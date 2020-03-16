«Думал, Романцев выгонит меня из «Спартака». 30 лет легендарному дерби с ЦСКА в манеже

Чемпионат СССР 1990 года в силу геополитических событий на одной шестой части суши получился скомканным. Две грузинские команды, тбилисское «Динамо» и «Гурия», перед стартом отказались от участия в турнире. Литовский «Жальгирис» снялся после первого (!) тура. Доигрывали сезон всего 13 клубов. Тем не менее именно этот, предпоследний розыгрыш всесоюзной «вышки» подарил одно из самых феерических спартаковско-«армейских» дерби в истории. О незаурядности события красноречиво говорит итоговый счёт – 5:4. Вместе с участниками и очевидцами реконструируем картину того незабываемого вечера.

«Спартак» — ЦСКА — 5:4



«Спартак»: Черчесов, Суслопаров, Кульков, Морозов, Поздняков, Мостовой, Перепаденко (Карпин, 72), Шалимов, Шмаров, Черенков, Родионов.



ЦСКА: Шишкин, Д. Кузнецов (Янушевский, 64), Колотовкин, Быстров (Колесников, 46), Фокин, Малюков, Корнеев, Брошин, О. Сергеев, Татарчук, Галямин.



Голы: 0:1 Брошин (11), 1:1 Перепаденко (17), 2:1 Шмаров (20), 3:1 Родионов (26), 3:2 Корнеев (43), 3:3 Корнеев (67, с пенальти), 3:4 Корнеев (74), 4:4 Фокин (82, автогол), 5:4 Родионов (85).

Перед матчем заменили травмированного судью и покрытие в «Олимпийском»

В сезон-1990 «Спартак» и ЦСКА вошли чемпионами. Только разных лиг: красно-белые – высшей, красно-синие – первой. Стартовали одинаково успешно: первые увезли два очка (максимум при старой системе начисления) из Еревана, вторые в родном ЛФК разгромили «Шахтёр» — 4:0. Второй тур спартаковцы пропускали – необходимость ехать в Тбилиси отпала. Тем временем «армейцы» заключили мир с другой украинской командой – киевским «Динамо» (1:1).



Таким образом, перед первым дерби за два с половиной года (предыдущее случилось в августе 1987-го в рамках Кубка федерации футбола и завершилось крупной победой «Спартака» — 6:0) команды разделяло одно очко. Но всем было ясно, кто в этой паре фаворит.

Дмитрий Кузнецов против Сергея Родионова Фото: Из архива «Чемпионата»

Неожиданности начались перед игрой. Изначально матч должен был обслуживать Алексей Спирин, в ту пору самый авторитетный и востребованный советский рефери в мире. Тем летом он поработает на ЧМ-1990 в Италии, спустя год – на финале Кубка УЕФА между «Интером» и «Ромой». А с дерби – не сложилось. «Подвела травма», — объяснил Спирин собственную замену перед матчем. Пришлось компаньону Алексея по бригаде Юрию Савченко менять флажок на свисток и выходить в поле (обычная практика для того времени). С двуединой задачей рефери – удержать игру под контролем и при этом остаться незамеченным на газоне – Савченко справился. В послематчевых комментариях Олега Романцева и Павла Садырина о судействе не было сказано ни слова, а это лучший комплимент арбитру.



Основательно подготовилась к футбольной премьере года и администрация «Олимпийского»: к дерби в спорткомплексе уложили новый «ковёр». Сегодня такой палас, жутко неудобный и просто опасный для здоровья, наверное, и в ПФЛ не прошёл бы сертификацию. В 90-х же футболистам и такая поляна за счастье была.



«Искусственные поля первого поколения были очень жёсткими, — подтверждает Геннадий Перепаденко, полузащитник «Спартака» в 1990-92 годах. — Но тогда они казались нам верхом совершенства. На улице минусовая температура, а мы в тепле играем в футбол – красота!».

