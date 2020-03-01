Зобнин выдал феноменальный матч за «Спартак». Мы узнаём его с новой стороны

Старейшее дерби получилось эмоциональным и насыщенным на события. Ещё раз подведём его итоги и выделим героев.

1. Новиков попытался подстроиться под «Спартак», но перехитрил сам себя

На сборах «Динамо» наигрывало модуль как с двумя центральными защитниками, так и тремя. Но последний этап подготовки бело-голубые провели, оттачивая схему 3-4-3. Кому-то могло показаться, что уход от 4-2-3-1 был связан с травмой Филиппа (вернувшегося, кстати, в строй к возобновлению чемпионата), но сейчас мы убедились, что скорее правдив вариант с подготовкой к конкретному сопернику в стартовом туре.



Тот факт, что «Спартак» будет играть по 3-4-1-2, был известен изначально. Выстраиваясь по 3-4-3, «Динамо» планировало не давать «Спартаку» численное преимущество в первой стадии атаки – тройка форвардов бело-голубых действовала по трём центральным защитникам красно-белых, при этом центральный нападающий Н’Жье ещё должен был перекрывать линию передачи на опорника Крала. «Динамо» не прессинговало высоко, откатывалось в средний блок, а активный коллективный отбор начинался, как правило, после передач на фланг, на Айртона или Рассказова.

В атаке, как рассказал после матча сам Новиков, была сделана ставка на скоростно-силовую работу тройки Игбун – Н’Жье и Шиманьски. Они должны были выматывать защитников «Спартака» (крайне интересно лишь, почему главный тренер назвал Жиго и Джикию «медленными») рывками и максимально быстро переходить к атаке, заполняя зоны. На бумаге всё это работало, да и на поле мы увидели опасные подходы. Не учёл лишь Новиков класс игроков и фактор конкретики. Н’Жье при всей своей реактивности и любви к дриблингу (12 попыток – рекорд матча) запорол большинство атак, да и первый пропущенный гол начался с его передержки мяча.

2. Зобнин – это космос

В субботу на стадионе в Петровском парке не было футболиста, по уровню игры сопоставимого с Зобниным. Роман выдал феноменальный матч, одинаково успешно действовал и в обороне, и в атаке, и в переключениях. Зобнин совершил невероятное количество подключений через правые фланг и полуфланг, был нацелен на обострение и очень органично смотрелся в связке с Бакаевым и Рассказовым.



Яркая игра Романа – отличное событие перед приближающимся чемпионатом Европы. Отрадно видеть его в такой форме на фоне прежнего регресса в последние полтора сезона. И здорово, что мы потихоньку узнаём его с новой стороны. Раньше он был опорником-работягой с мощным объёмом, сейчас становится современным инсайдом, умеющим насыщать нужные зоны, при этом в оборонительной структуре он всё так же полезен. А ещё Зобнин вдруг начал выполнять приличные подачи со стандартов.



Для Тедеско с его футболом, где требуются быстрые переключения из обороны в атаку и наоборот, Зобнин будет важнейшим игроком.

3. Тедеско нашёл применение к Соболеву, тот будет забивать

Главное отличие нынешней роли Соболева от той, что была у него в «Крыльях»: Тедеско ограничил функционал габаритного форварда и зоны, в которых он перемещается. Если в Самаре Александр бегал в буквальном смысле поля везде, лишь бы чаще встречаться с мячом и помогать команде выходить в атаку (поэтому, к примеру, у него и упала результативность – пропали явные моменты, зато точки действий были разбросаны по всему полю), то сейчас Соболев более строго привязывается к створу ворот.



Разумеется, когда идёт первая стадии атаки, форвард может опуститься ниже или уйти в сторону фланга. Но если помощь в силовой борьбе в оттяжке уже не требуется, если мяч на фланге в финальной трети или рядом с ней, Соболев должен находиться в створе ворот – и в случае навеса/прострела бороться с защитниками. Даже в ситуациях, когда теоретически можно открыться в полуфланг и помочь в коротком розыгрыше мяча, Александр не делает этого, а разворачивается и бежит в штрафную. «Спартак» будет делать ставку на сдвоенный центр в нападении и выполнять много фланговых передач. Пусть в этот раз команда выиграла благодаря атакам другого типа, но в следующих встречах мы наверняка увидим несколько опасных ударов Соболева после навесов и борьбы.

