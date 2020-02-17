10 российских легионеров, которые забивали «Реалу» в Мадриде

Фёдор Смолов забил на «Сантьяго Бернабеу». Арендованный у «Локомотива» нападающий «Сельты» стал 10-м российским легионером, поражавшим ворота «Реала». Вспоминаем всех наших героев встреч со «сливочными».

70 минут Смолова против «Реала». Как это было Благодаря голу Смолова «Сельта» взяла одно очко в матче с «Реалом».

В ноябре 1992-го «Эспаньол» с тремя нашими легионерами в основе (Дмитрий Галямин, Андрей Мох и Игорь Корнеев) уступил «Реалу» на «Сантьяго Бернабеу» в матче чемпионата Испании со счётом 1:3. Первый гол на 32-й минуте забил с пенальти российский полузащитник. К слову, во втором тайме Корнеев уступил место на поле Дмитрию Кузнецову.

Слева направо: Игорь Корнеев, Дмитрий Галямин, Андрей Мох и Дмитрий Кузнецов Фото: из личного архива Игоря Корнеева

Российский нападающий два сезона подряд забивал «Реалу». В 1993 году Радченко вывел «Расинг» вперёд на 39-й минуте матча в Мадриде, тем не менее команда из Сантандера уступила – 1:2. В 1995-м матч «Расинг» – «Реал» (3:1) получился особенно удачным для Радченко. На 52-й минуте он сравнял счёт с передачи нынешнего главного тренера «Барселоны» Кике Сетьена, а на 80-й минуте ассистировал соотечественнику Дмитрию Попову. Между тем, ещё до отъезда в Испанию нападающий сделал дубль в ворота «Реала» за «Спартак» в Кубке чемпионов.

Выступая за «Расинг», полузащитник Попов дважды поразил ворота «сливочных» в сезоне-1994/1995. В первом круге команда из Сантандера проиграла в Мадриде – 1:3. Дмитрий забил на 60-й минуте, когда хозяева уже вели с разницей в два мяча. На своём поле «Расинг» переиграл «Реал» с тем же счётом. Попов сделал голевой пас на 64-й минуте, а в концовке стал автором третьего гола «Расинга» с передачи Радченко.

Лучший бомбардир чемпионата мира 1994 года сделал дубль в ворота «Реала» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании сезона-1994/1995. Голы Саленко принесли «Валенсии» победу на «Сантьяго Бернабеу» со счётом 2:1. «Сливочные» вышли вперёд благодаря Раулю, но 27-й минуте Саленко отыграл этот гол, а на 55-й забил дальним ударом второй мяч.

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«Реалу» дважды доставалось от нынешнего главного тренера «Ростова» во встречах Примеры. В сезоне-1996/1997 Карпин забил «сливочным» за «Валенсию» на «Сантьяго Бернабеу». Российский полузащитник, как и Смолов, открыл счёт в начале игры (на 9-й минуте), но его команда всё равно проиграла – 2:4. В сезоне-2003/2004 единственный гол Карпина на 63-й минуте принёс «Реалу Сосьедад» домашнюю победу над «Реалом».

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Валерий Карпин и Роналдо Фото: Denis Doyle/Getty Images

Черышев-старший тоже поразил ворота «Реала» на «Сантьяго Бернабеу» в матче, который завершился поражением его команды со счётом 1:3. Это случилось в мае 1997-го, когда наш форвард выступал за «Спортинг» из Хихона. Дмитрий открыл счёт на 9-й минуте игры чемпионата Испании в Мадриде.

Российский нападающий «Расинга» три года подряд отличался в матчах с «Реалом» в чемпионате Испании, причём все эти игры завершались вничью – 2:2. В сезоне-1996/1997 Бесчастных забил первый гол на 70-й минуте встречи в Сантандере. В сезоне-1997/1998 он огорчил «сливочных» на «Сантьяго Бернабеу» на 81-й минуте при счёте 2:1. Наконец, в сезоне-1998/1999 Бесчастных ещё раз поразил ворота «Реала» в Мадриде. Его гол на 89-й минуте опять спас «Расинг».

Царь из «Сельты» – самый результативный российский легионер в матчах с «Реалом». Все свои голы «сливочным» Мостовой забивал в Примере. В сезоне-1997/1998 дубль полузащитника принёс команде из Виго домашнюю победу со счётом 2:1. Александр поражал ворота на 37-й и 56-й минутах. В сезоне-1998/1999 «Сельта» вообще разгромила «Реал» в Виго – 5:1. Мостовой стал автором четвёртого гола на 33-й минуте. В сезоне-2002/2003 соперники разошлись миром на «Сантьяго Бернабеу» (1:1). Россиянин вывел гостей вперёд на 34-й минуте.

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Александр Мостовой и Зинедин Зидан Фото: Allsport/Getty Images

Полузащитник «Реала Сосьедад» Хохлов дважды огорчал «Реал» в Примере в сезоне-2001/2002. В матче первого круга в Мадриде российский легионер открыл счёт на 38-й минуте, однако его команда также потерпела поражение со счётом 1:3. Зато в Сан-Себастьяне баски взяли убедительный реванш, разгромив «сливочных» – 3:0. Хохлов стал автором очень красивого второго гола на 84-й минуте.

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Дмитрий Хохлов Фото: Allsport/Getty Images

Фёдор Смолов

Теперь в этом списке российских снайперов будет и Смолов. Нападающий «Сельты» сотворил прекрасный по исполнению гол. Фёдор здорово открылся в зоне между Рафаэлем Вараном и Дани Карвахалем, выскочил один на один с Тибо Куртуа и хладнокровно послал мяч в дальний угол. Смолов помог «Сельте» завоевать в Мадриде очень нужную ничью – 2:2.