Великолепное дерби в Милане! «Интер» превратил 0:2 после первого тайма в 4:2

Миланское дерби в 23-м туре Серии А получилось настолько сумасшедшим по атмосфере и сюжету, насколько и должно быть. «Россонери» выигрывали в гостевом матче с разницей в два мяча, но во втором тайме «нерадзурри» забили четыре и спасли почти проигранный матч. Эту горячую игру на «Сан-Сиро» будут обсуждать в Италии ещё долго!

Болельщики как следует разогрели команды перед началом встречи. Фанаты «Милана» вывесили на трибуне оскорбительный баннер «Inter Merda». Ответ поклонников хозяев оказался более тонким. Они на своём баннере изобразили всадника, побеждающего дьявола. При этом был использован девиз Дома Висконти (династии, правившей Миланом в XIII-XV веках), на чьём гербе изображён змей. Фанаты обыграли таким образом прозвища «Интера» («гадюки») и «Милана» («дьяволы»).

Возвращение Златана Ибрагимовича, пропустившего предыдущий матч с «Вероной» из-за травмы, сделало по-настоящему опасной атаку «Милана». В первом тайме шведский центрфорвард набрал два балла по системе «гол плюс пас». Сначала Ибрагимович выиграл верх в штрафной у Диего Година и сделал скидку на Анте Ребича. Голкипер Даниэле Паделли чуть-чуть опоздал на перехват, и Ребич забил свой четвёртый гол в четырёх последних матчах Серии А. После этого Ибрагимович воспользовался тем, что Милан Шкриньяр потерял его при подаче углового, – послал мяч в сетку ударом головой из пределов вратарской.

Остаётся только гадать, какие слова произносил в перерыве эмоциональный Антонио Конте, но во втором тайме его «Интер» был совсем другим. «Нерадзурри» сравняли счёт всего за десять минут. Марсело Брозович забил с подбора потрясающим ударом с левой ноги из-за штрафной, не дав мячу опуститься на землю, а гол Матиаса Весино Фалеро родился в результате блестящего открывания Алексиса Санчеса на грани офсайда и тонкой передачи назад. Наконец-то чилиец напоминает, за что ему платят такие большие деньги.

Второй тайм «Интер» выиграл по ударам – 9:3 (в створ – 8:2), и даже мяч контролировал больше. Хотя до перерыва у команды Конте было лишь 38% владения. Ситуация на поле вынудила претендента на скудетто измениться, и «Интер» изменился. Победный гол «нерадзурри» пришёл с углового: Антонио Кандрева хорошо подал, а Стефан де Врей нанёс очень сложный удар головой в падении при движении от ворот. Завершил игру гол Ромелу Лукаку, забитый также со «второго этажа». Бельгиец просто раздавил Симона Кьера. На сегодняшний день «Интер» на голову выше «Милана», что и доказал втором тайме. Один Ибрагимович ничего с этим не сделает.

* Таблица чемпионата Италии

«Интер» догнал «Ювентус» в таблице, воспользовавшись поражением чемпиона от «Вероны». Через три тура, 1 марта, конкуренты сыграют в Турине.