 79-й минуте. Нападающий сборной России был арендован клубом из Виго до лета этого года, после чего испанцы могут выкупить его трансфер. Вспоминаем, как проходил первый год в Ла Лиге у других футболистов из России.

Владимир Бесчастных в дебютном сезоне за «Расинг» (верхний ряд, второй слева)

Матчи: 35

Голы: 10

В испанский клуб Бесчастных пришёл из немецкого «Вердера» летом 1996 года. Потеряв место в стартовом составе клуба из Бремена, Бесчастных поехал помогать «Расингу» в борьбе за выживание. Позже в интервью «Чемпионату» Владимир скажет, что свои лучшие годы он провёл в команде, которая ни на что не претендовала. Изначально россиянина использовали как нападающего. В первом сезоне ему удалось отличиться 10 раз в 35 матчах Примеры. В частности, он забил мадридскому «Реалу». Голы Владимира можно увидеть здесь. Позже его перевели на фланг полузащиты, и он столкнулся с дефицитом игрового времени. Владимир стал меньше играть и меньше забивать, а клуб из Сантандера на протяжении нескольких сезонов боролся лишь за сохранение прописки.

Фото: Denis Doyle/Getty Images

Матчи: 28

Голы: 7

Испанцы собирались приобрести Александра ещё летом 2006 года, но тогда руководство «Зенита» отклонило предложение по игроку. И всё же в декабре того года Кержаков перешёл в испанскую «Севилью» за 5 млн евро. Болельщики андалусийского клуба прекрасно встретили футболиста, который говорил, что хотел оказаться именно в «Севилье». При главном тренере Хуанде Рамосе Александр часто попадал в состав, забил около 10 мячей, а также взял с «Севильей» Кубок Испании и Кубок УЕФА. И всё за один год. В Ла Лиге Кержаков провёл один из самых успешных матчей против «Барселоны», поразив ворота каталонцев. В том же 2006-м футболист получил звание заслуженного мастера спорта России.

Матчи: 19

Голов: 1

Онопко приехал в Испанию в 1996 году, перейдя в «Реал Овьедо» из «Спартака» за $ 2,5 млн долларов, и та сумма по тем временам была для его нового клуба огромной. Виктор быстро стал игроком основного состава испанского клуба, выступая на позиции центрального защитника. В дебютном сезоне провёл 19 матчей, сумев даже один раз отличиться. Позже ему была передана капитанская повязка, которую было очень тяжело получить легионеру. Футболиста сборной России не раз признавали лучшим игроком матча в Примере. А прямо перед переездом в Испанию у Виктора родилась дочь Евгения. Сейчас у неё испанское гражданство, и летом 2010 года она выступала за сборную Испании по художественной гимнастике на юношеских Олимпийских играх.

Александр Мостовой с родителями в Виго

Матчи: 37

Голы: 6

В 1996 году, по словам Александра, его звали в мадридский «Реал» и «Ливерпуль», а «Юве» предлагал предварительный контракт, но каждый раз «Сельта» выходила на него и на его клуб «Страсбур» с более выгодным предложением. В итоге футболист сборной России перебрался в Испанию. Первый год Александра Мостового в клубе из Виго выдался очень сложным. Партнёры не всегда его понимали, а в матче против «Спортинга» из Хихона Мостовой не выдержал и ушёл с поля, не дождавшись финального свистка, настолько был недоволен игрой своей новой команды. В Испании поведение российского футболиста бурно обсуждали в прессе, а сам Александр получил штраф. По итогам сезона-1996/1997 клуб из Виго занял 16-е место, сохранив прописку в Примере. Карьера Мостового в «Сельте» пошла в гору лишь тогда, когда на должность главного тренера был назначен Хавьер Ирурета. Ну а дальше были несколько успешнейших лет в галисийском клубе, прозвище Царь и памятник, который спроектировали, но так и не установили.

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Матчи: 38

Голы: 3

Первым испанским клубом Валерия Карпина был «Реал Сосьедад», в который он перешёл в 1994 году. Испанская история началась с неприятностей: в первый же день в этой стране футболиста и его семью обокрали. Со временем клубу удалось восстановить паспорта и документы. Карпин, играя на позиции правого полузащитника, сразу же стал не только игроком основного состава, но и любимцем болельщиков. За несколько месяцев ему удалось выучить испанский язык, занимаясь регулярно два раза в неделю. Помимо этого фанатам “Реал Сосьедада” понравилось выступление Карпина на местном телевидении, где он спел песню на баскском языке. В испанской биографии Карпина были также «Валенсия» и «Сельта», но именно в «Сосьедаде» он начал и завершил свои заграничные гастроли.

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Матчи: 21

Голы: 3

Ещё один российский футболист Дмитрий Хохлов подписал контракт с баскским клубом в январе 2000 года. Сумма трансфера составила 1,5 млн евро, что на тот момент было рекордной суммой для клуба из Сан-Себастьяна. Главным консультантом Хохлова был ещё один футболист, выступавший в Испании, — Юрий Никифоров. Карьера в «Реале Сосьедад» для Хохлова складывалась неплохо. Первый сезон прошёл неплохо: Дмитрий отыграл 21 матч и забил 3 гола. Но самого Дмитрия тянуло на родину, о чём он не раз говорил в своих интервью. Болельщики часто вспоминают его победный гол в ворота мадридского «Реала», который помог клубу сохранить место в Примере. Кстати, «Реалу» Дмитрий забивал не один раз.

Матчи: 30

Голы: 8

Черышев-старший оказался в Испании в 1996 году. На тот момент в клубе из Хихона уже успешно выступали Игорь Ледяхов и Юрий Никифоров. Несмотря на то что Черышев приехал в «Спортинг» в статусе лучшего бомбардира чемпионата России, в Ла Лиге ему уже не удавалось забивать так часто. В первом сезоне за испанский клуб Дмитрий забил всего 8 мячей в 30 матчах. Это не помешало ему взять приз лучшего бомбардира «Спортинга». Звездой Ла Лиги ему, конечно, стать не удалось, но любовь болельщиков из Хихона он завоевал быстро. Позже «Спортинг» вылетел в Сегунду, но Черышев-старший остался верен клубу и продолжил забивать во втором испанском дивизионе.

Фото: Denis Doyle/Getty Images

Матчи: 1

Голы: 0

Сын Дмитрия Черышева Денис был приглашён в академию мадридского «Реала» в 2002 году. Сыграв сотню матчей за «Кастилью» и выйдя на поле в нескольких товарищеских матчах «Реала», 27 ноября 2012 года в матче Кубка Испании против «Алькояно» он официально дебютировал за основную команду «сливочных». Главный тренер Жозе Моуринью стал регулярно подключать Черышева-младшего к тренировочному процессу с первой командой. Но бороться за место в составе с Криштиану Роналду было невозможно. Частые травмы и отсутствие игровой практики в стане мадридцев привели к аренде в «Севилью», «Вильярреал» и «Валенсию». Позже «Вильярреал» выкупил футболиста у «Реала», а летом прошлого года продал в испанскую «Валенсию», где Денис выступает до сих пор. При этом травмы продолжают преследовать Черышева-младшего, мешая ему регулярно выходить на поле.