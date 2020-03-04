100 дней до Евро. Можно ли ещё купить билеты и стоит ли бояться отмены из-за коронавируса?

До чемпионата Европы осталось всего 100 дней. Если вы ещё не купили билеты, то расстраиваться рано – шанс ещё есть. Рассказываем, как это сделать и стоит ли бояться отмены матчей из-за бушующего в мире коронавируса.

Группы

В этот раз состав групп можно было легко предугадать заранее, поэтому для многих болельщиков жеребьёвка стала лишь формальностью. Но всё равно напомним, что получилось: шесть групп, четыре команды в каждой, Россия вместе с Бельгией, Финляндией и Данией. Ещё четыре участника определятся весной, после плей-офф Лиги наций.

Билеты

Сразу напомним: билеты нужно покупать только на официальном сайте. Никаких других «официальных» нет! Не ведитесь на уверения перекупщиков.



4 марта откроется платформа по перепродаже: если кто-то сдаст свой билет, то там можно будет приобрести его по номиналу. У нас, правда, зайти туда пока не получилось.



В апреле, после стыковых матчей, продажа билетов откроется для болельщиков сборных, которые отберутся на Евро. В мае для желающих, но не успевших купить раньше, запустится финальный этап: будут продавать всё, что останется. А пока здесь можно посмотреть, какие билеты ещё есть. Красная чёрточка – ничего нет, жёлтая – есть, но мало, зелёная – есть достаточно.



Например, на матчи в Санкт-Петербурге уже всё продано. Также нет билетов ни на одну игру в Лондоне, Мюнхене и Будапеште.

Есть билеты на матчи в Риме.

Чуть-чуть осталось в Копенгагене. Там сыграют сборные России, Дании и Финляндии.

В Бухаресте ещё остались билеты второй категории.

И очень много дешёвых билетов есть на матчи в Баку.

В этот раз все билеты будут электронными, а желающим получить бумажную копию нужно будет заплатить 15 евро.

Fan ID

Здесь всё как было на чемпионате мира: заявку можно оформить онлайн или в центре Fan ID в Санкт-Петербурге, получить – либо по почте, либо на Невском проспекте. Но если вы не собираетесь посещать матчи в России, то вам даже не стоит об этом думать — паспорт болельщика обязателен только для тех, кто пойдёт на игры в Петербурге.

Приложение

Их будет аж два. Одно – Euro 2020 Mobile Tickets, оно предназначено для обладателей мобильных билетов. Второе пригодится всем: во-первых, в нём будет собрана вся нужна информация – интерактивные карты, фан-зоны, расписание мероприятий; во-вторых, через приложение можно будет пользоваться бесплатным общественным транспортом в городах-хозяйках.

Коронавирус

Количество заражённых COVID-19 уже превысило 90 тыс. человек: на карте эпидемии появляются всё новые и новые страны, по всему миру отменяются массовые мероприятия, а ВОЗ объявила максимально высокий уровень угрозы. Что ждёт в такой ситуации Евро, до начала которого осталось всего 100 дней?

УЕФА не паникует: президент федерации считает, что «паника порой хуже, чем сам вирус». Отмена матчей может произойти лишь в случае, если ситуация выйдет из-под контроля, но сейчас думать об этом поводов нет. Так что города продолжают готовиться к принятию гостей и проведению матчей.



А вот бояться или нет, отменять поездки или всё же ехать, – это уже дело каждого.