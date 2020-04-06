«А после полового акта он уснул». Как великого Стрельцова посадили за изнасилование

В 21 год Эдуард Стрельцов олицетворял мечту каждого советского мальчугана: простой парень с окраины Москвы стал знаменитым футболистом. У Стрельцова было всё: деньги, слава, заграничные поездки, титул Олимпийского чемпиона и удостоверение заслуженного мастера спорта.



Но всё изменилось в один день: 25 мая 1958 года Эдуард Стрельцов был задержан за изнасилование. Были очные ставки, допросы, а потом суд, приговор, тюремная камера и бесконечные лагеря. Легендарный Эдуард Стрельцов вдруг оказался за решёткой перед самым началом чемпионата мира в Швеции.

Эдуард Стрельцов, повар «Торпедо», Михаил Гершкович (второй справа)

Стрельцов не хотел ехать на скандальную вечеринку. Поехал лишь из-за вежливости: не хотел обидеть друзей

Весна 1958 года. Москва. сборная CCCР усиленно готовится к чемпионату мира по футболу в Швеции. Воскресным утром 25 мая с тренировочной базы в Тарасовке команду отпускают в Москву для примерки парадных костюмов, сшитых специально к открытию чемпионата мира.



После примерки у сборной был выходной день. Борис Татушин и Михаил Огоньков пригласили Эдуарда Стрельцова провести время вместе. Встреча была назначена в центре Москвы у магазина «Российские вина» на улице Горькова. Приятели задерживались, и Эдуард собрался было ехать домой на Автозаводскую, словно предчувствовав наступающую беду. Но не уехал.



«Он мне говорил, что у него было очень плохое настроение, — вспоминает писатель и друг Стрельцова Александр Нилин. — Чувствовал: надо ехать домой. Но он обещал им, что дождётся. Одним словом, поехал без большой радости. Точно что-то чувствовал».

Вскоре появились приятели, каждый на своём «Москвиче». Вместе с ними были симпатичные девушки Инна и Ирина, а также друг детства Бориса Татушина лётчик Эдуард Караханов. Тот пригласил всю компанию к себе на дачу в подмосковный посёлок Правда. Инна, в свою очередь, решила пригласить своих подруг Тамару и Марину. В тот день была хорошая погода и сидеть на даче не было никакого смысла, поэтому весёлая компания решила поехать за город купаться. Устроили своего рода пикник на берегу Тишковского водохранилища: играли в футбол, пели песни и много выпивали. Между Стрельцовым и Мариной возникла взаимная симпатия: пара прогуливалась по берегу, смеялась и держалась за руки.

Из показаний Марины Лебедевой: «В половине седьмого вечера мы собрались ехать домой. Эдуард Стрельцов держал меня за талию, а другую руку положил на голову, чтобы я не ударилась о крышу машины. По дороге он меня целовал раз пять: в шею и щёку. Пытался поцеловать в губы, но я не давалась».



В итоге изрядно подвыпившая компания вернулась на дачу Караханова в посёлок «Правда». По приезду много смеялись и продолжали выпивать. Невероятно, но история Стрельцова могла закончиться, даже не начавшись. Есть версия, что девушки уже собирались домой и даже успели дойти до станции, но пьяные Стрельцов и Караханов догнали их и уговорили остаться. Уехала одна Инна, остальные вернулись.



Веселье продолжилось, как и общение Стрельцова с Мариной. Девушка весь вечер была в пиджаке Эдика, а ела исключительно с его вилки. Ничего не предвещало беды.

Манеж ЦСКА. Сборная СССР (ветераны). Михаил Гершкович, Валентин Иванов (слева), и Эдуард Стрельцов. 1980-е

Утром Стрельцов пришёл на тренировку с расцарапанным лицом. Яшин спросил, в чём дело. Тот ответил: «Кошка!»

