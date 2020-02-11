Где сейчас деньги за Головина и кому они положены?

Вряд ли бы кто-то узнал о солидарной выплате детско-юношеской школе за воспитание Александра Головина, если бы в понедельник на конференции Sport Connect об этом не спросили бывшего президента «Монако» Вадима Васильева, который выступал там спикером. Обычно подобная информация остается между клубом, школой и РФС, и не вытекает в прессу. Но не в этом случае.

Васильев сказал, что все выплаты «Монако» производит в срок

На конференции один из журналистов спросил Васильева, получила ли школа в Калтане компенсацию за воспитание Головина. Бывшего президента «Монако» этот вопрос смутил, и он пообещал узнать: «Вы меня ввели в легкий ступор этой информацией. Могу сказать точно, что «Монако» всегда платил все необходимые деньги, в том числе солидарные выплаты, никаких долгов у нас не было. Я обязательно выясню этот вопрос».

«Монако» писал в ДЮСШ, но там подумали, что это развод

В ответе Васильева можно прочитать, что он не особо в курсе. Что странно, ведь юрист из спортивного департамента «Монако» 21 августа 2018 года (Головин перешел в июле, а Васильев покинул свой пост в феврале 2019) написал письмо в ДЮСШ «Осинники»: мол, предоставьте данные вашего счета, чтобы мы перевели вам солидарную выплату за вашего воспитанника.

Осинники – город в Кемеровской области, всего в 15 км от Калтана. Саша учился там в 2008-2012 гг. и выступал от ДЮСШ «Осинники» на соревнованиях.

Письмо благополучно дошло до школы, но отвечать французам не стали. Причина довольно забавная: «Сумма была очень большая, таких денег на Головина мы не тратили. Было как-то неудобно просить такую сумму. Я сначала подумала, что это какой-то развод», — объяснила Галина Рудольф, директор ДЮСШ «Осинники».



Школе полагается 1,01% от суммы трансфера, то есть 303 тысячи евро. Процент считается согласно регламенту: каждый год с 10 до 15 лет – 0,25% от суммы перехода, с 16 до 23 – 0,5%. Последнему клубу, из которого переходит футболист, солидарные выплаты не полагаются.

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Деньги получить ещё можно

Обычно дается год, чтобы сделать запрос и получить компенсацию, но, так как трансфер международный, срок увеличивается до двух лет. Так что до июля еще есть время.

Школе в Калтане деньги не положены

Выплаты производятся согласно данным в паспорте футболиста: туда вносятся все школы и академии, в которых учился игрок с 10 лет. Раньше этот документ заводился с 12 лет, поэтому в случае Головина, который в этом возрасте уже числился в «Осинниках», упоминаний школы в Калтане там нет.

РФС связывался с «Монако» и напоминал о выплатах

Ситуацию прокомментировал заместитель генерального секретаря РФС Денис Рогачев.



— Денег от «Монако» РФС не получал, — начал он. — По регламентам, воспитавшие футболиста академии имеют право получить компенсацию в течение 24-х месяцев. Но напрямую в «Монако» или РФС с просьбой оказать содействие в течение года они так и не обратились. Летом 2019 года мы решили взять инициативу в свои руки и связались с «Монако» с мотивированной просьбой о выплате по механизму солидарности, в том числе, указав на сложность выполнения спортивными школами требований российского валютного законодательства. В настоящий момент РФС и «Монако» решают несколько технических моментов, связанных с фактической выплатой в РФС.



В прошлом году мы проинформировали школы о сложившейся ситуации, и уже получили их письменное согласие на представительство и переговоры с «Монако» в целях проведения платежа. Надеемся, что деньги будут перечислены уже в ближайшее время. Суммы будут пропорционально разделены между школами, которые значатся в паспорте футболиста.

Как в итоге будут распределены выплаты – большой вопрос

— Нам необходимо уточнить статус всех школ, в которых учился Головин, — объясняет Рогачев. — По регламенту ФИФА получить средства могут только футбольные школы. Школа в Калтане, например, не значится в паспорте футболиста, который заводится с 10 лет (ранее с 12 лет). Также надо уточнять, является ли сейчас субъектом футбола спортивная школа в Осинниках. Поэтому, возможно, после дополнительных консультаций РФС примет особое решение, что именно сделать с получаемыми средствами, чтобы решить главную задачу – использовать солидарные выплаты на развитие детского футбола, где воспитали футбольную «звезду». Один из вариантов – строительство/реконструкция футбольной инфраструктуры в Калтане и Осинниках. Возможна и грантовая поддержка тренеров, воспитавших высококлассного игрока.