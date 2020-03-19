Пиво и сигареты на трибунах, милиция – у поля. Какими были стадионы в России 20 лет назад

На фоне нескончаемого потока новостей о коронавирусе предлагаем немного отвлечься и поностальгировать. Что, если бы вы сейчас оказались на одном из стадионов, принимавших чемпионат России 20 лет назад?

Скрипучие турникеты и проверка билетов вручную

Представьте – конец марта 2000 года, сегодня день очередного матча вашей команды. Вы уже купили билеты, поэтому без лишней суеты вместе с друзьями спокойно идёте к стадиону. Перед входом на вашу трибуну огромная очередь – сотрудники милиции очень пристально досматривают болельщиков, да и работники стадиона не слишком спешат при проверке билетов. Отрывая корешки, они подсказывают заплутавшим зрителям, как добраться до нужного им места. Время в очереди приходится коротать за разговорами о шансах «Спартака» на четвёртое подряд чемпионство.



В начале 2000-х в России ещё не было электронной пропускной системы, а потому работникам стадиона приходилось проверять подлинность билетов вручную. К слову, в «Лужниках» электронные турникеты установили лишь в 2008 году, а до регионов новые технологии добрались и того позже. Например, ростовский «Олимп-2» обзавёлся электронной пропускной системой только в 2014 году.



Наконец, вас проверили милицейские, корешок билета сорван – время занимать места. Вы проходите через огромный и тяжеловесный турникет, который со скрипом пропускает вас к трибунам. Минута — и вы уже на нужном месте. До начали игры ещё несколько минут, а значит, есть время осмотреться.

Фото: fanat1k.ru

Плохие газоны

Первое, что бросается в глаза, – ужасное поле. Однако качество газона вас не смущает. Вытоптанная земляная площадка у ворот – привычное дело для чемпионата России в марте. «Эх, весенний футбол!» — доносится откуда-то сверху.



Качество газонов и в современной России тоже оставляет желать лучшего. Однако 20 лет назад крайне редко можно было увидеть даже узоры на поле, а о гибридном газоне и инновационной системе подогрева поля SISAir, которая установлена, например, в «Лужниках», «Открытие Арене» и стадионе «Краснодар», и мечтать не могли.

Фото: «Чемпионат»

Пиво на трибунах

Пока вы разглядывали поле, футболисты уже вышли на газон и пожали друг другу руки. Мяч в центральном круге, игра начинается!



Спустя полчаса ваша любимая команда наконец забила гол! В порыве радости вы обнимаетесь с друзьями. Вдруг положительные эмоции сменяются лёгким раздражением. Сосед по трибуне сверху праздновал ещё сильнее, а потому разлил своё пиво прямо на вас. Напитки были и у ваших друзей, но почему-то они вели себя спокойнее.



Тогда пиво на стадионах продавали без ограничений. Болельщики любили совмещать просмотр футбола с пенными напитками, а потому старались не отказывать себе в удовольствии. Вообще, в день матча алкоголь можно было купить практически везде рядом с ареной. Причём напитки любой крепости.

Продажу пива на физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружениях, а также его употребление рядом со стадионами запретили в 2005 году. Тремя годами ранее, когда алкоголь продавался свободно, во время просмотра матча сборной России против Японии на ЧМ-2002 на Манежной площади в Москве произошли массовые погромы. Эти события как раз и принято считать главной причиной запрета. Сначала запретили рекламу алкоголя по телевидению и вообще в СМИ, затем стало запрещено продавать спиртосодержащие напитки в районах, где проводятся массовые мероприятия, потом последовал запрет на продажу алкоголя после 23:00, и наконец под раздачу попали и стадионы.



Впрочем, в ближайшее время Госдума может вернуть пиво на стадионы. Планируется, что уже в апреле 2020 года этот законопроект будет одобрен Советом Федерации.

В марте должны закрыть вопрос с возвращением пива на стадионы. Пора бы уже! С момента запрета прошло почти 15 лет.

Милиция и ОМОН у поля

Тем временем уже закончился первый тайм. Когда вы спускались с трибуны, заметили, как пристально на вас смотрят сотрудники милиции, стоящие у кромки поля. Да и группа ОМОНа, следующая к выходу с арены, тоже выглядит несколько настороженно. «Наверное, показалось», — подумали вы и отправились за пивом и новой порцией семечек.

Фото: Matthew Ashton/EMPICS via Getty Images

Вплоть до 2015 года сотрудникам милиции, а затем и полиции у бровки никто не удивлялся. В арсенале у предшественников стюардов были дубинки. Так что успокоить недоброжелателей и особо буйных болельщиков они могли без проблем. В крайнем случае им на подмогу приходил ОМОН. Сотрудники спецподразделения и сейчас порой захаживают на стадионы – вспоминается недавний инцидент во время матча «Спартака» в Ростове-на-Дону. Однако подобные случаи возникают всё-таки гораздо реже.

Фото: РИА Новости

В 2014 году, после вступления в силу «закона о болельщиках», полицейских со стадионов начали постепенно убирать. Сферой ответственности правоохранительных органов стала территория вокруг спортивных объектов, а внутри чаши ответственным за порядок сделали организатора мероприятия. В итоге на смену полиции на стадионах пришли стюарды и сотрудники охранных предприятий.

Фото: РИА Новости

Курение

От игры во втором тайме вы просто не можете оторвать взгляда. Ваша команда ведёт с минимальным счётом. Близится конец матча, футболисты нервничают. Нервозность передаётся и болельщикам. Как минимум 7 зрителей вокруг вас не выпускают изо рта сигарет. Тренеры обеих команд тоже курят. Им сейчас приходится особенно тяжело.



Тогда курить разрешалось не только на трибунах, но и возле тренерской скамейки. С сигаретой во рту часто можно было заметить, например, Олега Романцева или Валерия Газзаева.

Олег Романцев (с сигаретой) Фото: Matthew Ashton/EMPICS via Getty Images

К началу 2000-х ФИФА и УЕФА уже боролись с курением в технической зоне. Однако реальных мер на тот момент никто не предпринимал.



В России штрафовать за курение возле тренерской скамейки начали в марте 2005 года. Тогда штрафы от КДК РФС на 5 тысяч рублей получили главный тренер «Динамо» Олег Романцев, главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев и главный тренер «Терека» Ваит Талгаев.

С курением на трибунах в России начали бороться относительно недавно. Ещё в 2012 году Андрей Тихонов выражал недовольство сигаретным дымом на стадионах.



«Почему не запретить курить на трибунах, как это сделано в Европе? Когда вы летите на самолёте, вы ведь себя сдерживаете. Кроме того, сейчас есть масса табакозаменителей, которые можно использовать.



Как быть женщинам, детям, которые хотят идти на стадион? Они приходят на матчи, а там мат, негатив… Уже страшно детей отпускать на футбол», — возмущался Тихонов.



Лишь в июне 2013 года, после вступления в силу закона о запрете курения в общественных местах, сигареты на стадионах оказались под запретом. Тогда штраф за неповиновение закону составлял 1000–1500 рублей. Болельщики не сразу свыклись с запретом, однако со временем курить сигареты на трибунах перестали.

Раздаётся финальный свисток. Вашей команде всё-таки удалось добыть такие важные три очка. Радости нет предела! Счастливые вы покидаете стадион с друзьями, обсуждая самые интересные моменты матча. Уже не терпится узнать, что же напишут в завтрашних газетах об этой игре.