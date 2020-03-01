Кокорин мог сделать хет-трик, но забил один и проиграл. Невероятная развязка матча в Сочи!

Возвращение Александра Кокорина – одно из главных событий второй части сезона РПЛ. Нападающий «Зенита», отданный в аренду «Сочи» до конца сезона, не принимал участия в официальных матчах с октября 2018-го. Мы могли делать выводы о его состоянии только по зимним спаррингам на сборах, но это всё равно не то. Голы Кокорина в «товарняках» скорее помогали оценивать его игру с точки зрения эмоций, а не разума. Тем более Александр был более мотивирован, чем остальные.

Главное, что случилось в РПЛ за зиму. Трансферы, скандалы, назначения Было не скучно даже без футбола.

Теперь же наступил момент, когда нужно сражаться за очки и премиальные. У Кокорина неплохая стартовая площадка – пять домашних матчей подряд! Сегодня в Сочи прилетел «Арсенал», а после этого в течение трёх недель на «Фиште» сыграют «Урал», «Оренбург», «Краснодар» и «Ростов». Команде Владимира Федотова, возглавившего «Сочи» по окончании первой части сезона, очень нужны голы нового нападающего, чтобы сохранить место в РПЛ. Как и ожидалось, Кокорин вышел в стартовом составе. А вот Адиль Рами пока не готов из-за травмы колена – чемпион мира остался вне заявки.

Удивительный промах Кокорина с семи метров

Не успел Кокорин ещё толком коснуться мяча, как «Сочи» пропустил. Быстрый гол уже на 5-й минуте «Арсенал» забил благодаря Сергею Ткачёву, который грамотно открылся у штрафной, развернулся, ушёл от Ивана Новосельцева и прострелил. Евгений Луценко тоже здорово сыграл на опережение – успел к мячу раньше Никиты Калугина, забив головой в падении.



«Сочи» и «Арсенал» играли по похожим схемам, с тремя центральными защитниками и одним ярко выраженным центрфорвардом. Кокорину было непросто находить свободные зоны в противостоянии с трио Григалава – Бауэр – Беляев. Довольно долго мяч просто не доходил до новичка под



91-м номером. Александр не получал нужной поддержки от инсайдов Никиты Бурмистрова и Андрея Мостового, передач из глубины от Кристиана Нобоа. Он стал чаще «отскакивать» для подыгрыша.



Наконец, на 26-й минуте Кокорину выпал лучший шанс забить в первом тайме. Он увёл за собой Максима Беляева, а в свободную зону под передачу ворвался Бурмистров. Центрфорвард «Сочи» побежал в штрафную «Арсенала», и дождался прострела от Бурмистрова. Как Кокорин промахнулся с семи-восьми метров по пустым воротам – уму непостижимо! Такие моменты принято называть стопроцентными. После этого «Сочи» взвинтил темп, поддавил соперника, но Кокорин до перерыва запомнился, прежде всего, выносом мяча из собственной штрафной.

Кокорин забивает и упускает второй момент

Федотов вряд ли имел претензии к Кокорину по настрою и движению, а вот «стыков» нападающий старался избегать, да и общался с партнёрами на поле мало. Почти не подсказывал. Хотя слышно было бы нормально, поскольку матч собрал всего около пяти тысяч зрителей. К сожалению, трансферы Кокорина и Рами не превратили «Сочи» в более футбольный город.



После перерыва сочинцы больше владели мячом, но остроты недоставало. Кокорин никак не мог выйти на ударную позицию. Когда сорвалась очередная атака, он от расстройства ударил ладонью по штанге. Тем не менее Александр не опускал рук и через несколько минут забил! Интересно, что в голевой атаке «Сочи» чудом сохранил почти потерянный мяч. Правый «бровочник» Кирилл Заика, который из-за тяжёлой травмы тоже не играл с октября 2018-го и дебютировал в РПЛ, сделал передачу в штрафную на Кокорина, тот переиграл один в один Гию Григалаву и пробил. Михаил Левашов отбил удар, однако нападающий добил мяч в сетку. Счастливый Кокорин праздновал гол с болельщиками, обнимался со стоявшим за воротами известным блогером, бывшим футболистом Евгением Савиным и дал пять подающему мячи мальчишке. Пока оборона «Арсенала» приходила в себя после пропущенного гола, Кокорин создал ещё один момент. Быть бы дублю, если бы не сейв Левашова.

«Сочи» и Кокорин выдали хороший второй тайм. Нападающий выдержал эту игру физически. Значит, готов как надо. Александр заработал от Whoscored 7,35 балла – это лучшая оценка в составе хозяев. Он нанёс четыре удара по воротам. Игра должна была завершиться вничью, но у неё получилась невероятная развязка. На пятой минуте компенсированного времени «Сочи» пропустил глупейший гол. Калугин и голкипер Сослан Джанаев не поняли друг друга, а Луценко воспользовался их несогласованностью и забил победный гол «Арсенала».