Следующим утром игроки сборной собрались на Ярославском вокзале, чтобы добраться на электричках до тренировочной базы в Тарасовке. Всё внимание было обращено на Стрельцова.



«Вид у него был потрёпанный, помятый, — вспоминает врач сборной Олег Белаковский. — У него ещё царапина была и на одном из пальцев кисти был откушен ноготь. Лёва Яшин ещё тогда спросил: «А что ты в таком виде? Почему царапина на лице?». А Эдик отвечает: «Лев Иванович, я накануне был у бабушки, там меня кошка поцарапала». Яшин тогда удивился: «Ничего себе кошка!». Я подошёл тогда к Качалину и говорю: «Гавриил Дмитриевич, Эдик не в порядке: поддавший, поцарапанный». А у нас как раз должна была быть тренировка. Качалин ответил: «Положите его спать, а ребята пусть тренируются».

Через пару часов Стрельцов проснулся уже трезвым, а Яшин пригласил Эдика на рыбалку. Никто и не догадывался, что порыбачит Стрельцов ой как нескоро.



Через мгновения на базу прибыла милиция.



«Мы знали, что спортсмены народ горячий, — вспоминает следователь. — Я поехал не один, а с оперативными работниками. Объяснили ситуацию, мол, ребята, такие дела. Никаких сопротивлений с их стороны не было».



Оказывается, Марина и Тамара написали заявление в милицию об изнасиловании. Стрельцов, Татушин и Огоньков в качестве подозреваемых были арестованы.



Из показаний Марины: «На рассвете Стрельцов начал ко мне приставать. Я категорически отказалась. Эдуард ударил меня по лицу. Я была в шоковом состоянии, и он меня изнасиловал».



26 мая в 15 часов дня футболисты были доставлены в прокуратуру. Начался допрос.

Из протокола первого допроса Стрельцова:

Следователь: Ну, Стрельцов, давай рассказывай, что натворил?

Стрельцов: Когда?

Следователь: Не дурачься, сам знаешь когда, в ночь на 26 мая. Только не говори, что ничего не помнишь. Она всё помнит.

Стрельцов: Кто?

Следователь: Кто? Кто? Потерпевшая, которую ты изнасиловал. Вот кто!

Стрельцов: Вы что-то путаете.

Следователь: На бумагу, пиши явку с повинной, тебе же лучше, да и никто тебя трогать не будет.

Но Стрельцов написал следующее:



«25 и 26 мая 1958 года мы были на даче в Правде. Никакого изнасилования я не совершал и ничего про это не знаю».



Из всей троицы милиционеры отпустили только Татушина, так как он уехал с дачи ещё ночью. Огонькова продолжали допрашивать. А Стрельцова арестовали и поместили в камеру.

— О, с приездом!

— Здрасьте.

— Ну, рассказывай, по какой чалишься.

— Чего?

— Рассказывай, говорю, за что сел? Тут ведь для кого тюрьма, а для кого дом родной, — продолжал худой.

— За изнасилование я.

— А-а, тогда тебе места на нарах нет, пока посиди в углу.

Стрельцов начал раздеваться, а под курткой была футболка «Торпедо». И тут один из сидящих как закричит:



— Мужики, да это же Стрельцов!

— Ну-ка, тихо всем, — сказал второй.

— Стрельцов? — спросил он.

— Да! — ответил Эдуард.

— Футболист из «Торпедо»?

— Точно.

— Ну, тогда садись рядом, немножко поговорим.

Эдик в двух словах рассказал, почему же оказался здесь.



— Статья у тебя позорная, за неё здесь бушлат на голову надевают. Бросят тебя твои начальники. Ни ты, ни твоя семья им больше не нужны. Посадят на приличный срок. И не думай, что отношение к тебе будет особое, как к знаменитости. Знаменитостей здесь вообще не любят. К этому надо готовиться. Но мы тебя не бросим. Поддержим. «Маляву» загоним на волю, пустим её по этапу. Адвоката дадим: или Додика Аксельбанда, или Миловского. Спать будешь здесь, рядом со мной. Насчёт пожрать не волнуйся — подогреем, грев будет. А когда увезут на Бутырку, то и там организуем, что надо. Меня туда же отправляют. Понял? Всё ясно?