Пока экс-форвард «Крыльев» выглядит тяжеловато, но он уже выдал мощный общий объём единоборств (35, из них девять победные, у Понсе такое же количество, это рекорд команды), количество единоборств вверху (10, пять победных – рекорд команды). Теперь нужно работать над качеством этих дуэлей и сохранением мяча в эпизодах под давлением.

4. Рассказов не так ужасен, как его рисуют

Согласен с утверждением, что позиция правого защитника в нынешнем «Спартаке» — одна из самых спорных. Или даже проблемных. Осенью здесь использовался Зобнин (и, кстати, тоже с ограничениями), а теперь настало время молодого Рассказова. В дерби с «Динамо» он сыграл средне, в первую очередь трудности затрагивали начало атаки. Николай совершил пару запоминающихся обрезов, в том числе перед ударом Комличенко в штангу.



Но! Во-первых, как справедливо заметил Тедеско, стоит обратить внимание на большом объём спринтов Рассказова в прессинге. Во-вторых, по общей точности передач Николай в этой игре на голову выше того же Айртона (40/32 и 80 процентов против 38/20 и 53 процентов), просто ошибки Рассказова больше запомнились. Если же брать удар Комличенко в штангу, то вопросы должны адресоваться не только правому защитнику. Ещё раз вспомним эпизод.

Кутепов в ситуации, когда команда находится под прессингом, не решается отдать передачу вперёд в более свободную правую полуфланговую зону. Пас в случае прохождения мог бы отрезать сразу семь соперников, центральные защитники «Динамо» вынуждены были бы встречать атаку на скорости. Что сделал Кутепов? Загнал мяч во фланг на Рассказова, которого уже успевали встретить с двух сторон. У Николая был лишь один вариант – отдать обратно на Крала в центр, который успел отвалиться под пас. Но это поперечная передача, которая традиционно не самая безопасная. Да, в данном случае она скорее всего бы дошла до адресата без проблем, ведь Крала в какой-то момент перестали опекать. Но и Рассказова я прекрасно понимаю.



А теперь взгляните на Тедеско. Куда он просит Кутепова отдать мяч? В направлении той самой зоны, подсвеченной жёлтым, чуть дальше неё.



И ещё по поводу Рассказова: давайте внимательнее посмотрим, какой вклад внёс правый защитник «Спартака» во вторую голевую атаку, расчистив полуфланговую зону для рывка Зобнина. Это была структурная и очень симпатичная комбинация, и в целом правый фланг в этой игре работал у красно-белых здорово.

У Зобнина, Бакаева и Рассказова намечается хорошее взаимодействие ещё с зимних сборов – не удивлюсь, если Тедеско закроет глаза на некоторые ошибки молодого защитника и оставит его в старте на следующий матч.

5. Тиль отлично вошёл в игру. Комличенко — тоже

Тилю нужно будет очень постараться, чтобы отвоевать себе место на поле на постоянной основе, ведь не так просто разбить действующий центральный треугольник и убрать из середины Бакаева при структуре 3-4-1-2. Пока Гус смотрится хорошим вариантом для укрепления системы при победном счёте. Против «Динамо» голландский полузащитник вышел отлично: за 21 минуту совершил четыре отбора (все – удачные), сразу же принял участие в опаснейшей атаке с ударами Понсе в упор, в концовке разогнал ещё одну классную атаку (где тоже бил Понсе), быстро перекрывал зоны, классно сохранял мяч и не допускал потерь. Если вдруг настанет момент, когда Зобнина всё же придётся перевести направо, то, скорее всего, центральный треугольник примет вид: Крал – Тиль – Бакаев.



Очень здорово вышел на поле и Комличенко. Николай нанёс два удара в штангу и перекладину, отдал две ключевые передачи (после одной из них обязан был забивать Н’Жье) и своей игрой доказал, что следующий матч должен начинать в основе, независимо от всяких тактических задумок. Игрок, способный так находить моменты и умеющий освобождаться под удар, особенно на фоне некоторых товарищей в форме «Динамо», должен цениться. И кто знает, как закончился бы матч, сыграй Комличенко с первых минут.



Использованы данные Wyscout и InStat.