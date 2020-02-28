Нереализованный пенальти, удаление, VAR, месть бывшим, драма — РПЛ вернулась!

Если вы решили, что вывеска «Крылья Советов» — «Оренбург» не сильно вдохновляет, то вы это зря. Матчи команд, которые бьются за выживание, в РПЛ часто даже более событийные, чем игры лидеров. Так получилось и в Самаре — вот лишь несколько сюжетов, которые появились по ходу первых 90 минут весны.

— Помните, что мы любим нашу лигу в том числе и за эпизоды её милой неустроенности? Если забыли, то получили возможность вспомнить: весь первый тайм звук трансляции опаздывал от картинки на 7-8 секунд. Это был интересный опыт — следить за тем, как комментатор начинает повышать голос в момент, когда мяч уже вылетел из штрафной.

— Впервые VAR был использован не выборочно, а как обычный судейский инструмент для матчей РПЛ. За 90 минут к помощи видео обращались дважды: в первом случае проверялась карточка в эпизоде с пенальти для Срджана Мияйловича, во втором — возможная игра рукой в штрафной «Крыльев Советов». Не обошлось без вопросов: Мияйлович был удалён с применением двойного наказания, хотя эпизод был похожим на игровой. В итоге после четырёх минут совещаний и эксклюзивных просмотров для Виталия Мешкова Самара на час осталась вдесятером.

— Главный неудачник матча — Джордже Деспотович. Черногорец не реализовал пенальти в ворота бывшего партнёра по «Оренбургу» Евгения Фролова, во втором тайме зачем-то озлобленно врезался во Фролова (жёлтая без вопросов), а между этими эпизодами не попал по мячу из убойной позиции в штрафной.

— Месть бывшим — один из главных сюжетных ходов матча. Денис Попович, вернувшийся в Россию после неудачной в целом командировки в Швейцарию, забил «Оренбургу», в котором сделал себе имя. Попович очевидно был крайне заряжен — сажал соперников на карточки и был агрессивно требователен к арбитру, за что и сам схватил жёлтую.

— Деян Радоньич в голевом эпизоде «Крыльев» показал несколько секунд мастер-класса для центральных нападающих. Стартовав в эпизоде из глубокого офсайда (следовательно, защитники не обращали на соперника достаточно внимания), к моменту подачи самарская девятка уже находится в правильном положении. Здесь защитникам, которые изначально не договорились, кто действует с Радоньичем, возникает момент недостаточной коммуникации — остальное становится делом физики Деяна. Отличный эпизод!

— Рикарду Алвеш сперва потренировался на перекладине, а затем забил. В середине второго тайма португалец роскошным ударом в дальнюю девятку сотряс каркас, а в возникшем хаосе победителями вышли хозяева. Казалось, это останется главным расстройством для «Оренбурга» во втором тайме, но на предпоследней минуте Алвеш повторил упражнение. Теперь до ворот было ближе, а траектория получилась похожей — даже пенальти для Фролова был более простой работой, чем такое попадание под штангу. Ничья, которая не устраивает ни тех, ни других, драма с поздней развязкой, проблемы домашней неустроенности — весная в РПЛ началась!