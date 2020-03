Лучшая развязка в истории АПЛ: чемпионство принесли два гола в добавленное время

«Я никогда не делал ставок, но если бы меня спросили, я бы посоветовал ставить на «Манчестер Юнайтед». Мы хотим достойно завершить сезон, но чемпионская гонка закончена». Это слова Роберто Манчини от 23 апреля 2012 года. А вот, что он сказал через три недели: «Невероятно, мне трудно в это поверить. Эта победа – для наших болельщиков, они ждали 44 года. Сумасшедший сезон, сумасшедшая концовка!».



Развязка сезона 2011/2012 – ночной кошмар болельщиков «Юнайтед» и точка взрывного роста фанбазы «Манчестер Сити».

По ходу сезона «Сити» не выглядел единым целым, сплочённым коллективом, думающим только о победе. Наоборот: Манчини воспитательно отстранял от тренировок Марио Балотелли за систематические нарушения режима и конфликты с одноклубниками, а после отказа Карлоса Тевеса выйти на замену в начале сезона на полгода отстранил аргентинца от команды и на какое-то время остался всего с двумя нападающими. Но великолепный состав позволял даже при таких обстоятельствах оставаться в гонке.



В октябре 2011 «Сити» впервые показал, что может серийно забивать в концовке. Дерби с «Манчестер Юнайтед» получилось историческим: разгром чемпиона обозначил серьёзность амбиций богатого проекта «Сити», а рекордный счёт повторил самую крупную победу в дерби (в предыдущий раз это случилось в 1926 году). В том же матче Балотелли, забив первый гол, выплеснул на мир раздражение с помощью футболки с надписью Why always me.

Патрис Эвра, Марио Балотелли, Серхио Агуэро и Давид Де Хеа

Буквально за минуты до финального свистка счёт оставался вполне приличным: 1:3. Но гости забили трижды начиная с 89-й минуты. Посмотрите, как это было, и оцените пас Сильвы перед последним голом.

Победа 6:1, как позже выяснилось, имела ключевое значение для чемпионской гонки. Разница голов важнее личных встреч, и именно разгромный счёт в очной игре дал «Сити» преимущество (+63, рекорд, против +55 у «МЮ») при равенстве очков.



Сильные и слабые стороны Манчини проявились особенно ярко: насколько мощно его команда шла в чемпионате, настолько беспомощной была в матчах на вылет. В Лиге чемпионов не вышли из группы, а что касается «Манчестер Юнайтед», то при двух победах в чемпионате у «Сити» в том же сезоне два поражения от соседей: в Суперкубке Англии и Кубке лиги.



По ходу сезона команда Манчини набирала очки в чемпионском темпе и здорово играла с сильными соперниками, но пару раз оступилась на аутсайдерах. Например, в двух матчах с «Сандерлендом» (итоговое 13-е место) удалось взять только одно очко. А в апреле после поражения от «Арсенала» и ничьих со «Стоком» и как раз «Сандерлендом» отставание от первого места выросло до восьми очков. Тогда и сам Манчини заявил, что гонка окончена, и посоветовал ставить деньги на «МЮ». Но тут помог соперник.



Сначала команда Алекса Фергюсона проиграла «Уигану», а потом в грандиозной перестрелке упустила победу над «Эвертоном» — 4:4, хотя за семь минут до конца матча «Юнайтед» вёл с отрывом в два гола. Так дерби второго круга внезапно стало ключевым матчем за титул.



«МЮ» яростно прессинговал по всему полю, но ничего не показал в атаке. Игра шла с преимуществом «Сити», но без моментов, пока всё не решил один угловой и удар Венсана Компани. Так за три тура до конца чемпионата «Сити» вырвался вперёд: равенство очков, но преимущество по разнице голов.



Теперь для чемпионства нужно было только не облажаться в двух последних турах с «Ньюкаслом» и «Кингз Парк Рейнджерс». После трудной победы над «Ньюкаслом» (удалось забить только во втором тайме) остался один тур, в котором все игры проходили одновременно.

Матч с «КПР»

Напряжение чувствовалось с первых минут. Самир Насри и Давид Сильва не попадали по воротам, но Карлос Тевес и Яя Туре выходили на ударные позиции и не попадали по мячу. На 30-й минуте «Сити» мог претендовать на пенальти: Сильва ворвался в штрафную, отдал пас на Агуэро, но не смог успеть к ответному, потому что зацепился за ногу соперника.