Репортаж о матче еженедельника «Футбол-хоккей» Фото: Из архива «Чемпионата»

«Безобразные были покрытия, — замечает другой герой того вечера Валерий Шмаров. — Когда в подкат шёл, кожа сдиралась до крови, полбедра оставалось на газоне».



«Дело в том, что палас клали прямо на бетон, без резиновой прослойки, — поясняет технологический нюанс капитан ЦСКА 1980-90-х Дмитрий Кузнецов. – Из-за этого в своё время Березин в «Олимпийском» получил тяжёлую травму (перелом основания черепа. – Прим. «Чемпионата»). Играли в мягких, лёгких фехтовальных тапочках – всё равно что босиком. Молодые были, неопытные, не догадывались, что впоследствии это скажется на ногах и суставах. Пятки поотбивали там, теперь всё болит. Рейтузы тоже не особо помогали. После игр в манеже я неделю прилипал к простыням – ожоги были на руках, коленях, бёдрах».

ЦСКА играл в бело-красном. Болельщики команд сидели вперемешку – «гостевых» секторов ещё не существовало

Андрей Тепло – болельщик ЦСКА не просто «со стажем», а с огромным стажем: поддерживать «армейцев» начал в 1970 году первоклассником, на «домашки» ходит более 40 лет! Разумеется, присутствовал он и на том самом дерби. Ему слово.

Андрей Тепло Фото: Из архива «Чемпионата»

«Спартачи» были более организованными – вместе собрались, а нас по всему «Олимпийскому» разбросало, — говорит Тепло. – Конечно, мы ждали серьёзного столкновения. К концу 80-х антагонизм между нами немного подутих, а до этого регулярно бывали разборки. Мне даже нос ломали. Слышал, что в 1990-м у фанатов тоже была мысль «забиться» (устроить массовую драку. – Прим. «Чемпионата»), но в итоге всё обошлось. У «Олимпийского» и негде помахаться, и ментов нагнали полно. «Спартачи» даже подходили после матча, показывали большой палец, похлопывали по плечам: мол, молодцы, не ожидали от ЦСКА такого достойного сопротивления. Раньше-то у нас со «Спартаком» всегда полнейшая безнадёга была – без особых иллюзий ходили на дерби. А после этого матча у нашей команды крылышки появились. Надо признать: «Спартак» сделал своё дело, превзошёл ЦСКА по классу, а мы немного прыгнули из штанишек. Так что все остались довольны: они – тяжёлой победой, мы – игрой».



Интересно, что на поле команды вышли в идентичных цветах: у хозяев – красный верх, белый низ, у гостей – наоборот.

Перепаденко ознаменовал дебют в столице голом. Он сравнял счёт в матче

Игра вышла развесёлая – только тренерам было не до смеха. Защитники со своими обязанностями справлялись гораздо хуже атакующих группировок.



«На тот момент атака превосходила оборону у обеих команд, — объясняет возникший перекос Кузнецов. – Индивидуально сильных исполнителей хватало и у нас, и у них. По своему характеру встреча не очень напоминала дерби: играли умно, технично, без грубости. Полный стадион только способствовал зрелищности. Что «Спартак», что ЦСКА поддерживали фантастически».

К перерыву на табло «Олимпийского» горели цифры 3:2. На гол Брошина хозяева ответили ударами Перепаденко, Шмарова и Родионова, но перед самым перерывом пропустили от Корнеева. К 74-й минуте Игорь оформил хет-трик, и уже спартаковцам пришлось спасаться.



«Это было моё первое дерби, дебют в Москве за «Спартак», — предаётся воспоминаниям Перепаденко. — Волновался страшно. Тем более играть пришлось против одного из лучших левых полузащитников того времени – Валерки Брошина, царство небесное. Я много размышлял, как нивелировать его скорость – футболистом Валера был быстрым, взрывным. Считаю, со своей задачей в целом справился. Он открыл счёт – я сравнял. Матч получился интересный: то мы выходили вперёд, то они. Было очень приятно внести лепту в такую яркую победу».

