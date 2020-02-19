Мы изучили документы по делу Фернандеша. Зарплата Ману, суть конфликта — много интересного

Спор Ману Фернандеша и «Локомотива» тянется не один год. Тем забавнее было наблюдать, как футболист выступал за клуб, с которым судится. Сейчас португалец в «Краснодаре», а разборки с «Локо» дошли аж до CAS. На днях суд вынес итоговое решение, по которому Ману должен получить от бывшего клуба более 11 млн рублей. «Чемпионат» изучил документы этого дела и выделил главное, что о нём стоит знать.

1. Что Фернандеш требовал от «Локо»?

На самом деле, не так уж много — соблюдения условий контракта. По нему Ману получал в «Локо» 383 200 евро в месяц (4 млн 400 тыс. евро в год). По нынешнему курсу это 26 млн 314 тыс. рублей в месяц или чуть более 300 млн рублей в год. Примерно столько РПЛ получит за нейминг от компании Олега Тинькова. Также вопросы у футболиста вызвал пункт, по которому он должен был получить дополнительный бонус в размере 2 млн 299 тыс. евро. Его «Локо» обязан был выплатить не позднее 15 июля 2014 года.



Вопросы к «Локомотиву» возникли, когда клуб отказался выплатить эти деньги. 24 июля 2015 года Ману направил руководству письмо с просьбой о переводе средств, заработанных им за период с июня 2014-го по май 2015-го. Их размер — 6 млн 747 тыс. 918 рублей. Не получив ответа, 7 августа 2015 года Мануэль повторил просьбу во втором письме.



Клуб в ответ заявил, что «Трудовой кодекс РФ предусматривает, что дата начисления определяется работодателем и установлена в его уставе». Позднее «Локо» и вовсе отклонил требования португальца, предложив футболисту пересчитать зарплату по самостоятельно установленному курсу валют. Португальца такой вариант не устраивал.

2. Откуда взялась такая сумма?

30 апреля 2017-го Ману обратился в ФИФА, требуя возместить 11 млн 182 тыс. рублей плюс 5% годовых.



Вот из чего состоит эта сумма:



1) 6 млн 747 тыс. 918 рубля — невыплаченная заработная плата за период с июня 2014 г. по май 2015 г.



2) 522 тыс. рублей — бонус за матч, предположительно сыгранный 13 марта 2015-го (видимо, речь о матче «Локомотив» — «Арсенал» 14 марта. — Прим. «Чемпионата»);



3) 3 млн 913 тыс. рублей — бонус за победу в Кубке России, который клуб якобы частично выплатил футболисту 28 мая 2015 года.



Невыплату бонуса в полном объёме прежнее руководство клуба даже не отрицало. Так, целый ряд футболистов получили за победу в Кубке России по 4 млн 350 тыс. рублей (до вычета налогов). Кроме Фернандеша. По их мнению, он этих денег просто не заслужил — играл плохо.



«Премия – это не зарплата, а поощрительная выплата. А такие выплаты делаются на основании положения о премировании. Там сказано, что по решению руководства премия может быть выплачена в полном объёме, а может быть и не выплачена вовсе. Все игроки получили разные деньги, а Фернандеш не получил вообще, потому что играл плохо», — сказала Смородская «Чемпионату».

3. Что ещё нужно знать об этом деле?

— При подписании контракта Фернандеша проинформировали, что выплата ежемесячной зарплаты будет происходить в последний день каждого месяца. То же самое касается и остальных выплат. Соответственно, он считал, что так и должно быть, поэтому пересчитывал свою зарплату по курсу ЦБ РФ, действительным на последний день месяца.

— Когда «Локо» проходил процедуру лицензирования, Фернандеша попросили подписать заявление, что клуб надлежащим образом выполняет свои обязательства по выплате денежных средств. Ману подписал, но заявил, что «Локомотив» платит ему зарплату по неправильному обменному курсу. Клуб с претензией не согласился и в ответ начал оказывать давление на Фернандеша, лишив его призовых за победу в Кубке России сезона-2014/15. Вся команда получила 4 350 000 рублей (до вычета налогов), а Ману, который был одним из двух футболистов, сыгравших во всех пяти матчах, не получил ничего. Это решение было продиктовано президентом клуба Ольгой Смородской, которая была в плохих отношениях с футболистом.

— В ст. 236 ТК РФ указано, что, в случае невыплаты зарплаты вовремя, работнику нужно выплатить не только положенную по контракту сумму, но и процент, который будет не ниже 1/150 ключевой процентной ставки. В данном случае он указан в размере 5%. Любопытно, что, по условиям контракта, клуб не обязан был предоставлять квартиру для проживания, а вместо этого выплачивал футболисту 5 тысяч евро в месяц.

— Фернандеш никогда не получал всю зарплату одним платежом. Например, часть ему пришла в июне 2014 года, другие два платежа — в июле и ноябре, ещё три — в декабре. Похожая история была в течение всего 2015 года. То есть должно было быть так:

Зарплата Ману Фернандеша в «Локомотиве» Фото: «Чемпионат»

А было так:

Зарплата Ману Фернандеша в «Локомотиве» Фото: «Чемпионат»

И ладно бы всё ограничилось странным графиком выплат, но футболист за этот период ещё и не досчитался 6 млн 747 тысяч рублей.

4. Что говорил “Локомотив”?

— Клуб посчитал безосновательным просьбу о пересчёте зарплаты по обменному курсу Центрального Банка по последнему дню каждого месяца. Причин несколько: во-первых, перевод на рубли осуществляется в день начисления, а не в день расчета; во-вторых, по ТК РФ организация может сама определить период, когда должна начисляться заработная плата.

— «Локо» настаивал, что у дела вышел срок давности.

— Клуб отрицал, что Фернандеш не получил бонусы за победу в Кубке. Ману получал призовые в течение всего сезона, и этот матч не исключение — все средства были зачислены 28 мая 2015 года. При этом «Локомотив» настаивал, что бонусы выплачиваются по таким критериям, как личный вклад работника, отсутствие дисциплинарных проступков и так далее. Кроме того, клуб заявил, что не обязан был выплачивать максимальную сумму призовых (схожую позицию обозначила Ольга Смородская, о чём мы писали выше).

Решение CAS

— Произвести пересчёт по курсу последнего дня каждого месяца: Фернандешу положена вся требуемая им сумма — 6 747 918,30 рублей.

Аргументация: во-первых, сам факт пересчёта зарплаты из евро в рубли был инициативой самого клуба — выбирай игрок сам, конечно, получал бы всё в евро. Во-вторых, в его договоре указано, что при пересчёте используется курс по “дню оплаты", но сам день оплаты не установлен. Сам Фернандеш думал (из-за письма от аудитора), что все выплаты производятся в последний день месяца. Клуб этот момент никак футболисту не пояснил, а на его письма не отвечал. Поэтому молчание тут приравнивается к согласию.

— Выплатить Фернандешу 4 350 000 рублей в качестве бонуса за победу в Кубке России.



Аргументация: футболист не получил данную сумму, в отличие от его одноклубников. Неполучение бонусов в данном случае может быть рассмотрено как дискриминация. Подобное поведение со стороны работодателя является нарушением ст. 3, 22 и 132 ТК РФ.