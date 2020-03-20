Тест. Угадайте клуб РПЛ по форме 20-летней давности
Самое время вспомнить крутые ретрофутболки из начала нулевых.
Продолжаем радовать вас интересными тестами, пока европейский футбол на паузе. Если вы уже угадывали игроков РПЛ по клубам, предлагаем вспомнить форму команд из российского Высшего дивизиона 20-летней давности. Чтобы задание было не слишком простым, мы скрыли от вас спонсоров и логотипы клуба, а также лица некоторых футболистов.
Если у вас не отображается тест, пройдите по этой ссылке.
Читайте также
- 20 марта 2020
-
12:30
-
12:21
-
11:56
-
11:48
-
11:27
-
11:23
-
10:57
-
10:57
-
10:41
-
10:37
-
10:15
-
10:13
-
10:00
-
09:56
-
09:51
-
09:32
-
09:23
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
07:56
-
07:03
-
06:39
-
06:15
-
05:33
-
05:20
-
04:47
-
04:21
-
03:19
-
02:58
-
02:31
-
02:12
-
01:53
-
01:22
-
01:00
Партнерский контент