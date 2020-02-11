«У нас не страна папуасов, а великая держава». Что говорил Рейнгольд

11 февраля скончался легенда московского «Спартака» Валерий Рейнгольд. Он был одним из самых ярких людей нашей футбола, никогда не боялся говорить открыто и всё, что думает.