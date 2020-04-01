Тест. Вспоминаем лучшие моменты футбола 90-х

Продолжаем публиковать цикл материалов про главные футбольные события 90-х годов прошлого века. Эпоха, когда «Лидс» и «Депортиво» зажигали в Лиге чемпионов, «Интер» и «Милан» были европейскими суперклубами, а «Боруссия» Дортмунд выигрывала Лигу чемпионов. Когда играли Роналдо, Ривалдо, Зидан и Фигу, Алессандро Дель Пьеро и Дэвид Бекхэм.
На этот раз в тесте вспомним несколько фактов о чемпионате мира 1998 года и чемпионате Европы 2000 года, редкие трансферы, победу «Боруссии» в Лиге чемпионов и сложные отношения между «Миланом», «Интером» и «Ювентусом». Как хорошо вы их помните? Трансферы и тренеров команд-победителей? Мы собрали важнейшие события из футбола 90-х. Пройдите этот ностальгический тест и проверьте себя.
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