Самый красивый гол дерби забил Шмаров. В ворота друга детства Шишкина

Настоящим украшением встречи стала результативная комбинация «Спартака» на 20-й минуте. Валерий Шмаров и по прошествии трёх десятилетий безошибочно воссоздаёт её по памяти: «Сергей Родионов выполнил длинную диагональ, Фёдор (Черенков. – Прим. «Чемпионата») сбросил мне, и я с разворота, оттеснив соперника корпусом, сильно и точно пробил с левой в ближний угол. Самому понравилось!».

«Обманули мы киевлян». Легенде «Спартака» Валерию Шмарову — 55 лет! Знаменитый форвард вспоминает свой легендарный гол и не только.

Шмаров в ту пору забивал часто и много, но дерби всегда проводил с особыми чувствами: год «службы» в ЦСКА у Валерия был одним из самых продуктивных в карьере – 29 голов и титул лучшего бомбардира первой лиги.



«Я в 1985 году демобилизовался из ЦСКА – к 90-му в команде полно друзей и товарищей оставалось, — подтверждает Шмаров. — С Юрой Шишкиным, вратарём, мы вообще с пацанов вместе были: играли за Воронеж на «Кожаный мяч», в специализированной школе «Факела» учились. Он на два года старше, но я за них бегал. С Олегом Малюковым в сборных, юношеской и молодёжной, одну комнату делили. С Вовкой Татарчуком и Галямой (Дмитрий Галямин. – Прим. «Чемпионата») в ЦСКА поиграли. Димка Кузнецов и Мишка Колесников – вообще мои друзья по жизни».

Комментатор Саркисьянц упорно говорил: «КарпИн». Фанаты ЦСКА потешались над голубыми подштанниками Валерия

Развязка в матче получилась под стать статусу. Ещё за 10 минут до финального свистка «армейцы» сенсационно вели – 4:3, но затем всё же пропустили дважды и проиграли. Вот как живописал кульминацию встречи в репортаже для еженедельника «Футбол-хоккей» журналист, а впоследствии пресс-атташе «Спартака» и сборной России Александр Львов: «Фаталисты утверждают, что жизнь – цепь закономерных случайностей и непредвиденного стечения обстоятельств. Концовка матча проходила именно по этим законам. «Родившийся» в «Спартаке» Корнеев посылает в ворота Черкасова (опечатка. – Прим. «Чемпионата»), с которым мог бы играть и вместе, свой третий мяч. Получает травму Перепаденко, и на поле, в спартаковской майке, выбегает воспитанник ЦСКА Карпин…»

Справочные ресурсы, вплоть до всезнающей «Википедии», ошибочно указывают матч с ЦСКА как первый для Карпина в красно-белой футболке. На самом деле дебют состоялся на полторы недели раньше: в Ереване Валерий на 86-й минуте заменил автора третьего гола в ворота «Арарата» Родионова. Дерби корректнее классифицировать как домашнюю премьеру Карпина в «Спартаке».



«Валерка тогда был подающим надежды, молодым и амбициозным игроком, — свидетельствует Перепаденко. — Человек со своим мнением, уверенный в себе. Первое время нас как новичков «Спартака» селили вместе на выездах. Я считался основным игроком, а Валеру пробовали и в центре, и справа. Конкуренция между нами существовала, но она не мешала дружбе».



Геннадий и уступил место на ковре «Олимпийского» Валерию.

Программка к матчу «Спартак» — ЦСКА Фото: Из архива «Чемпионата»

«Не помню таких подробностей – 30 лет прошло! – но, если в газете написали про травму, значит, так и было, — смеётся Перепаденко. — Футбол вообще полон сюрпризами, которые можно назвать логическими. Я в своё время удачно дебютировал в Запорожье: вышел на 20 минут, забил два гола, и мы выиграли 3:2, проигрывая 0:2. Скорее всего, и Валере было предначертано отличиться в том дерби. Этот матч дал ему уверенность и дополнительный стимул расти дальше».



