Где сыграют полуфинал Кубка «Зенит» и «Спартак»? Никто не знает, назревает скандал

«Спартак» и «Зенит» вышли в полуфинал Кубка России. Встреча между этими командами должна пройти 23 апреля, но проблема в том, что место проведения матча до сих неизвестно. Вот уже несколько дней клубы оживлённо спорят, где должен пройти полуфинальный матч, но решения так до сих пор и не появилось.
Почему место проведения неизвестно?
Сразу после окончания четвертьфинальных матчей в «твиттере» «Зенита» сообщили, что 1/2 финала Кубка России со «Спартаком» пройдёт 23 апреля на «Газпром Арене». Но уже на следующий день выяснилось, что из-за изменения регламента турнира до сих пор не ясно, кто должен быть хозяином этого матча.
Дело в том, что в прошлом сезоне Кубка России полуфиналы состояли из двух матчей, поэтому из регламента исключили правило определения хозяина поля. С этого сезона эта стадия вновь включает в себя один матч, а значит в регламенте должно было снова появиться правило определения хозяина поля. Но его там нет.
До прошлогодних реформ домашний матч в полуфинале получала та команда, которая провела больше игр на выезде, а в случае равенства этого показателя должна была проводиться жеребьёвка. То есть хозяином полуфинального матча (по старым правилам) должен был стать «Зенит», который провёл две игры из трёх на выезде, а не «Спартак», сыгравший два матча из трёх дома (1/8 и 1/4 финала).
Реакция клубов
Клубы уже начали дискуссию на этот счёт: «Раз в регламенте этого пункта не прописано, я бы хотел, чтобы хозяев полуфинального матча определила жеребьёвка», — цитирует Федуна «СЭ».
Иного мнения придерживается генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, посчитавший, что формализм в данной ситуации ни к чему. Подключился к спору и главный тренера «Зенита» Сергей Семак, который заявил, что отсутствие пункта в регламенте – элементарная человеческая ошибка.
«Налицо элементарная человеческая ошибка. Все прекрасно понимают, по какому регламенту проводились матчи Кубка России. И матч 1/4 финала в Химках тоже проводился по регламенту, который давно все знают. Думаю, ошибка, которая была допущена, будет скорректирована, и мы будем играть по правилам, которые давно все знают. По которым и проводился, и проводится этот Кубок России», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».
Как быть?
Сейчас в регламенте Кубка России чётко указано, как определяется хозяин только до стадии 1/8 финала. Но четвертьфинальный матч между «Химками» и «Торпедо» (5:1) проводился в Химках, потому что чёрно-белые провели больше домашних матчей в ходе турнира.
Таким образом, если хозяин пары «Зенит» — «Спартак» будет определяться при помощи жребия, то РФС придётся признать, что, определяя хозяина поля в Химках, они нарушили регламент. Следовательно результат матча между «Химками» и «Торпедо» надо признать недействительным.
Если РФС будет ссылаться на регламент, прописанный до стадии 1/8 финала, то полуфинальный матч между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт в Санкт-Петербурге.
«Чемпионат» обратился за разъяснением ситуации к РФС. В организации пока её не комментируют, но заверили, что активно занимаются этим вопросом. Пока же ситуация выглядит тупиковой и может вылиться в большой скандал.
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