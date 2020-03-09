«Безбородов погорячился». Разбираем спорные судейские решения в матче «Ростов» — ЦСКА

Главным действующим лицом центрального матча 21-го тура РПЛ, в котором «Ростов» принимал ЦСКА, оказался человек со свистком. Петербургский рефери Владислав Безбородов принял несколько неоднозначных решений, дав повод «армейцам» вновь заговорить о несправедливом отношении к ним арбитров. Пройдёмся по эпизодам.

20-я минута. Удаление Ахметова и пенальти

Песьяков далеко выбил мяч от ворот к чужой штрафной на Шомуродова, против которого нарушил правила Ильзат Ахметов.

Арбитр сразу показал игроку ЦСКА красную карточку! Если одиннадцатиметровый не причинил красно-синим ощутимого вреда — Акинфеев отразил удар бывшего одноклубника Ерёменко, то удаление аукнется позже. Кстати, для Ахметова оно стало первым в карьере.

51-я минута. Удаление Карпова и второй пенальти

Вскоре после возобновления игры после перерыва Попов упал на газон в столкновении с Карповым в чужой штрафной. Безбородов решил сверить собственные впечатления с видеоповтором. VAR «подсказал» ему, что ЦСКА и тут заслуживает двойного наказания — пенальти в комплекте с удалением. Попов свой удар исполнил точно.

Комментарий экс-арбитра ФИФА Сергея Хусаинова:

— В моменте с Ахметовым — красная карточка бесспорная. Не пытался играть в мяч, завалил нападающего «Ростова». А вот с удалением Карпова Безбородов погорячился. Это жёлтая карточка, но никак не красная. Это не было лишением явной возможности забить.

83-я минута. Пенальти в ворота «Ростова»

При счёте 3:2 Дзагоев низом отпасовал со штрафного на Сигурдссона, и против него сфолил Саплинов. Ещё один пенальти — теперь в пользу гостей. И вновь нереализованный! Чалов пробил с «точки» в левый от себя угол ворот, и Песьяков в прыжке выручил свою команду! Магнуссон первым успел на добивание, но отправил мяч выше цели.

Жёлтые карточки, в отличие от красных, Безбородов распределил более равномерно — по 5 штук на команду.

Комментарий арбитра Игоря Федотова:

— Ахметова удалили правильно – это явное лишение возможности забить гол. Если бы игрок «Ростова» убежал, то он пробивал бы по воротам. И важно, что Ахметов цеплял его, но не пытался сыграть в мяч.



В эпизоде с фолом Карпова на Попове надо было показывать защитнику ЦСКА жёлтую карточку, а не красную. Попов не двигался в створ ворот, а уходил в угол площади ворот. Для меня это не явная возможность забить гол. Если бы он шёл на Акинфеева, в створ ворот, то для меня это была бы красная карточка.



Что касается пенальти на Сигурдссоне, то это фол по неосторожности, до мяча было далековато. Так что не стоило давать даже жёлтую карточку, это просто пенальти.

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