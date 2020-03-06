Два года назад его хоронил весь город. В смерти Астори обвиняют врачей

Два года назад Италию, да и весь остальной мир потрясла ужасная весть. Скончался капитан «Фиорентины» и защитник сборной Италии Давиде Астори. Расследование его смерти продолжается до сих пор.
Обещал зайти за бутсами и не проснулся
В ту злополучную ночь перед игрой 27-го тура Серии А с «Удинезе» футболисты Фиорентины» находились в отеле в Удине. 31-летний Давиде играл с голкипером Марко Спортьелло в Playstation. Когда пришло время спать, Астори отправился в свой номер. Защитник уже был в кровати, когда пришло сообщение от одноклубника о том, что он забыл у него свои бутсы. Давиде обещал зайти утром. Но так и не зашёл.
Тело игрока обнаружил утром физиотерапевт Даниеле Миссери. Лицо Астори, по его словам, выглядело умиротворённым – перед смертью защитник не испытывал боли.
«В то утро мы с мужем должны были пойти в церковь, а затем проголосовать, так как это был день выборов. Однако когда я проснулась, то почувствовала, что мои руки будто парализованы, холодны, в теле была какая-то пустота. Это было ощущение, которого я никогда раньше не испытывала. Я ещё была не в курсе того, что произошло, но в некотором смысле уже все знала», — признавалась мать футболиста Анна Астори.
Отчего умер Астори
После вскрытия тела специалисты предположили, что защитник умер из-за брадиаритмии — заболевания, при котором сердце бьётся менее 60 ударов в минуту. Однако, по информации Corriere della Sera, эксперты, назначенные прокуратурой Флоренции, пришли к выводу, что причиной смерти футболиста стала всё-таки тахиаритмия. То есть сердечный ритм защитника наоборот ускорился.
Кроме того, эксперты заявили, что, если бы в тот момент футболист находился не один и сообщил о своём самочувствии, его можно было бы спасти. К сожалению, на правах капитана Астори располагался в одноместном номере.
Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images
Почему врачи не выявили недуг футболиста до его смерти
С этим вопросом прокуратура Флоренции обратилась к известному эксперту в спортивной кардиологии профессору университета Падуи Доменико Коррадо.
Специалисты под руководством итальянца выяснили, что тахиаритмия у футболиста была вызвана аритмогенной кардиомиопатией правого желудочка. То есть патологией, связанной с дефектом части сердечной мускулатуры, которая передаётся генетически.
Сотрудники университета проанализировали около 800 случаев внезапной смерти молодых людей в возрасте до 35 лет, 100 из которых были спортсменами. Оказалось, что занятия спортом увеличивают в пять раз риск смерти от заболевания, которым страдал Астори. При этом выявить эту патологию в сердце довольно сложно. Даже после смерти человека в 20 % случаев она не оставляет явных следов. Вот и перед игрой врачи «Удинезе» не выявили аномалий в сердце футболиста.
Эксперты отметили, что от патологии, как у Давиде, скончались также 22-летний защитник «Севильи» Антонио Пуэрта и 25-летний полузащитник «Ливорно» Пьермарио Морозини.
Впрочем, даже версия экспертной группы под руководством Доменико Коррадо может оказаться не окончательной. Истинные причины смерти игрока до сих пор выясняются.
Как проходит расследование дела Астори
По информации Football Italia, летом 2019 года полиция возбудила уголовное дело в отношении профессора Джорджио Галанти, который был последним специалистом, подписавшим сертификат пригодности Астори для занятий профессиональным спортом от 10 июля 2017 года.
По версии правоохранительных органов, в апреле 2019 года отчёт о смерти Астори был сфальсифицирован для того, чтобы «отмазать» Галанти. В изменённом документе говорится, что врач провёл все необходимые стресс-тесты сердца, которые на самом деле Давиде не проходил.
Собрав необходимые доказательства, полицейские представили их суду.
Сейчас профессор проходит по делу Астори в качестве обвиняемого в непреднамеренном убийстве. Его предполагаемого сообщника полицейские тоже вызывали на допрос, но перед судом он пока не предстал.
Последняя новость итальянских СМИ о процессе по делу Астори датируется 17 февраля 2020 года. Как сообщает violanews.com, суд во Флоренции решил заказать экспертизу для установления причин смерти капитана «Фиорентины». В распоряжении специалистов (кардиолога и патологоанатома из Турина) – 90 дней, чтобы представить суду свои выводы.
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