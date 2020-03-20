Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Какие формы были у команд РПЛ в 2000 году, тест «Чемпионата»

Угадайте клуб РПЛ по форме 20-летней давности
«Чемпионат»
Тест. Угадайте клуб РПЛ по форме 20-летней давности
Самое время вспомнить крутые ретрофутболки из начала нулевых.
Футбол / РПЛ 0

Продолжаем радовать вас интересными тестами, пока европейский футбол на паузе. Если вы уже угадывали игроков РПЛ по клубам, предлагаем вспомнить форму команд из российского Высшего дивизиона 20-летней давности. Чтобы задание было не слишком простым, мы скрыли от вас спонсоров и логотипы клуба, а также лица некоторых футболистов.

Если у вас не отображается тест, пройдите по этой ссылке.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: gettyimages.com

Сообщить об ошибке
Теги
Тесты «Чемпионата» •••
Комментарии (0)
Узнавайте о новых статьях первыми

Подпишитесь на рассылку и узнавайте о самых интересных и важных новостях первыми

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020