Два года назад его хоронил весь город. В смерти Астори обвиняют врачей

Два года назад Италию, да и весь остальной мир потрясла ужасная весть. Скончался капитан «Фиорентины» и защитник сборной Италии Давиде Астори. Расследование его смерти продолжается до сих пор.

«Внезапная болезнь». О смерти Давиде Астори Капитан «Фиорентины» умер во сне в 31 год.

Обещал зайти за бутсами и не проснулся

В ту злополучную ночь перед игрой 27-го тура Серии А с «Удинезе» футболисты Фиорентины» находились в отеле в Удине. 31-летний Давиде играл с голкипером Марко Спортьелло в Playstation. Когда пришло время спать, Астори отправился в свой номер. Защитник уже был в кровати, когда пришло сообщение от одноклубника о том, что он забыл у него свои бутсы. Давиде обещал зайти утром. Но так и не зашёл.

Тело игрока обнаружил утром физиотерапевт Даниеле Миссери. Лицо Астори, по его словам, выглядело умиротворённым – перед смертью защитник не испытывал боли.

«В то утро мы с мужем должны были пойти в церковь, а затем проголосовать, так как это был день выборов. Однако когда я проснулась, то почувствовала, что мои руки будто парализованы, холодны, в теле была какая-то пустота. Это было ощущение, которого я никогда раньше не испытывала. Я ещё была не в курсе того, что произошло, но в некотором смысле уже все знала», — признавалась мать футболиста Анна Астори.

Отчего умер Астори

После вскрытия тела специалисты предположили, что защитник умер из-за брадиаритмии — заболевания, при котором сердце бьётся менее 60 ударов в минуту. Однако, по информации Corriere della Sera, эксперты, назначенные прокуратурой Флоренции, пришли к выводу, что причиной смерти футболиста стала всё-таки тахиаритмия. То есть сердечный ритм защитника наоборот ускорился.

Кроме того, эксперты заявили, что, если бы в тот момент футболист находился не один и сообщил о своём самочувствии, его можно было бы спасти. К сожалению, на правах капитана Астори располагался в одноместном номере.

Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

Почему врачи не выявили недуг футболиста до его смерти

С этим вопросом прокуратура Флоренции обратилась к известному эксперту в спортивной кардиологии профессору университета Падуи Доменико Коррадо.

Специалисты под руководством итальянца выяснили, что тахиаритмия у футболиста была вызвана аритмогенной кардиомиопатией правого желудочка. То есть патологией, связанной с дефектом части сердечной мускулатуры, которая передаётся генетически.

Сотрудники университета проанализировали около 800 случаев внезапной смерти молодых людей в возрасте до 35 лет, 100 из которых были спортсменами. Оказалось, что занятия спортом увеличивают в пять раз риск смерти от заболевания, которым страдал Астори. При этом выявить эту патологию в сердце довольно сложно. Даже после смерти человека в 20 % случаев она не оставляет явных следов. Вот и перед игрой врачи «Удинезе» не выявили аномалий в сердце футболиста.

Эксперты отметили, что от патологии, как у Давиде, скончались также 22-летний защитник «Севильи» Антонио Пуэрта и 25-летний полузащитник «Ливорно» Пьермарио Морозини.

Впрочем, даже версия экспертной группы под руководством Доменико Коррадо может оказаться не окончательной. Истинные причины смерти игрока до сих пор выясняются.

Прощай, Давиде! Италия простилась с Астори. Фото Италия проводила в последний путь капитана «Фиорентины» Давиде Астори, который умер 4 марта в возрасте 31 года.

Как проходит расследование дела Астори

По информации Football Italia, летом 2019 года полиция возбудила уголовное дело в отношении профессора Джорджио Галанти, который был последним специалистом, подписавшим сертификат пригодности Астори для занятий профессиональным спортом от 10 июля 2017 года.

По версии правоохранительных органов, в апреле 2019 года отчёт о смерти Астори был сфальсифицирован для того, чтобы «отмазать» Галанти. В изменённом документе говорится, что врач провёл все необходимые стресс-тесты сердца, которые на самом деле Давиде не проходил.

Собрав необходимые доказательства, полицейские представили их суду.

Сейчас профессор проходит по делу Астори в качестве обвиняемого в непреднамеренном убийстве. Его предполагаемого сообщника полицейские тоже вызывали на допрос, но перед судом он пока не предстал.

Последняя новость итальянских СМИ о процессе по делу Астори датируется 17 февраля 2020 года. Как сообщает violanews.com, суд во Флоренции решил заказать экспертизу для установления причин смерти капитана «Фиорентины». В распоряжении специалистов (кардиолога и патологоанатома из Турина) – 90 дней, чтобы представить суду свои выводы.