— Всё почти понял. А как вас звать?

— Николай меня зовут. А погоняло мое Загорский. Запомни это, если что, можешь на меня ссылаться.

— И ещё вопрос, а бушлат на голову здесь для чего надевают-то?

— Ложись спать, герой, тебе не наденут, не бойся.

На следующее утро Эдуарда Стрельцова под конвоем увезли в Бутырку.



Как только Татушин вышел из прокуратуры, он доехал до дома, завёл свой «Москвич» и поехал сначала к матери Стрельцова Софье Фроловне, а потом и к Караханову. Дружной компанией ближе к ночи они двинули в Пушкино извиняться перед потерпевшими.



Тамара неожиданно быстро согласилась отказаться от своих слов.



Из нового заявления Тамары:

«Прошу считать моё заявление, поданное Вам 26.05.1958 г. об изнасиловании меня гражданином Огоньковым неправильным. В действительности изнасилования не было, а заявление я подала не подумав, за что прошу меня извинить».



В свою очередь мать Марины, которая и была инициатором заявления дочки, незваных гостей в дом не пустила. Но они договорились приехать на следующий день.



Утром следующего дня они снова были в Пушкино. В дом пошла только Стрельцова. Женщины смогли найти общий язык, даже поплакали все вместе. Заявление было написано лишь через два дня.

Из нового заявления Марины:

«Прошу прекратить уголовное дело в отношении Стрельцова Эдуарда Анатольевича, так как я ему прощаю».



Как только заявление было на руках, Татушин сразу же отвёз его в прокуратуру.



Следователь, увидев текст, с улыбкой сказал: «Это заявление, как мёртвому припарка. Уголовные дела об изнасилованиях прекращению за примирением сторон не подлежат».



Кстати, уже на следующий день отпустили Огонькова. Заявление Тамары было написано с верной формулировкой, поэтому держать футболиста не было никакого смысла.



Вопрос только один: Почему нельзя было повторно поехать в Пушкино и составить грамотное заявление?

Тем временем Спорткомитет СССР дисквалифицировал Татушина и Огонькова на три года. Стрельцова — пожизненно.

Кубок СССР «Торпедо». Михаил Гершкович, Эдуард Стрельцов, Анзор Кавазашвили. 1968 год

Слова свидетелей не сходятся. Было ли изнасилование? Разбираемся

Потом были очные ставки. Стрельцов будет утверждать, что в комнату с Мариной они зашли добровольно. Марина напротив настаивать, что Эдуард затащил её силой и она кричала. Но если всё было по согласию, то откуда появилась царапина на лице Стрельцова? Марина говорит, что она отбивалась, а Эдик начал её избивать, поэтому она оцарапала ему лицо. Стрельцов лишь частично подтвердил слова Марины. По его словам, Марина сопротивлялась, но не кричала. После полового акта Стрельцов уснул.



Девушки, находившиеся в тот вечер в доме, дают разные показания: одна слышала крик, другая нет.



Из показаний Инны:

«Услышав крик, я сначала растерялась, а потом решила, что Марина сама пошла со Стрельцовым. У меня сложилось впечатление, что Стрельцов Марине нравится. Она мне сказала, что он хороший».



Из показаний Ирины:

«Сидя на террасе я никакого крика не слышала. Войдя в комнату, я сказала Караханову, что со Стрельцовым кто-то лежит на кровати. Мы легли в этой же комнате на полу, и тут я увидела, что Стрельцов с Мариной выполняют половой акт. Уточняю: это было во второй раз, а первый раз я заметила это, будучи на террасе. Тогда я вышла. В машине были Тамара и Огоньков, я им рассказала, что видела, а Огоньков сказал, что это не наше дело. Я не заметила никакого сопротивления со стороны Марины, возможно, она меня не видела. Слышала, как Марина говорила Стрельцову, что ей неудобно и у нее болят ребра».

