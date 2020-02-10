Лидер «Челси» когда-то убирал мусор. Узнаете Канте и других звезд АПЛ на этих фото?

Детство футболистов — важнейший период для карьеры, именно в это время они делали первые шаги в футболе. Одни доходят до вершин, другие перестают верить и бросают любимое занятие. Сегодня мы поделимся подробностями из детского периода жизни известных футболистов. Это продолжение рубрики, и на очереди вторая часть цикла текстов о юности звёзд АПЛ.

Какими были звёзды АПЛ в детстве: ван Дейк, Агуэро, Салах Откуда у ван Дейка шрамы на животе и почему Давида Сильву прозвали китайцем.

Н’Голо Канте («Челси»)

Канте родился в небогатой семье малийцев, переехавших из Африки во Францию. Француз рано потерял отца, с раннего детства на его плечи свалился груз ответственности: ему нужно было ухаживать за матерью, братьями и сёстрами. Канте работал уборщиком мусора и обходил километры окраин Парижа в поисках ценных отходов, которые собирал и доставлял мелким перерабатывающим предприятиям. Чемпионат мира — 1998 помог Канте, француз заработал большие для него деньги на сборе мусора, брошенного футбольными фанатами на стадионах. Вскоре после чемпионата мира Канте заинтересовался футболом и поступил в академию клуба JS Suresnes. Будущее Канте в футболе вызывало большой скепсис из-за его маленького роста, но огромным желанием и настырностью Н’Голо быстро дал понять, что ему стоит довериться. Один из его тренеров того времени говорил:



«В то время Канте был единственным игроком, который слушал и делал абсолютно всё, о чем его просили. Буквально всё. Однажды я пошутил над Канте перед праздником. Я сказал: Н'Голо, я даю тебе два месяца, чтобы ты научился чеканить мяч 50 раз левой ногой, 50 раз правой ногой и 50 головой». Два месяца спустя он это сделал! Я был потрясён».

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Роберто Фирмино родился в неблагополучном районе Бразилии. С раннего детства родители опекали сына, не давали выходить одному на улицу, опасаясь, что с ним может что-нибудь случиться. Роберто с юного возраста был влюблён в футбол. Его мать вспоминала: «Он вставал очень рано, пока я спала, чтобы пойти играть в футбол. Он выходил совсем без шума, поэтому я не просыпалась». Родители не одобряли интерес сына, но соседи видели его игру и советовали им не запрещать мальчику заниматься любимым делом. Один из тренеров в местном клубе помог Роберто Фирмино в начале его футбольной карьеры:



«Семья Роберто была очень бедна. Он играл босиком. Когда он впервые приехал в клуб, его отец был безработным, у него был только маленький бизнес, чтобы накормить семью. Поэтому я заплатил за поездку и расходы мальчика, помог ему с формой и отвозил его на игры. Он был спокойным ребёнком. Я видел, как молодые люди втягивались в торговлю наркотиками и грабили автомобили в его возрасте. Я был уверен, что ничем подобным он не занимался».



В 16 лет Роберто подписал контракт с «Томбенсе» в 1600 милях от дома. Затем его отправили в аренду во второй дивизион в клуб «Фигейренсе», он был всё дальше от дома. Мать Фирмино сетовала, что Роберто скучает по семье: «Он много раз звонил мне, хотел вернуться домой. Говорил: «Мама, я больше не могу здесь находиться». Вся семья плакала, он сам тоже плакал, но у нас не было денег, чтобы привезти его домой». Своей игрой он заинтересовал скаутов немецкого «Хоффенхайма», в тот же год он переехал в Германию.

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Гарри Кейн родился в Северном Лондоне в семье ирландцев, а всё детство провёл в доме в 15 минутах от «Уайт Харт Лейн». Вся его семья болела за «шпор». С самых ранних лет Кейн любил погонять в футбол. В детстве Гарри с друзьями играл с мячом во дворе дома, и однажды к ним присоединился нападающий «Тоттенхэма» Джермейн Дефо. Англичанин поиграл с ребятами и раздал памятные автографы. Маленький Кейн собирал футбольные карточки с изображениями игроков, а любимой карточкой был Тедди Шерингем, его кумир в то время. Англичанин любил выходить на улицу после игр «Тоттенхэма» и следить, как болельщики возвращаются домой с «Уайт Харт Лейн».

Кейн начинал свою футбольную карьеру в местной команде «Риджуэй Роверс». Самое забавное, что свою первую игру англичанин провёл в воротах. Тренеры попробовали Гарри в качестве форварда и не прогадали. В возрасте восьми лет он попал в академию «Арсенала», но долго продержаться ему там было не суждено. Через год его отчислили из-за того, что он имел лишний вес. Кейн вернулся в родной «Риджуэй Роверс», а через пару лет сбылась его мечта — его пригласили в академию «Тоттенхэма».

