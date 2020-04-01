Тест. Вспоминаем лучшие моменты футбола 90-х

Часть 3: легендарный матч сборной Италии, трансферы между «Реалом» и «Барселоной» и великие тренеры.

Продолжаем публиковать цикл материалов про главные футбольные события 90-х годов прошлого века. Эпоха, когда «Лидс» и «Депортиво» зажигали в Лиге чемпионов, «Интер» и «Милан» были европейскими суперклубами, а «Боруссия» Дортмунд выигрывала Лигу чемпионов. Когда играли Роналдо, Ривалдо, Зидан и Фигу, Алессандро Дель Пьеро и Дэвид Бекхэм.

На этот раз в тесте вспомним несколько фактов о чемпионате мира 1998 года и чемпионате Европы 2000 года, редкие трансферы, победу «Боруссии» в Лиге чемпионов и сложные отношения между «Миланом», «Интером» и «Ювентусом». Как хорошо вы их помните? Трансферы и тренеров команд-победителей? Мы собрали важнейшие события из футбола 90-х. Пройдите этот ностальгический тест и проверьте себя.

Принять участие в опросе можно по этой ссылке.

Попробуйте пройти больше тестов о 90-х:

Тест. Как хорошо вы помните европейский футбол 1990-х? Предупреждаем: количество легенд в тесте зашкаливает!