Трансфер Ари в «Галатасарай» сорвался из-за сбитого российского самолёта

Нападающий Ари дал большое интервью бразильскому журналисту Райану Сантосу. Мы прослушали 73 минуты на португальском языке и перевели самое интересное.

Посмотреть видео можно на канале Райна Сантоса в YouTube.

Как продавал бананы

– Мне было шесть лет, когда я продавал фрукты на улице. У меня были яблоки, лук… В то время мы помогали друг другу как могли – я, мама и папа. Ходил, кричал, чтобы все брали у меня, что у меня дешевле. 1 реал за 30 бананов. Иногда просил 1,2 или 1,5 реала. Когда начал заниматься футболом, то пришлось совмещать с работой. Утром продавал фрукты, а вечером ходил на тренировки.

Как поддержали родители

– Иногда приходилось отпрашиваться у родителей от работы. Отец всегда восхищался моей игрой – и на пляже, и на турнирах. Мама? Мне кажется, она впервые увидела мой матч уже в Голландии. Хотя мама тот человек, которым я восхищаюсь. Именно она организовала продажу фруктов. Она занималась всем, когда у нас не было ничего. Она меня находила, когда я сбегал.

Как дрался на улицах

– Я хоть и из [штата] Сеара, но болел за «Фламенго» из Рио-де-Жанейро. Недавно так болел за команду в финале Кубка Либертадорес, что чуть не сломал стол. А когда был маленьким, дрался на улицах за «Фламенго». Ромарио для меня до сих пор лучше всех. В его стиле в Голландии я забил «Аяксу». Меня даже начали называть Ромарио.

Как сделал ребёнка в 16 лет

– В 16 лет я узнал, что моя девушка забеременела. Подумал: «Ну всё, трындец». У меня не было денег. Я всё ещё продавал фрукты и не понимал, что делать. Повезло, что в команде второй лиги я получил пособие – 80 реалов в месяц. В результате 40 реалов отправлял маме, а ещё 40 – матери моего ребёнка. В какой-то момент мой агент сбежал. В моей команде было пять таких парней… Я был уверен, что они попадут в сборную Бразилии. Но пришёл момент, когда нужно было доказывать, и все они закончили. Моему ребёнку тогда было три месяца – я был усердным, сфокусированным.

Как оказался в Швеции

– В «Форталезе» я стал игроком основы и вторым бомбардиром – появился вариант в Швеции. Небольшой чемпионат, но витрина для всей Европы. Я приехал из "+30" в "-18" градусов. Мороз такой, что не чувствовал ни ног, ни рук. Мяч был словно каменный. Я пошёл на этот шаг, потому что в голове была семья. Хотелось, чтобы у родителей был дом, а мой сын не продавал фрукты. Решил, что не вернусь в Бразилию. Тогда начал качаться в тренажёрке. В результате стал весить 88 килограмм при росте 180 сантиметров – просто бык.

Как стал лучшим игроком в истории «Кальмара»

– В первом же сезоне стал лучшим бомбардиром чемпионата. Меня даже признали лучшим игроком в истории клуба. Говорили, что ещё никому не удавалось так выделиться. Тогда я получал около 5000 реалов – для меня это было супер. Обычно футболисты сначала копят на тачку, но я помогал родителям и сыну. Мама тогда ещё жила в фавеле. А первая машина у меня появилась даже не в Швеции или Голландии, а в России.

Как ругался с Куманом

Ари в составе АЗ Фото: PA Images/Getty Images

– В АЗ я ругался с нашим тренером Рональдом Куманом. Как-то раз я опоздал на минуту. Всего на одну! Он начал: «Все бразильцы – одинаковые, никакой дисциплины». Чёрт, да я после этого каждый раз приезжал за 30 минут до тренировки. Куман приучил меня к дисциплине. Мне это потом пригодилось в «Спартаке», «Краснодаре» и «Локомотиве». В России тренеры требуют, чтобы ты делал именно то, что они хотят, в том числе возвращался в защиту.

Как в России девушки отвлекают от футбола

Ари с женой Фото: instagram.com/ari_gol1000

– Где я потерял концентрацию, так это в Москве. К этому моменту мама уже жила в хорошем доме. В России на одного мужчину приходится 10 девушек. Бывало, что выходил гулять. Алкоголь? Нет, тут точно не было проблем, но женщины…

– В России заботливые девушки, которые делают всё для тебя.

– Тут имеет значение, что у тебя есть (Ари потирает подушечки пальцев, намекая на деньги. – Прим. «Чемпионата»). В ночном клубе ты хорошо одет, рядом стоит шампанское и девушки сами падают тебе в объятия. Даже не обязательно говорить на одном языке. Особенно в Москве. Вместе с тем в России полно хороших женщин с большим сердцем. Вероятно, они не одобряют поведение других девушек. Просто на дискотеке или шопинге не встретишь того, на ком хочется жениться. В Краснодаре стало получше, поспокойнее, город меньше. Плюс в Москве встретил девушку, на которой женился и уехал с ней в Краснодар.

Как стирал одежду из-за сорвавшегося трансфера «Краснодара»

– В «Краснодаре» мы постоянно играем в еврокубках. У меня здесь отличный период. Было много счастливых моментов, но какие-то вещи я не ожидал встретить. Например, приходилось стирать свою одежду после тренировок. Я с таким раньше не сталкивался. У меня было предложение из Китая. Сделка была практически закрыта. Предложение в три раза более выгодное, чем в России. Но руководство «Краснодара» меня не отпустило и хотело продать в «Галатасарай». Тогда турки сбили российский самолёт. Говорили, что может дойти до войны. Я к тому моменту уже думал о российском гражданстве, поэтому отказался от перехода в «Галатасарай». Тогда меня отправили во вторую команду «Краснодара», где я занимался с 16-летними. Вот там меня и обязали стирать одежду. Типа не делаешь, как мы хотим, – будешь компенсировать так. По контракту могли максимум на месяц отстранить от тренировок с основой. Меня вернули уже после четырёх дней и спросили, как мне там пришлось. Я ответил: «Шикарно, забивал пятками». Я так сформирован, что если тебя хотят задеть, то ты должен показать обратное. Вот я и демонстрировал, с каким удовольствием был лучшим на поле. Я уже почти семь лет в «Краснодаре». Этот мужик и сегодня здесь – мне аплодирует (не совсем понятно, кого именно имеет в виду Ари. – Прим. «Чемпионата»). Если бы я был другим человеком, то уже ушёл бы.

Как разрушил барьер

Ари (на переднем плане) в составе сборной России Фото: РИА Новости

– Я был удивлён, когда мне напрямую позвонил Капелло. Он спросил, хотел бы я играть за сборную России. Я ответил: «Конечно». Это была моя мечта. Начался процесс с документами, но уже через две недели после того звонка Капелло ушёл из сборной. Я подумал: «Ну что за твою мать… И что теперь?» У меня была возможность уехать, но я решил остаться и пробиться в сборную России. Я максимально посвятил себя футболу, перешел в «Локомотив», взял кубок и чемпионат. После этого я получил и паспорт, и приглашение в сборную. После всего, что я прошёл в России, после всех трудностей, после историй с расизмом у Халка и Роберто Карлоса появился темнокожий в сборной. Я сломал барьер. Россия – огромная страна. А тут чёрный из Сеара, продавец фруктов.