Дело приняло интересный поворот, когда выяснилась ещё одна подробность. Помимо Стрельцова в комнате той ночью был ещё и пьяный Караханов. Мог ли лётчик под утро воспользоваться положением и изнасиловать девушку? Теоретически, да. А теперь самое интересное: заключение судебно-медицинской экспертизы засвидетельствовало, что кровь обвиняемого Стрельцова относится к группе 0 ab (1), типу MN и имеет фактор Р. В свою очередь, кровь Караханова показала аналогичные результаты– тоже к группе 0 ab (1), типу MN и имеет фактор Р.



Ещё один доказанный факт: Марина в пять утра пешком пошла в сторону дома. Могло ли её побудить на эти действия нападение Караханова? Ответа не узнаем уже никогда. Караханов в итоге пройдёт лишь в качестве свидетеля.



«Пришёл Строганов, начальник отдела, полковник, — вспоминает следователь, задерживавший футболистов. — Я ему всё доложил, а он говорит: «Никаких мер не принимай, будем докладывать в управление. Звонит в Обком партии, Конотопу Василию Ивановичу. Он говорит: «Нет, я решать эти вопросы не буду, звоните сразу в ЦК. Стали звонить и там дали указание: принять меры по закону».



Судебное дело по указанию Генерального прокурора СССР Р.А. Руденко передали для дальнейшего расследования в прокуратуру Московской области. Сарафанным радио весть дошла и Главного секретаря СССР Никиты Хрущёва. Тот был просто разгневан и в порыве эмоций проворчал: «Наказать подлеца и надолго».



Следствие вели неряшливо. Было полно несостыковок: не были указаны даты допросов, всё было подписано разными чернилами. По словам журналиста Максимовского, были и куда более очевидные причины для отмены приговора: протоколы судебного заседания местами не соответствовали решению суда. Были все основания полагать, что дело сфабриковано.

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Почему дело Стрельцова могло быть сфабриковано? Несколько основных версий

Первая причина: Стрельцов хотел играть за рубежом

Эдуарда несколько раз приглашали в Европу, а именно в Швецию и Францию. В июне 1955 года СССР прошлась катком по сборной Швеции — 6:0. Стрельцову поступило хорошее предложение, причём его готовы были ждать. Но тогда не получилось.



Следующий такой шанс предоставился осенью 1957 года. «Торпедо» во Франции провело три игры с местными клубами. Стрельцов показал себя с лучшей стороны: забил 7 мячей. Французы были готовы выложить за нашего нападающего баснословную сумму, но и тогда не сложилось.



Поговаривают, что будучи выпившим, Стрельцов открыто жалел, что не согласился остаться за границей. Боялись ли в Советском Союзе потерять ведущего игрока и всеми способами пытались оставить игрока без возможности поехать в Швецию? Такая теория имеет право на жизнь.

Причина вторая: Интерес со стороны «Динамо» и ЦСКА

Стрельцова уж очень хотели видеть в своём составе ведущие столичные клубы. «Армейцы» даже предлагали ему квартиру.



«Было такое, что и провоцировали, — вспоминает сын Игорь Стрельцов. — «Динамо» же у нас было МВД, а ЦСКА — армия. Отец говорил: «В ЦСКА меня не могут взять, потому что у меня плоскостопие». Раньше с этим в армию не брали. А «Динамо» и МВД могло только одно сделать — сфабриковать что-то. Вот и это дело отца, похоже, было сфабриковано, о чём было много свидетельств».



