В Англии хотят запретить говорить о футболе. Этого требуют женщины

В Великобритании необходимо ограничить общение сотрудников в крупных фирмах, так как это ущемляет права далёких от спорта женщин. С такой инициативой выступила Энн Фрэнк, глава Chartered Management Institute, одного из крупнейших управленческих институтов страны. Для этого Фрэнк предложила даже отслеживать корпоративные разговоры о спорте.

«Многие женщины чувствуют себя обделёнными. Они не следят за этими видами спорта, и им не нравится, когда их заставляют говорить о них или игнорируют. Я ничего не имею против любителей спорта или крикета – это здорово. Но проблема в том, что многие люди не являются поклонниками крикета.



Это путь к более детскому поведению. Всё может очень легко перерасти от разговоров и болтовни о VAR к хлопкам друг друга по спине и разговорам о своих победах в выходные», – заявила Фрэнк в эфире BBC.

«Бред и чепуха»

Стоит уточнить, что госпожа Фрэнк не считает, что разговоры о спорте должны быть запрещены. По её мнению, их просто следует модерировать. Энн уверена, что хорошие менеджеры таким образом должны обеспечивать комфортную атмосферу для каждого из работников.



Удивительно, но у Фрэнк нашлись оппоненты, которые посчитали идею безумной. Среди них спортивная журналистка Джеки Оутли.

«Если вы хотите запретить болтовню о футболе, то всё, что вы собираетесь сделать, — это оттолкнуть друг от друга людей, которые действительно хотят общаться», — сказала она в программе Today.

Большинство людей, ответивших на сообщение BBC в «Твиттере», были согласны с Оутли.

Например, бывший министр спорта, азартных игр и благотворительности Трейси Крауч открыто назвала идею о запрете футбольных тем бредом.

«Что за бред! Добро пожаловать на спортивный разговор в офис к этой женщине».

В комментариях Трейси ответили и другие девушки.

«Я помню, как вступала в футбольные разговоры с мужчинами. Они были немного удивлены и спрашивали, какую команду я поддерживаю. И когда я отвечала: «Ньюкасл», это всегда приводило к продолжению разговора».

Среди противников Фрэнк не только женщины, но и мужчины.

«Я уверен, что есть парни, которые мечтают о таких девушках [любящих футбол], боюсь, что вся эта затея — выдумка в голове одной женщины. Классический пример того, что происходит, когда вы позволяете говорить любому громкому рту».

«Мисс Фрэнк, кажется, имеет стереотипное представление о мужчинах. Может быть, ей нужно расширить круг друзей и коллег».

«Я включил «Матч дня» в субботу вечером, и там были две ведущие женщины и один мужчина (да, я предположил их пол). Предполагает ли Энн, что эти две женщины не понимают футбол, VAR и чувствовали себя лишёнными возможности говорить? Что за чушь».

Рекрутер Питер Фергюсон также не остался в стороне и поддержал девушек:

«Я видел, как менеджеры и сотрудники сближались из-за любви к спорту. Ответ заключается не в том, чтобы запретить беседу, а в том, чтобы менеджеры и персонал были обучены и понимали, что эти общие интересы не должны мешать принятию управленческих решений или совместной работе».

Посмотрим, рассмотрят ли такую инициативу в парламенте, но очевидно одно: сторонников у женщины явно меньше, чем критиков.