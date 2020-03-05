«Смотрели «Остров сокровищ» и прыгали, чтобы согреться». Беспредел с фанатами на дерби

Полиция заставляла людей подписывать странные бумаги, многие из них не увидели первый тайм, но больше часа смотрели мультики после игры.

Конец осенней части сезона чемпионата выдался ярким: задержания болельщиков, акции протеста и уход фанатов всей страны на 30-й минуте матча в 19-м туре. Казалось, что за зиму страсти вокруг фанатов поутихли. Даже в первом после перерыва туре они практически не напомнили о себе. Но вчера возобновился Кубок России, и мы снова говорим об инцидентах с фанатами. В Грозном конфликт произошёл между болельщиками «Зенита» и «Ахмата», а перед и после дерби «Спартак» — ЦСКА вокруг фанатов творился какой-то беспредел.

Даже арбитр не помешал «Спартаку» победить ЦСКА. Это было великое дерби! Боже, что это была за игра!

— Перед матчем полицейские выуживали фанатов из толпы и заставляли подписывать странные опросники.



— Многие болельщики не увидели четыре из пяти мячей, забитых в матче, – их просто не успели запустить на стадион.



— После игры фанатов гостей держали на трибуне больше часа, никак не объясняя причин такого заточения.

Опросники в метро

За полтора часа до дерби в телеграм-канале OFNEWS появились фотографии так называемых опросных листов. Сообщалось, что сотрудники полиции в добровольно-принудительной форме заставляли фанатов заполнять бумагу, в которой было необходимо указывать фамилию, имя и отчество, дату и место рождения, паспортные данные и даже адрес проживания. Был даже такой вопрос: «Отношение к фанатской группировки (пунктуация сохранена) или футбольному клубу».

Почему свиная голова запрещена, а лошадиная – нет? Кубок парадоксов России Простите, а что всё-таки разрешено?

Скорее всего, опросник был сделан ради того, чтобы полиция имела данные хотя бы о небольшой части болельщиков.

Спортивный адвокат Василий Грищак так оценил правомерность действий полиции:



— Теоретически сотрудники полиции могли попросить тех или иных людей заполнить опросный лист. Есть такой вид оперативно-разыскной деятельности, как наведение справок. Сотрудник полиции может подойти к любому и попросить дать пояснение по тому или иному поводу. Но у каждого есть право отказаться от заполнения данного документа. Никаких санкций за отказ удовлетворения просьбы не существует.



Второй документ – заполнение предостережения о недопустимости нарушения закона. Нельзя неизвестного прохожего попросить заполнить данный документ. Обязательство в заполнении есть только в том случае, если сотрудник полиции обладает сведениями о намерениях человека, совершить некие экстремистские деяния. Нельзя заставлять любого человека заполнять это предостережение.

Болельщики попали на стадион уже во время матча

Большая часть фанатов, пришедших на матч, не смогла увидеть голы Бакаева, Понсе и Дивеева. Болельщики просто не успели зайти на стадион и находились на улице — на арене работало лишь шесть пропускных рамок.



Болельщик ЦСКА Чудаев Артём, шесть лет поддерживающий «армейцев», такому приёму не удивился: «За час до матча я уже был около стадиона, но почему-то работали лишь шесть рамок досмотра, а стюардов и вовсе не было. Проходы на стадион были настолько узкими, что из-за давки приходилось отодвигать подругу рукой от забора, чтобы её в этот забор не вдавили. Давка на входе была такой, что одна из рамок металоискателей почти перевернулась.

Дьявольский «Спартак». Тедеско прыгнул на Гончаренко – это символ победы над ЦСКА Это было лучшее дерби последнего времени – с драками, скандалами и настоящей ненавистью.

Результат дерби для болельщиков красно-синих оказался не самым приятным – ЦСКА «Спартаку» проиграл. Но на этом «прекрасный» вечер для «армейцев» не закончился – фанатов больше часа не выпускали со стадиона. Температура на улице в тот момент опустилась до трёх градусов. Ну а для согрева и чтобы не скучали гостеприимные работники стадиона включили им советские мультики.

«Тедеско скачет, как кузнечик». Главные слова после победы «Спартака» над ЦСКА Футболисты, тренеры, функционеры и эксперты — о конфликте Фернандеса и Реброва, судействе, и решении Гончаренко не пожимать руку Тедеско.

— Мы всё это время смотрели «Остров сокровищ», — рассказывает Чудаев, — я активно «бомбил» в «Твиттер» по поводу сложившейся ситуации и курил. Многие болельщики прыгали на месте, чтобы хоть чуть-чуть согреться.

В итоге фанаты покинули трибуну спустя час и 15 минут после финального свистка. При этом винить в этом им нужно, скорее всего, полицию. Правоохранительные органы хотели развести потоки болельщиков «Спартака» и ЦСКА, чтобы избежать стычек между ними. А мультик – это хоть какое-то развлечение, которое для гостей организовал «Спартак».