Известный комментатор Вадим Синявский позднее сказал: «Чемпионы только в погонах спокойно спят, вот и упрятали его. Нечего Стрельцову было выкобениваться. Его приглашали в «Динамо»? Пошёл бы и ничего бы с ним не случилось».

Причина третья: месть Екатерины Фурцевой

Согласно ещё одной версии, дочка секретаря ЦК КПСС и министра культуры Екатерины Фурцевой Светлана была влюблена в Стрельцова. На одном из торжеств в Кремле Екатерина Фурцева в разговоре со Стрельцовым настойчиво намекала на возможные отношения дочки и звёздного футболиста. Стрельцов тогда отказал, и, по мнению многих, вызвал очевидное бешенство секретаря ЦК. Ходили слухи, что Хрущёву о ситуации с арестом Эдика сообщила лично Фурцева, после чего он взял дело под личный контроль.

Эдуард Стрельцов. Прощальный матч

Судебные разбирательства. Жёсткий приговор. Тюрьма

По старым законам, адвокаты допускались к уголовному делу только в суде. Со своим правозащитником Эдик познакомился лишь за 10 дней до решения суда.



Когда адвокат Стрельцова попытался собрать хоть какие-то характеристики, руководство «Торпедо» выдало только справку о зарплате футболиста. В спортивном комитете выдали справку о наложенных взысканиях. Положительную характеристику дали только жильцы дома, где проживал Стрельцов с матерью. Об отсутствии поддержки футболисту рассказал его адвокат. Стрельцов ответил: «Вот суки».



Посадить Стрельцова хотели надолго, иначе как объяснить тот факт, что вдруг всплыло первое уголовное дело о хулиганстве, по которому проходил Стрельцов? Хоть оно и было давно закрыто, его возобновили.



Суд шёл два дня: 23 и 24 июля 1958 года, соответственно. Представитель государственного обвинения прокурор Выборнов просил суд определить Стрельцову меру наказания в виде 15 лет лишения свободы. Суд дал 12. Когда Стрельцову дали последнее слово, раздосадованный Эдик молча стоял. Приговор был максимально суровым и жёстоким — 12 лет лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях. Обжалования адвоката и самого Стрельцова были лишь формальностью.



В первый лагерь в Верхнекамском районе Кировской области в Вятлаг Стрельцов поехал с пометкой в деле: использовать только на тяжёлых работах. Трудился на лесоповале. В письме матери он напишет, что усталость была такая, что «руки отваливались». Но в этом ужасном месте была и капелька хорошего. Начальник лагеря обожал футбол, поэтому каждый год организовывал футбольный турнир. Играли, кстати, и сотрудники.

Уже через полтора года Стрельцова перевели в подмосковный Электросталь. Здесь он работал на пескоструйном производстве (шлифовал металлические поверхности) четыре месяца. Но самое ужасное в этой ситуации — работа велась во вредной среде для здоровья. Этих четырёх месяцев хватило, чтобы заработать силикоз (заболевание лёгких, обусловленное вдыханием пыли). Врачи говорили, что рак лёгких, от которого скончался известный футболист — это последствия работы на пескоструйном производстве.

Затем футболиста перевели в библиотекари. Занимался ли Стрельцов спортом? Конечно. Мать даже присылала футбольные мячи, с которыми бегал Стрельцов. Кстати, помимо матери посылки прислали и работники родного ЗИЛа.



В 1961 года у Стрельцова был реальный шанс на амнистию. Дело всё в том, что в это время вышел новый уголовный кодекс РСФСР, который менял сроки наказания по многим статьям (в том числе, и по его статье). Ему должны были скостить тюремное заключение до трёх лет и освободить. Но этого не произошло.



За год до освобождения футболиста перевели в лагерь под Тульской областью. Там он с остальными заключенными добывал кварц для химкомбината.



Стрельцов вышел на свободу зимой 1963 года, его освободили условно-досрочно. Родные и друзья вспоминают, что Эдуард вышел совсем другим человеком.



