В матче с «Челси» Клоппу не помогли даже Салах с Фирмино.

Худшая неделя в сезоне для «Ливерпуля». Впервые проиграл в АПЛ, теперь вылетел из Кубка

«Ливерпуль» переживает непростой период. В середине февраля мерсисайдцы серьёзно осложнили себе задачу на выход в четвертьфинал ЛЧ, уступив «Атлетико», в субботу разгромно проиграли аутсайдеру АПЛ «Уотфорду», а во вторник вылетели из Кубка Англии – оформить требл команде Клоппа помешал «Челси».

У «Ливерпуля» — полуторный состав, у «Челси» — почти оптимальный

После предыдущего матча Кубка Англии в игре против «Челси» «Ливерпуль» заметно сократил число футболистов из молодёжки в стартовом составе. С первых минут на «Стэмфорд Бридж» за мерсисайдцев вышли играть лишь два игрока не из основной команды – 18-летний защитник Неко Уильямс и 19-летний хавбек Кертис Джонс. Кроме того, основной состав «Ливерпуля» Клопп разбавил футболистами резерва – голкипером Адрианом, хавбеком Лалланой и нападающими Минамино и Ориги.

Состав «Челси» был намного ближе к оптимальному. Неожиданным стало лишь появление 18-летнего хавбека Билли Гилмора с первой минуты встречи. Другие футболисты, вышедшие на поле, в отличие от молодого футболиста, регулярно получали в команде Лэмпарда игровую практику.

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Кошмарная ошибка Адриана

На старте поединка «Челси» ожидаемо забрал мяч под контроль и стал взламывать экспериментальную оборону «Ливерпуля». Атаки хозяев на правах старожилов клуба возглавляли Виллиан и Педро. Регулярно смещаясь в центр и отыгрываясь в пас с партнёрами, они чаще остальных создавали опасность у ворот Адриана. В результате один из них вскоре был вознаграждён за активность.

Фабиньо ошибся и подарил мяч Виллиану рядом с собственной штрафной. Бразилец воспользовался шансом и пробил по воротам. После удара полузащитника мяч полетел прямо в голкипера, однако Адриан сплоховал – от рук испанца мяч залетел в сетку ворот.

Кепа реабилитировался перед Лэмпардом

Пропустив гол, гости стали активнее действовать в прессинге и больше дорожить мячом. В результате «Ливерпуль» перехватил инициативу в матче и сумел создать несколько опасных моментов у ворот Кепы, которому Лэмпард впервые с конца января доверил место в стартовом составе.

Тем не менее испанский голкипер сохранил свои владения в неприкосновенности. Сначала Кепа совершил блестящий тройной сейв – после подачи Уильямса вратаря в упор пробивали Джонс, Ориги и Мане, но голкипер сумел отбить каждый из выстрелов. Затем Мане здорово разобрался с защитниками и послал мяч в дальний угол – Кепа вновь парировал удар.

Под конец тайма темп игры заметно снизился. Футболисты «наелись» и начали осторожничать. В результате самым интересным эпизодом перед перерывом оказалась замена Ковачича. После столкновения с Уильямсом хорват был вынужден покинуть поле. Его место занял Мэйсон Маунт.

Баркли удвоил преимущество «Челси»

Сразу после перерыва «Ливерпуль» продолжил осаживать ворота Кепы. У команды Клоппа получалось без проблем добраться до чужой штрафной, однако затем гостям частенько не хватало последнего паса – атаки не удавалось доводить даже до удара.

Зато редкие вылазки «Челси» к чужим воротам оказывались намного удачнее. На 60-й минуте Маунт ушёл от Фабиньо рядом с линией штрафной, получил по ногам и заработал штрафной – со стандарта англичанин угодил в перекладину. Вскоре возможность отличиться получил и Баркли. Убежав в контратаку, хавбек получил пространство за счёт открывания Педро и из под защитника пробил точно в левый нижний угол ворот – Адриан был бессилен.

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Фирмино, Милнер и Салах спешат на помощь

Пытаясь спасти игру, Клопп сделал две замены на 70-й минуте. Вместо Ориги он выпустил Фирмино, а Джонса заменил Милнером. Впрочем, едва ли эти перестановки повлияли на ход матча. Бразилец растворился на поле, а англичанин был больше полезен в разрушении, чем в созидании.

За десять минут до конца встречи главный тренер «Ливерпуля» использовал свой последний козырь, выпустив Салаха вместо Лалланы. Но даже египтянин не сумел ничем отметиться, кроме одного неточного удара.

В оставшиеся минуты встречи «Челси» был намного ближе к третьему голу, чем «Ливерпуль» к первому. Однако отличиться больше никто так и не смог. «Ливерпуль» вылетел из Кубка Англии, за который не очень-то и боролся, а Лэмпард немного приблизился к своему первому трофею в качестве тренера «Челси».