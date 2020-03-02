«Импотенция Месси». Безжалостный заголовок Marca после матча «Реал» — «Барселона»

Испанские СМИ не жалеют эпитетов, смакуя воскресное «класико». Применительно к «Реалу» преобладают восторженные. В контексте «Барселоны» звучат в основном насмешливо-уничижительные. Великому Месси достаётся больше остальных. Как иначе?

«Реал» и «Барса» уныло начали. Но второй тайм супер: голы, жёлтая Месси, игра заменами Победу «Реалу» принесли сантиметры.

Ведущая газета Испании констатирует кризис взаимоотношений Месси с «Реалом». Он 800 дней не забивал на «Бернабеу»

Ведущее спортивное – и не только – издание Испании Marca громко озаглавило одну из понедельничных передовиц: «Импотенция Месси». Внутри статьи заголовок более «травоядный»: «Марсело сушит Месси», но смысл заметки от этого не меняется.

Ау, Месси! Роналду вернулся на «Бернабеу», и «Реал» выиграл «класико» Команда Зинедина Зидана остановила Лионеля Месси и вернула себе первое место в чемпионате Испании.

Автор недоумевает по поводу откровенно слабого выступления барселонского гения, констатируя наметившийся кризис Лионеля в истории взаимоотношений с самым принципиальным противником. Коллеги подсчитали, что Месси не забивает в «класико» почти два года – с сезона-2017/2018, а на «Сантьяго Бернабеу» не отличался и того дольше – ровно 800 дней с тех пор, как «Барса» вынесла «Реал» со счётом 3:0.

Marca оставила без оценки Артура, Видаля и Гризманна – будто и не играли. Высшую оценку получили четыре игрока «Реала»

Понятно, что от игрока калибра Месси в такие, особенные вечера и спрос больше, чем с кого бы то ни было. Но если Лео, по версии Marca, играл в Мадриде плохо, то трое его товарищей по стартовому составу не играли вовсе! Так, присутствовали на газоне.



Артур, Видаль и Гризманн не удостоились от газеты даже минимальной оценки – только унизительной чёрточки напротив фамилии. Притом что все трое отбегали на «Бернабеу» больше тайма. Месси получил от Marca одну из трёх возможных звёзд, nер Штеген и Бускетс – лучшие в сине-гранатовых рядах – по две. Среди хозяев максимально возможный балл — *** — заработали Куртуа, Карвахаль, Винисиус и Мариано.

Настроение «сливочной» — есть же ещё и красно-белая, например – части Мадрида в ночь с воскресенья на понедельник Marca сформулировала простенько, но со вкусом: «Бернабеу» сошёл с ума». Коллективному помешательству способствовал мощный второй тайм в исполнении зидановцев — после откровенно невзрачного первого.

Барселонская газета Sport отмечает «экстраординарный командный дух «Реала». Гости могли выиграть, хозяева — хотели

Тональность публикаций каталонских СМИ принципиально отличается от центральных. Обозреватель барселонской газеты Sport Эрнест Фольч констатирует явное несоответствие в настрое противоборствующих сторон. В то время как одна команда могла выиграть, другая выиграть хотела – улавливаете разницу? По мнению коллеги, главным залогом успеха Мадрида явился «экстраординарный командный дух».

El Mundo Deportivo своё видение ситуации сформулировало двумя словами (если без артикля) на обложке: «Барса» прощает». Мнение издания – якобы каталонцы пали жертвой собственного транжирства в атаке – на самом деле довольно популярно в Испании. Ну, по крайней мере в одной её автономии.