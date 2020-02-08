Скандал в матче «Спартак» — «Партизан». Милошевича удалили, он чуть не увёл команду с поля

Стартовая половина матча «Спартак» — «Партизан» вышла насыщенной на события. Команды забили на двоих три гола, при этом сербы могли отметиться даже не двумя мячами и не тремя, а ещё большим количеством — слишком уж отвратительно действовали линии обороны и полузащиты у красно-белых в течение 45 минут.
Однако главным событием первого тайма стал не плохой футбол «Спартака», а неспортивные события, случившиеся незадолго до перерыва. К тому моменту игроки и тренерский штаб «Партизана» уже успели пару раз проявить бурное недовольство решениями арбитра, в том числе угловым ударом у своих ворот, назначенным по мнению сербов на ровном месте.
Фото: spartak.com
На 41-й минуте случился ещё один эпизод, закончившийся не просто спорами, а полноценным скандалом. Нападающий «Партизана» Садик Умар потерял мяч на фланге при выходе в атаку. Скорее всего, совершивший отбор Айртон нарушал правила, но главный арбитр фол не зафиксировал, позволил «Спартаку» провести атаку и создать опасный момент.
Главный тренер сербов – знаменитый Саво Милошевич – был в гневе. Сначала он заметался по бровке, потом бросил на поле бутылку, затем выбежал на газон и принялся кричать на судей. Арбитр сразу же наградил Милошевича прямой красной карточкой, а после возникшей лёгкой потасовки показал вторую жёлтую ещё и Натхо.
Фото: spartak.com
Милошевич в отместку хотели увести команду с поля, сделал характерный жест «Все – за мной!», и действительно был велик риск, что игра не продолжится. Непонятно, правда, кому от этого стало бы лучше: командам нужно отлаживать свои системы, наигрывать атакующие варианты, исправлять ошибки перед возобновлением сезона. Это явно не та игра, которую стоит останавливать: преднамеренной грубости ни с чьей стороны не было, а спорное судейство – это всего лишь спорное судейство.
К счастью, разум взял верх над эмоциями. «Партизан» вернулся на поле, но остался вдесятером, таков уж регламент турнира. Показательность и ценность спарринга заметно снизились. После перерыва «Спартак», хромающий на обе ноги, не испытал полноценного давления.
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