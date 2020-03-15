Гинер дал пачку долларов, Павлюченко заставили всё вернуть. История громкого трансфера

17 лет назад в «Спартаке» дебютировал, возможно, лучший его нападающий в 21 веке – Роман Павлюченко. Естественно, что история трансфера началась раньше – продавец с покупателем ударили по рукам ещё 26 октября 2002 года, прямо в перерыве матча между «Ротором», за который тогда выступал Роман, и «Спартаком». В ней было много интересного. В частности:

— Павлюченко предложили перейти в «Спартак» в перерыве матча красно-белых с «Ротором»;

— президент волгоградцев Владимир Горюнов сам предложил игрока «Спартаку». А когда Павлюченко переходил в «Ротор», Горюнов перевозил родителей Романа в Волгоград в сопровождении БТР;

— форвард мог оказаться в ЦСКА – Гинер даже дал Павлюченко 10 тысяч долларов. Но деньги пришлось вернуть;

— не все в руководстве московского клуба одобрили этот трансфер, но Червиченко и Романцев были «за»;

— «Спартак» так и не вернул «Ротору» процент от трансфера Павлюченко в «Тоттенхэм». Сумма приличная – около 4 млн долларов.

Червиченко заметил Романа ещё в матче за молодёжку и специально полетел за ним в Волгоград. Президент «Ротора» отпустил форварда в «Спартак», потому что не хотел «загубить пацана»

«Спартак» начал следить за Павлюченко, когда нападающий выступал за молодёжную сборную России. Андрей Червиченко, президент красно-белых в тот момент, вспоминает, что хорошо запомнил гол Романа в девятку на стадионе «Торпедо» (скорее всего, он имеет в виду матч против команды Ирландии в сентябре 2002 года): «Я тогда сказал: «Давайте его быстро заберём, пока не поздно». В итоге забрать Павлюченко получилось действительно быстро – меньше, чем через два месяца.



26 октября 2002 года «Ротор» дома играл со «Спартаком». После первого тайма красно-белые громили хозяев 3:0. « В тот день у Павлюченко не пошла игра, — вспоминал бывший президент «Ротора» Владимир



Горюнов в интервью «СЭ», — и на правительственной трибуне областные царьки его весь первый тайм песочили: «Балерина, такой-сякой…» Я взбесился: «Да пошли вы к черту! Пропадет тут мальчишка. Лучше пусть в «Спартаке» играет. В перерыве, когда Ромку заменили, я подошел к Червиченко. Спросил в лоб: «Хочешь Павлюченко?» — «Это шутка?» — «Нет». – «Сколько?» — «Миллион долларов».

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Червиченко на том матче оказался неспроста. В интервью «Чемпионату» он рассказал, что поехал с командой на игру, чтобы договориться о переходе Романа в «Спартак». А переговоры прошли неожиданно просто:



— Мы с Горюновым позвали Рому и спросили, хочет ли он в «Спартак», — рассказывает Червиченко, — Павлюченко сразу согласился, никаких споров о зарплате не было. Поблагодарил нас за приглашение, а «Ротор» — за готовность его отпустить. Сказали ему: «Иди и собирай сумку, полетишь в Москву с командой». А мы с Горюновым остались обговорить детали. Я ему очень благодарен: предполагал, что переговоры будут сложнее. А всё прошло замечательно – быстро договорились по цене. Думал, что придётся заплатить раза в два больше. Но было видно, что Горюнов желает Роме добра.

Фото: Dima Korotayev/Epsilon/Getty Images

У Горюнова были свои резоны продать Павлюченко – «Ротор» уже перестал бороться за высокие места и боролся за выживание. По словам экс-президента, связано это было со сменой власти в Волгоградской области: «Пришли люди, которые били по рукам, если клуб что-то сам зарабатывал. Они делали всё, чтобы до команды не доходили деньги. Я тогда решил – зачем губить молодых парней? Вот и предложил Червиченко взять Рому, тем более с президентом «Спартака» был хорошо знаком. Сказал ему только, чтобы сделка была без агентов, чтобы не было никаких дармоедов! Так Павлюченко и оказался в «Спартаке». Расставаться с ним было очень тяжело — я просто был сам не свой, на душе всё разрывалось! Но мне было жалко мальчишку, и ради этого пацана я перешагнул через своё самолюбие и отпустил его».

