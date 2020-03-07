Почему «Ливерпуль», который рвал всех в АПЛ, теперь проигрывает. Есть конкретные ответы

«Ливерпуль» в последних четырех играх: три поражения. «Ливерпуль» в 42 двух матчах до этого: два поражения.



Команда Клоппа проиграла «Атлетико» в ЛЧ, кое-как победила «Вест Хэм», разгромно отлетела от «Уотфорда» и вылетела из кубка от «Челси». Разница забитых и пропущенных 3:8.

6 рекордов, которые великий «Ливерпуль» Клоппа так и не смог превзойти Но остались ещё и те, которые, возможно, покорятся лидеру АПЛ.

Что случилось?

«Ливерпуль» побеждал чаще, чем должен: команду как будто сопровождал ангел фортуны. Но существует и математическая справедливость – им не могло так везти весь сезон; и вот – это прекратилось.



Во всех четырех последних матчах можно проследить еще одну тенденцию, кроме отсутствия страстного везения, – усталость команды. А если точнее – усталость полузащиты.



Вы когда-нибудь спрашивали себя, как у лучшей команды мира может играть тройка в центре Хендерсон-Вейналдум-Милнер? Игроки, которые посредственны с мячом и которых можно легко представить, например, в «Эвертоне».



Играть на таком уровне им позволяет идеально выстроенная система Клоппа, которая скрывает их слабые стороны с мячом (раз). И огромный беговой объем (два).



В открытом доступе нет фитнесс-цифр, но все погруженные люди отмечают: каждый в полузащите «Ливерпуля» бегает за двоих. Прибавляем к такому объему еще правильность их движения – и получаем одну из лучших полузащит в мире даже при отсутствии элитных скиллов с мячом.



(Именно поэтому ни Окслейд-Чемберлен, ни Кейта так и не могут остаться в основе – они круче остальных полузащитников с мячом, но физически пока не дотягивают).



Так вот. Невозможно без остановки весь сезон бегать в такой интенсивности и не просесть. Да, даже центр «Ливерпуля» устает.

Конкретно

• «Атлетико» не только элитно отзащищался, но и физически осадил «Ливерпуль». Обычно защищающиеся против «Ливерпуля» команды перекрывают пространство у штрафной, но оставляют оголенные фланги, откуда поливают Роберстон и Трент. «Атлетико» за счет движения не оставил свободных мест и на флангах.

«Атлетико» сыграл гениальный матч. Повторить будет трудно Всё решили детали и реакция Симеоне по ходу матча.

• С «Вест Хэмом» тоже были проблемы, несмотря на победу. У «Ливерпуля» плохо работал контрпрессинг, плюс команда не успевала возвращаться из атак. И провалы в центральной зоне: в моменте второго гола «Вест Хэма» Ноубл и Лансини три раза за атаку получили мяч прямо перед штрафной и вообще без опеки.



• С «Уотфордом» прямо показательно отключился не только контрпрессинг (отборы после потери, если что), но и насыщение зон в позиционных атаках. Да, для вскрытия плотной обороны, физика тоже играет важную роль (постоянные открывания и создания большинства в зоне мяча).

Вот и сказочке конец. «Ливерпуль» впервые бит в АПЛ, причём аутсайдером! «Вечные» рекорды «Арсенала» и «Ман Сити» устояли.

• С «Челси» играли в кубке и полурезервом, но все же – полузащиту просто разрывали (хуже всех сыграл Фабиньо), куча свободных зон, отсутствие отборов после потерь.

Худшая неделя в сезоне для «Ливерпуля». Впервые проиграл в АПЛ, теперь вылетел из Кубка В матче с «Челси» Клоппу не помогли даже Салах с Фирмино.

У «Ливерпуля» Клоппа всегда спад в январе-феврале

Вероятно, это особенность нагрузок немца: его команды действительно проседают во второй половине зимы.



Сезон-2016/17: 12 матчей в январе-феврале – шесть поражений, четыре ничьи;



Сезон-2017/18: 10 матчей в январе-феврале – два поражения, одна ничья;



Сезон-2018/19: 10 матчей в январе-феврале – два поражения, четыре ничьи.



В этом сезоне: 14 матчей – два поражения, одна ничья.



То есть «Ливерпуль» в любом случае уникален в этом сезоне. Во-первых, оттянули спад на конец февраля-март (обычно худшие матчи играли в январе). Во-вторых, все равно этот спад не так ужасен, как в прошлых сезонах. К тому же одно поражение в кубке, а другое в чемпионате, где уже все решено.

Возможно, всё из-за потери Хендерсона

Капитан в игре с «Атлетико» потянул заднюю поверхность бедра и вылетел предположительно на месяц. С «Вест Хэмом», «Уотфордом» и «Челси» он не играл.



Хендерсон – это трудяга, монстр движения без мяча, проделывающий в каждом матче огромный объем. Возможно, это просто совпадение, что полузащита подрассыпалась и устала, когда вылетел Хендо.



Но есть факты. В этом сезоне «Ливерпуль» побеждает в 82.4% матчах, когда Хендерсон на поле. Без него – в 58.3%. С Хендо Ливерпуль» пропускает 0.7 голов за игру, без – 1.8.



Цитата Робертсона здесь отлично подходит: «Ты начинаешь ценить Хендо, когда тренируешься с ним каждый день, и когда он пропускает матчи».



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