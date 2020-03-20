Тест. Угадайте клуб РПЛ по форме 20-летней давности

Продолжаем радовать вас интересными тестами, пока европейский футбол на паузе. Если вы уже угадывали игроков РПЛ по клубам, предлагаем вспомнить форму команд из российского Высшего дивизиона 20-летней давности. Чтобы задание было не слишком простым, мы скрыли от вас спонсоров и логотипы клуба, а также лица некоторых футболистов.

Если у вас не отображается тест, пройдите по этой ссылке.