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Павлюченко мог оказаться в ЦСКА – он даже взял от Гинера задаток. Горюнов, узнав об этом, наорал на форварда и заставил его отказать «армейцам»

Карьера Павлюченко могла сложиться совсем по другому сценарию: вместо перехода в «Спартак» был вероятен трансфер в другой московский клуб – ЦСКА. В интервью «СЭ» Павлюченко вспоминал, что даже встречался с Велерием Четвериком – селекционером красно-синих в те времена. Горюнов, узнав об этой встрече, наорал на нападающего. А в программе «Сычёв подкаст и Денис Казанский» на Youtube Павлюченко рассказал о встрече с президентом «армейцев» Евгением Гинером в те времена:



— Мы играли какую-то игру в Москве, вечером к нам с Ромой Романовым (в 1998-2004 годах футболист «Ротора». — Прим. «Чемпионата») приехали и сказали: «Гинер хочет с вами встретиться. Но никому не говорите». Мы встретились вечером перед игрой, приехали в какой-то офис. Нас спросили, хотим ли мы в ЦСКА, мы сказали: «Да-да». И произошёл такой случай – он мне и Роме даёт пачку денег. Я сразу сознание потерял. Но деньги мы взяли. Я так понял, что мы договорились. Потом сыграли матч, вернулись в Волгоград, и нас вызывает руководство: «Где бабки?». А там 10 тысяч долларов было. Полетели в итоге назад, отдали деньги ЦСКА и вернулись в Волгоград. А через пару игр состоялся переход в «Спартак».

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«Армейцы» в те времена регулярно уводили футболистов у красно-белых – самая известная история связана с Роланом Гусевым. В 2002 году полузащитник перешёл именно в армейский клуб, хотя в нём был очень заинтересован главный тренер «Спартака» Олег Романцев. По слухам, Олег Иванович так обиделся на футболиста, что позже не вызвал его в сборную России на чемпионат мира.

Фото: РИА Новости

— Обижаться надо только на себя – сами виноваты, что не дали столько, сколько дали конкуренты, — говорит Червиченко. — Или искать надо так, чтобы никто не знал. ЦСКА сделал Гусеву предложение лучше, Дениса Попова тоже забрали. Ярошику мы предложили три миллиона долларов, а ЦСКА – три с половиной. Может, это и не очень приятные вещи, но нормальные. Каждый хочет сделать лучше для своей команды. Мы тогда подходили к трансферам без эмоций, а у «армейцев» в громких покупках было много эмоций, какого-то кавказского «я могу» от Валерия Георгиевича Газзаева.



Возможно, именно из-за такого подхода и попыток договориться с Павлюченко в обход «Ротора» Роман в итоге и оказался именно в «Спартаке». «Если есть контракт с клубом, то деньги брать нельзя, — считает Червиченко. — Может, в «Роторе и была обида на эти договорённости за спиной. На юге люди горячие и не любят, когда их пытаются обойти там, где обходить нельзя».

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Сам Павлюченко говорил, что благодарен Горюнову за то, что тот уберёг его от перехода в ЦСКА. Президент «Ротора» вообще сыграл большую роль в жизни нападающего – не только устроил его в «Спартак», но и лично организовал переход из ставропольского «Динамо» в «Ротор», хотя сделать это было не так просто.