Первое, чем обратил на себя внимание новичок, – ярко-голубые рейтузы.



«Карпинские штанишки больше всего запомнились, — улыбается Тепло. – Болельщики ЦСКА до сих пор их вспоминают».



«Тогда все были под одну гребёнку, а Валерка любил выделяться», — говорит Перепаденко.



Главное, что после матча обсуждали не экипировку, а вклад уроженца Нарвы в камбэк чемпиона. В интервью для книги «Романцев: правда обо мне и «Спартаке» Карпин подробно описал коллеге Денису Целых те самые 18 минут на поле «Олимпийского».

Дуэль Валериев — Шмарова и Брошина Фото: Из архива «Чемпионата»

«Знаменитый матч с ЦСКА в манеже я отлично помню и сейчас, — вспоминал Валерий Георгиевич. — Сначала я ошибся, «наварил» в центре поля, после чего соперники повели со счётом 4:3. Мандраж у меня был сумасшедший. Полный «Олимпийский», я впервые выхожу на поле в футболке «Спартака». Я обычно хорошо помню свои матчи, но тут всё было как в тумане. О том, что надо реабилитироваться, я не думал. Понимание было другое: я потерял мяч, из-за меня забили гол, меня завтра выгонят из «Спартака». Слава богу, потом я сделал эти два прострела, после которых мы вырвали победу. После матча Романцев улыбнулся в раздевалке: «Да, таких футболистов у нас ещё не было. В первый раз вышел на поле и сначала «привёз», а потом сделал два гола».



В конце телевизионного репортажа фамилия 14-го номера красно-белых звучала в трансляции чаще других. Правда, называл его Георгий Саркисьянц на свой манер: «КарпИн», с ударением на второй слог. Применительно к малоизвестному ещё исполнителю маленькая комментаторская ошибка вполне простительна: в начале 1990 года ещё мало кто в стране знал, как правильно произносится фамилия полузащитника.



Но именно его прострелы перевернули игру. После первого мяч залетел в ворота от груди защитника ЦСКА Фокина, а после второго – от головы спартаковского центрфорварда Родионова.



«Обидно было такой матч проиграть, — говорит Кузнецов. — Но вместе с тем присутствовало удовлетворение игрой – тем, что практически ни в чём не уступили чемпиону и лидеру нашего футбола».

Отчёт о матче газеты «Советский спорт» Фото: Из архива «Чемпионата»

«Спартак» был одной из самых бедных команд Высшей лиги. За победу над «армейцами» получили 52 или 62 рубля

Сегодня после такой победы футболисты вправе были бы рассчитывать на повышенные премиальные. «Спартак» 30-летней давности позволить себе такую щедрость не мог.



«Из всей Высшей лиги в «Спартаке» платили меньше всего, — подтверждает Перепаденко. — Мы получали зарплату и стандартные премиальные вне зависимости от соперника – если не ошибаюсь, 52 рубля за победу. Никаких дополнительных стимулов никогда не было».

Перепаденко: «Спартак» был самой низкооплачиваемой командой СССР Почти четверть века Геннадий Перепаденко обитает в Испании, но славные спартаковские времена не забывает. Вспоминает с ностальгией.

«Гена прав: за все игры платили одинаково – только в конце сезона делали перерасчёт за итоговое место в таблице, — уточняет Шмаров. — А премиальные за победу, мне кажется, были немного выше – примерно на червонец. 62-64 рубля – что-то такое».



Несмотря на бурный старт, защитить титул «Спартаку» не удалось. Мало того, он финишировал ниже красно-синего соседа, только пятым. А ЦСКА, наоборот, пошёл в гору – второе место в 1990 году, первое – в 1991-м.