«Мы даже не знали как его встретить, когда он вернётся, — вспоминает Анзор Кавазашвили. — Он стал лысоватым и обиженным на судьбу. Раньше у него был светлый лик: добрая улыбка, весёлые глаза, а тут абсолютная противоположность».

По окончании футбольной карьеры Стрельцов стал детским тренером в школе родного «Торпедо»

Жизнь после тюрьмы. Возвращение в футбол

Вскоре после освобождения Стрельцов познакомился со своей будущей женой Раисой. Первая жена футболиста ушла от него вместе с дочкой через пару месяцев после ареста. Во второй раз футболист сыграл свадьбу уже через полгода после знакомства. Супруга трудилась в столичном ЦУМе, и первое время пара жила на её зарплату. В начале 1964-го в семье появился наследник. Сына назвали Игорем.



Казалось бы, можно возвращаться к нормальной жизни и футболу.



Два года Стрельцов играл за цеховую команду ЗИЛа, но дальше первенства завода его не пускали. Однажды со своей командой он приехал в Горький на товарищеский матч. В самый последний момент поступило указание сверху: «Стрельцова на поле не выпускать». Наверняка он бы и не вышел, если бы трибуны, поджигая свои газеты, не начали скандировать: Стрель-цо-ва! Стрель-цо-ва!



Секретарь парткома ЗИЛа Аркадий Вольский под свою ответственность попросил тренера выпустить Эдика Стрельцова во втором тайме. Когда он вышел на поле, ликованию публики не было предела.



Тот же Вольский сыграет решающую роль в возвращении Стрельцова в большой футбол.



Благодаря письму на имя нового председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Брежнева с подписями депутатов и простых рабочих, ему удалось вернуть Стрельцова в футбол. Брежнев тогда сказал: «Я вот не понимаю. Если слесарь отбыл срок, ему же можно работать слесарем».



Несмотря на то, что он целых семь лет не играл на профессиональном уровне, Стрельцов завоевал Кубок СССР, вернулся в сборную и дважды удостоился титула титула лучшего футболиста Советского Союза.



С большим футболом Стрельцов закончил в 32 года после тяжёлой травмы ахилла.



«Потерял я пять лет, ещё два года не разрешали мне играть. Только не пойму, почему не разрешали-то? Это было официальное неразрешение. От кого? Сверху откуда-нибудь. У нас же низ не решает, всё решает верх», — слова самого Стрельцова.



Затем он поступил в институт физической культуры, а потом и в высшую школу тренеров. Стрельцов много работал с детьми, иногда поигрывал за команду ветеранов.



22 июля 1990 года в возрасте 53 лет его не стало. Легендарный футболист умер от рака лёгких.

Прошло много лет, но друзья Стрельцова до сих пор не верят в изнасилование

«Я с Эдиком говорил по этой ситуации. Он достаточно откровенно мне сказал, что никакого изнасилования не было, – вспоминает Анатолий Бышовец. – Какое может быть изнасилование, если девушки добровольно приезжают, при этом ещё и выпивают? Эдик был красивым мужчиной и привлекательным человеком».



«Нужно было кого-то наказать и наказать серьёзно. Его величие тогда в стране было для многих не самым приятным явлением. Угрожающих размеров достигла его популярность, — делится впечатлениями Михаил Гершкович.



«Он, выйдя из заключения, говорил: «Я не виноват», – вспоминает Никита Симонян. – Конечно, хочется верить в его правду».



Эдуард Стрельцов стал жертвой своего времени. Можно долго рассуждать, кому же так насолил футболист, что его имя хотели стереть из истории. Стрельцов после всего пережитого вернулся в большой футбол и радовал поклонников своей игрой целых шесть лет. Но это был уже другой Стрельцов. Свою вину он не признал даже перед смертью. Последними словами футболиста были: «Я ни в чём не виноват. Это сделал не я».

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