— В Ставрополе я заключил соглашение с отдельными товарищами о трансфере Павлюченко в «Ротор», — рассказывает Горюнов, — потом уже сообщил об этом президенту клуба. Тот только попросил, чтобы Роман сезон у них доиграл. А с Ромой мы договорились, что его семью я тоже в город перевезу. Но тогда в регионе была какая-та заварушка, опасно было. В итоге просил министра внутренних дел Виктора Новикова выделить мне БТР, чтобы перевезти родителей Ромы в Волгоград. Их сопроводили прямо до Волгограда. Потом я дал им там квартиру, Роме тоже. А папу его устроил на работу в клуб водителем автобуса.

В «Спартаке» не все были уверены в необходимости подписания Павлюченко, а в итоге продали его в Англию за 17,4 млн. евро. «Ротор» своего процента от сделки так и не получил

Трансфер Павлюченко в «Спартак» мог не состояться не только из-за ЦСКА. По словам Червиченко, не все в руководстве красно-белых поддерживали идею этого перехода. Сам он относился к трансферу даже с эйфорией, поддерживал переход и Олег Романцев. Команде нужна была замена Владимиру Бесчастных, уехавшему в Турцию.

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Но в клубе по вопросу трансфера Павлюченко была серьёзная дискуссия. «Это был рабочий спор, некоторые говорили, что Рома немного тяжеловат, — рассказывает экс-президент «Спартака». — Много усилий в этот трансфер вложил Александр Еленский (технический директор клуба в то время. – Прим. «Чемпионата»), а мне в итоге приятно, что я оказался прав».

Карьера Павлюченко в «Спартаке» действительно сложилась удачно: уже в первом сезоне он стал лучшим бомбардиром команды, забив 10 мячей, во втором – 11. Дальше были титулы лучшего бомбардира чемпионата в 2006-м (18 голов за сезон) и 2007 (14 мячей) годах, голы в Лиге чемпионов в ворота «Слована», «Интера» и «Спортинга». Всего за красно-белых Павлюченко забил 89 голов. А после Евро-2008, где нападающий отличился трижды, «Спартак» продал Романа в английский «Тоттенхэм». Сумма трансфера на тот момент была рекордной для российских клубов – 17,4 млн. евро по версии transfermarkt. Процент от той сделки должен был получить «Ротор», но денег в Волгограде так и не увидели.



— Федун не совсем порядочно с нами поступил, — говорит Горюнов. — Проценты от суммы, за которую Рому отдали в «Тоттенхэм», так и не выплатил. Там где-то четыре миллиона евро – приличная цифра. Видимо, он побоялся бедности, что на жизнь ему не хватит. Дай бог ему здоровья. Он обидел не меня, а волгоградский футбол. Судиться было бесполезно. Федуну – бог судья. Хотя, наверное, мог бы быть в городе манеж для детей, поля с подогревом… Но если люди необязательные, то зачем суды? Он сейчас бедный, на хлеб ему не хватает, так что эти деньги я ему дарю!

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Пункт о компенсации за перепрадажу Павлюченко скорее всего действительно был прописан в договоре между «Спартаком» и «Ротором». Об этом вспоминает и Червиченко: «По-моему, что-то такое было. Вопрос может быть в том, что тот «Ротор», с которым подписывали тогда контракт, перестал существовать. Видимо, из-за этого перестали действовать и обязательства. Договаривались же по закону, а не по понятиям».

Фото: Matthew Lewis/Getty Images

Скорее всего деньги действительно было некому платить. Или заплатить их просто не успели. Павлюченко перешёл в «Тоттенхэм» летом 2008 года, а летом 2009-го «Ротор» приостановил свою деятельность на шесть месяцев. В 2010 году «Ротор» заменили другой командой – футбольным клубом «Волгоград» (хотя команде тут же присвоили историческое название). Но и этот проект просуществовал лишь до 2015 года – вместо него появилась команда под названием «Ротор-Волгоград». Сейчас она борется за выход в РПЛ.

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А Павлюченко после «Тоттенхэма» успел поиграть за «Локомотив», «Кубань», «Урал» и даже «Арарат». Но в «Спартак» форвард больше не возвращался.