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Давид был долгожданным поздним ребёнком в семье. Его отец Хосе де Хеа — бывший футболист (выступал на позиции голкипера), а мать Мариви Кинтана была домохозяйкой. С самого раннего возраста у испанца была страсть к футболу, родители ни в чём не отказывали своего ребёнку. Мать де Хеа считала, что сын должен получить хорошее образование, поэтому Давид с успехом совмещал тренировки и учёбу. Но настал момент, когда нужно было сделать выбор, и, как вы можете догадаться, любовь к футболу взяла верх.

В детстве де Хеа играл полевого игрока. В школьной команде он мог отыграть на любой позиции, а лучше всего ему удавалась роль атакующего полузащитника. С раннего возраста Давид начал стремительно набирать рост, и это сказалось на его скоростных способностях. В 14 лет де Хеа попал в структуру «Атлетико». Он долго не мог найти свою позицию на футбольном поле и в итоге решил пойти по стопам отца и занял место в воротах. Уверенная игра юного голкипера поразила боссов клуба, и уже в 17 лет Давид де Хеа подписал свой первый профессиональный контракт.

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Маркус родился в городе Уайтеншоу в самой обычной семье. С двухлетнего возраста начал пинать мяч, причём делал это везде. Родители сразу поняли, что энергию ребёнка нужно направить в нужное русло и отправили заниматься футболом. Мальчик оказался в академии «Флетчер Мосс Рейнджерс». Маркус был одним из талантливейших футболистов своего времени, ему предрекали большое будущее уже в пятилетнем возрасте. В одном из матчей своего клуба «Флетчер Мосс Рейнджерс» Рашфорд забил 12 голов, а его команда одержала разгромную победу со счётом 20:0. После этого случая за игроком стали пристально наблюдать скауты лучших английских клубов, а Маркус продолжал показывать не по годам взрослый футбол. Оперативнее всех сработали скауты «Манчестер Сити», Рэшфорд даже успел провести пару тренировок в академии «горожан», но тут подключились руководители «МЮ», которые смогли уговорить окружение Рэшфорда сделать выбор в пользу манкунианцев. С тех пор Маркус предан лишь одному клубу из Манчестера.

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Пьер-Эмерик родился в Париже, вырос в семье габонских переселенцев. Отец Обамеянга Пьер в своё время выступал за сборную Габона. В 1980 году он переехал во Францию и играл за местные клубы, а после завершения карьеры трудился скаутом в футбольном клубе «Милан». С раннего детства у Пьера-Эмерика зародилась любовь к футболу: он мог рано утром уйти из дома с мячом в руках, а вернуться только после захода солнца. У Обамеянга есть два брата, в детстве они вместе играли с футбол, и в итоге все стали футболистами. Отец оказал большое влияние на своих сыновей, это он привёл их в футбол. В футбол Пьер-Эмерик Обамеянг начал играть в шесть лет, уже тогда он производил хорошее впечатление. Особенно дриблингом. Играл со сверстниками во дворе, потом поступил в футбольную академию. В сознательном возрасте габонец переехал в Италию ближе к отцу. С таким отцом было сложно не попасть в известный клуб, Обамеянг, как и два его брата ранее, оказался в структуре «Милана».

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Давид Луис родился в городе Диадема в семье учителей. В детстве был разносторонним и активным ребёнком. Давид хорошо учился в школе, любил фотографировать и играть с мячом. Давид Луис рос вместе со своим другом Тьяго Силвой, родители ребят были соседями и дружили домами. Уже тогда родители видели потенциал ребят и решили развивать его в будущем. Некоторые академии не принимали ребят в свои ряды в силу возраста. Оба были низкого роста, никто не стал рисковать и брать ещё совсем юных бразильцев для тренировок с группами старших возрастов. Вскоре пути друзей разошлись. Давид Луис оказался в академии «Сан-Паулу». У него была густая шевелюра, и клуб заставил Луиса распрощаться со свой причёской. Бразилец выполнил просьбу, но в душе у него затаилась обида на клуб. Давид Луис не проявлял себя в клубе, руководство разочаровалось в игроке и уже в 14 лет указало бразильцу на дверь.

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Месут Озил родился в семье турецких эмигрантов. Семья была бедной, еле сводила концы с концами. Как и у многих футболистов, любовь к футболу у Озила появилась в детстве, маленький Месут каждый день выходил во двор и играл с ребятами в футбол. Озил так любил свой мяч, что даже во время сна не расставался с ним. В талант сына поверил отец, уже в шесть лет Месут был зачислен в спортивную школу, а позже стал игроком футбольной команды своей школы. Его колледж был одним из самых больших в Германии, попадание в состав сулило хорошие перспективы. Месут Озил хорошо учился в школе. Вот как отзывались о нём учителя: «Когда я впервые увидел Месута, он был очень маленьким, тихим. Но на футбольном поле он был лучшим из всех. Месут был суперзвездой нашей команды». Озил стал самым популярным футболистом школы, а позднее его заметили немецкие клубы.