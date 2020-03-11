Как же обидно! «Валенсия» и «Аталанта» забили 7 голов, но их никто не увидел

«Валенсия» должна была отыграть три гола у «Аталанты» после поражения в Бергамо – 1:4. И без того тяжелейшая задача испанской команды усложнилась по причине отсутствия болельщиков. Матч на «Месталье» сыграли без зрителей из-за коронавируса. Но несмотря на запрет приходить на футбол, хозяев встречали у стадиона около двух тысяч шумных фанатов. Более того, их кричалки были слышны и в ходе игры.

Какие-то шансы «Валенсии» оставил гол Дениса Черышева, забитый игроком сборной России в первой встрече при счёте 0:4. Наш вингер, кажется, находится в достаточно хорошей форме. Тем не менее главный тренер Альберт Селадес оставил Черышева на скамейке.

«Валенсия» даже не успела придавить соперника к его воротам, как пропустила на 2-й минуте. Этот гол сделал нападающий «Аталанты» Йосип Иличич. Словенец совершил впечатляющее соло: ушёл от двоих и заставил сфолить в штрафной Муктара Дьякаби. Сам же Иличич и реализовал пенальти, смело пробив по центру.



Неудачное начало повлияло на игроков «Валенсии». До ответного гола хозяева атаковали без особого энтузиазма, тогда как гости хорошо прессинговали, разбирая соперников один в один. Но на 21-й минуте потеря в центре поля стоила итальянцам пропущенного мяча. Кевин Гамейро здорово разобрался в штрафной, убрав запасного вратаря «Аталанты» Марко Спортьелло (основной Пьерлуиджи Голлини вывихнул палец руки) каким-то мини-футбольным финтом.



При счёте 1:1 в игре «Валенсии» стало больше огня. Правда, преимущество испанцев по ударам в первом тайме было чисто символическим – 6:5 (в створ – 2:2). Надежды хозяев на хэппи-энд окончательно уничтожил перед перерывом тот же Дьякаби, привезший второй пенальти. Француз сыграл рукой. На сей раз Иличич пробил в правый от себя угол.



Во втором тайме не было интриги, но игра стала более зрелищной. Кажется, гости чуть-чуть снизили концентрацию. Гамейро оформил дубль, здорово сыграв наверху после кросса справа. Ферран Торрес воспользовался удивительным провалом тройки центральных защитников «Аталанты» и ошибкой Спортьелло на выходе – перекинул мяч через голкипера в пустые ворота. Однако затем герой матча Иличич сделал хет-трик, разогнав контратаку и пробив после удачного отскока мяча. Более того, словенец и покер оформил в концовке, когда «Валенсия» уже окончательно плюнула на оборону. Любопытно, что Иличич не забил ни одного гола на групповом этапе, а в плей-офф уже пять.

«Валенсию» уничтожали в Италии. Черышев спас от полного позора Денису потребовалось всего две минуты на то, чтобы забить гол.

Черышев всё-таки сыграл с «Аталантой»: появился на поле за 20 минут до финального свистка. Денис успел сделать несколько точных передач, включая один кросс, и помочь «Валенсии» при обороне, подстраховав… центральных защитников. На что-то большее ему просто не хватило времени, да и помощи от команды тоже. Хозяева совсем потеряли мотивацию.



Семь голов для пустых трибун – таков итог этого матча. «Аталанта» очень уверенно вышла в следующий раунд плей-офф Лиги чемпионов. Вот только в каком состоянии подойдёт команда Джан Пьеро Гасперини к четвертьфиналу, не имея практики в Серии А?