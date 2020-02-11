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Умер Валерий Рейнгольд, самые яркие его цитаты

Умер Валерий Рейнгольд, самые яркие его цитаты
«Чемпионат»
«У нас не страна папуасов, а великая держава». Что говорил Рейнгольд
«Правда дороже денег» — это самая любимая фраза легендарного спартаковца.
Футбол 0

11 февраля скончался легенда московского «Спартака» Валерий Рейнгольд. Он был одним из самых ярких людей нашей футбола, никогда не боялся говорить открыто и всё, что думает.

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