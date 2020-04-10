Зарплата Месси уменьшилась с 866 до 260 тыс. евро в неделю. А что у других звёзд?

В то время как футбол почти во всём мире замер, многие клубы договорились с игроками о временном снижении зарплаты. Единой системы нет: кто-то соглашается на радикальное сокращение дохода, кто-то получает столько же, сколько и раньше. «Чемпионат» собрал самые достоверные новости о том, как сократились зарплаты известных футболистов.

По данным Forbes, общий годовой доход Месси до вычета налогов превышает 120 млн евро, включая зарплату в «Барселоне», премиальные и личные спонсорские контракты с аdidas и другими компаниями. Непосредственно клуб платит ему 90 млн евро в год, из которых половина уходит на налоги. Таким образом, после вычета налогов Месси зарабатывает в неделю 866 тыс. евро по базовому контракту с клубом.



30 марта в своём «инстаграме» Месси сообщил, что игроки и клуб согласовали снижение зарплаты на 70% на время чрезвычайной ситуации.

Если вычесть из недельного заработка 70% – остаётся 260 тыс. евро. Столько получает Месси именно от клуба — о том, изменились ли условия соглашения по личным спонсорским контрактам, ничего не известно. То есть зарплата Месси в «Барселоне» на руки сократилась на 606 тыс. евро в неделю. Но это ещё не всё: помимо сокращения на 70% ещё два процента игроки отдают в фонд помощи сотрудникам клуба, чтобы персонал получал свои деньги в полном объёме. Так что помимо того, что аргентинец стал получать на 606 тыс. меньше, он отдаёт ещё 35 тыс. в неделю сотрудникам.

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Структура доходов Криштиану серьёзно отличается от доходов Месси. Португалец получает в «Ювентусе» чистыми в полтора раза меньше: 31 млн евро в год, зато рекламная деятельность приносит намного больше: 44 млн евро в год (все данные – Forbes). В клубе, после вычета налогов, Криштиану зарабатывает 600 тыс. евро в неделю. В конце марта официальный сайт «Ювентуса» сообщил, что игроки, тренеры и остальные сотрудники согласились на серьёзное снижение зарплаты. Было отмечено, что сокращение может составить сумму, «равную полным зарплатам за март, апрель, май и июнь», но может быть пересмотрено после появления нового расписания на остаток сезона. Это значит, что, возможно, игрокам вообще не будут платить, пока не возобновится сезон. Если это будет длиться четыре месяца, игроки потеряют 33% от годовой зарплаты.



Согласной этой информации, зарплата Роналду тоже может уменьшиться на 33% то есть до 20 млн в год (эквивалент в недельном окладе – до 400 тыс.). Впрочем, туринская газета Tuttosport приводит другую информацию. Что после встречи с Кьеллини и Буффоном, которые настаивают, чтобы все отказались от части заработка, Роналду согласился пожертвовать 3,8 млн евро, то есть 13% чистой зарплаты.

8 апреля редакция ESPN со ссылкой на собственные источники в клубе сообщила, что руководство «ПСЖ» договорилось о снижении зарплаты всех игроков, включая дубль и молодёжку. Причём уменьшение платы пропорционально доходам: чем выше заработок, тем больший процент снимается. Так, игроки с доходом до одного 100 тыс. евро в год теряют 10% зарплаты, а игроки, которые получают больше одного миллиона, – 50%. Среди них, естественно, и Неймар, самый высокооплачиваемый футболист во Франции с годовой валовой зарплатой 74 млн евро, а на руки – 37 млн, не считая доходов от рекламных контрактов. Они приносят ещё 30 млн в год (данные Forbes). На руки Неймар получает от «ПСЖ» 711 тыс. евро в неделю, его зарплата сократилась на 50%, до 355 тыс.

«Манчестер Юнайтед» платит французу 29 млн евро, из которых после вычета налогов ему остаётся чуть больше 15 млн. Это соответствует недельному заработку в 288 тыс. евро, в который не входят рекламные контракты (данные Forbes).



В данный момент он получает зарплату в полном объёме. Так же, как все остальные игроки «МЮ» и вообще английской Премьер-лиги. Клубы не проводили самостоятельных сокращений, а обсуждают с руководством лиги меры, которые будут направлены на всех игроков одновременно. Речь об общем сокращении зарплаты всем футболистам на 30%. В начале апреля начались консультации лиги с клубами. Решения пока нет. Зато известно, что некоторые звёзды против. например, Уэйн Руни. Он заявил, что снижение зарплаты должно быть индивидуальным и обвинил власти в давлении на футболистов через прессу. Ещё один вариант, который сейчас рассматривается: клубы принимают решение самостоятельно.

Француз по контракту получает в «Барселоне» 23 млн евро до выплаты налогов, что даёт около 221 тыс. евро в неделю на руки. У него довольно мало партнёрских контрактов с крупными брендами, поэтому рекламная деятельность приносит 4,5 млн евро. Соответственно урезание зарплаты на 70% сказалось на нём очень сильно. Его зарплата на руки за неделю сократилась на 155 тыс. евро и составляет 66 тыс. евро.

Звезда «ПСЖ» и главная трансферная цель «Реала» получает от клуба в год 26 млн евро до уплаты налогов, 12 после – итого 230 тыс. в неделю (данные Forbes). На него распространяются те же правила, что и на Неймара: сокращение зарплаты на 50%, до 115 тыс. в неделю.

Игрок «Реала» с суммарным годовым доходом 26 млн евро входит в топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира, по данным Forbes, а портал Goal оценивает его доход ещё выше: в 32 млн евро в год. Если верить информации Forbes, то чистая зарплата Гарета в клубе составляет почти 10 млн евро в год, а недельный оклад, не считая рекламной деятельности и после уплаты налогов, составляет примерно 190 тыс. евро в неделю. А вот на сколько сократится его зарплата на время карантина — неизвестно.

«Реал» принял решение о сокращении зарплат игрокам, но пока не определился, каким значительным оно будет. От 10% до 20%, в зависимости от того, на каких условиях будет доигран сезон. Это значит, что Бэйл может недополучить от одного до двух миллионов евро.

Главная звезда «Ливерпуля» зарабатывает не так много, как можно подумать. Значительная часть доходов Салаха зависит от бонусов за результативность, победы и количество игр, а базовая ставка в «Ливерпуле» после вычета налогов – чуть меньше 8 млн евро в год, или около 150 тыс. евро в неделю (данные Forbes). Как и другие игроки АПЛ, он пока получает зарплату в полном объёме. «Ливерпуль» уже выразил готовность урезать зарплату команде (до 30%), но конкретное решение пока не принято.