В концовке тайма Пабло Сабалета пробил строго по центру и с острого угла, но так сильно, что от рук вратаря Падди Кенни мяч полетел в штангу, а от неё в ворота. Сразу после перерыва Агуэро упустил возможность сделать счёт 2:0, а через несколько минут всё накалилось: защитник «Сити» Джолеон Лескотт так неудачно сыграл головой, что вывел Джибриля Сиссе один на один, и тот сравнял счёт.



Практически сразу же началось локальное безумие Джоуи Бартона. Он ударил локтем Тевеса, а когда ему показали красную карточку, двинул коленом сзади по ноге Агуэро. А потом, уходя с поля, боднул Венсана Компани. Его уже почти увели в подтрибунное помещение, как со скамейки запасных поднялся Балотелли и сказал Бартону пару слов. После этого, чтобы успокоить и увести британца, понадобилось ещё несколько человекоминут, включая Джо Харта и запасных «Сити».



Самое странное, что могло случиться, когда «КПР» остался вдесятером, – гол гостей. Но пока хозяева упускали моменты (включая совершенно эпичный удар Агуэро во вратаря с четырёх метров), они раскрывались всё сильнее и на 66-й минуте пропустили контратаку. Гол «КПР» погрузил трибуны в молчание, а после него игра окончательно утратила сходство с футболом. Это была двусторонка, на которой одна команда отрабатывала навесы, а другая – выносы.



После гола Джейми Мэки до финального свистка владение составило 86% на 14% в пользу «Сити». Точность паса гостей – 31%. За полчаса игры они сделали 10 точных пасов. Счёт по ударам – 23-0 (ещё раз, это не за весь матч, а за 29 минут, начиная с гола Мэки до финального свистка). «Сити» за это время сделал 40 подач в штрафную. Одну из них, в исполнении Сильвы с углового, замкнул Джеко. Шла 92-я минута. Играть оставалось ещё три.

К этому моменту Манчини уже выпустил на поле всех игроков, которые могли принести хоть какую-то пользу в атаке: доминирующего в воздухе Найджела де Йонга, Балотелли и Джеко. Сильва, Насри, Джеко, Балотелли и Агуэро играли одновременно – наверное, у Манчини не было другого выхода, но всё равно пять атакующих игроков одновременно выглядели панической реакцией. Шёл дворовый футбол, и оставшиеся в меньшинстве гости плотной группой держались перед воротами. На 94-й минуте Балотелли получил пас в неудобной позиции спиной к воротам и упал, но в падении отдал мяч на Сильву. Мяч не дошёл до Давида, зато дошёл до Агуэро.

К этому моменту матч «Манчестер Юнайтед» уже закончился. Матч «Сити» был последним во всём чемпионате, что только делало ощущение финала ещё более полным. И, хотя игра не закончилась, всем было трудно дождаться свистка. А когда он раздался, празднующие игроки растворились в хлынувшей на поле толпе болельщиков. К празднующим неожиданно присоединился и друг Насри Джибриль Сиссе, хотя он играл за другую команду.

Редкое фото, на котором Балотелли рад.

Самир Насри и Марио Балотелли

Джо Харт с ребёнком.

Давид Сильва и Джо Харт

Другие интриги последнего дня

13 мая решалось не только, кто станет чемпионом. Помимо «Сити» и «МЮ» сразу три команды претендовали на участие в Лиге чемпионов, причём никто не знал, какое место в турнирной таблице даст пропуск. «Челси» шёл шестым, но попал в финал Лиги чемпионов, и в случае победы автоматически бронировал участие в турнире на следующий сезон. Это делало четвёртое место ненадёжным результатом: важно было занять третье. Его могли занять «Арсенал» и, теоретически, «Тоттенхэм», который отставал на одно очко. «Ньюкасл» был рядом и претендовал на четвёртое место.



«Арсенал» дразнил преследователей: долго проигрывал «Вест Бромвичу», в итоге матч закончился победой Арсена Венгера со счётом 3:2. «Тоттенхэм» занял четвёртое место, опередив «Ньюкасл», но повода для радости не оказалось: «Челси» выиграл Лигу чемпионов, и команда Гарри Реднаппа с Лукой Модричем и Гаретом Бэйлом осталась без главного турнира. А через пару недель и без Модрича.

***

