«После драки с Зиданом пиво пили». Как русские сцепились с чемпионами мира в Париже

Ровно 18 лет назад, 17 апреля 2002 года, сборная России сыграла товарищеский матч на «Стад де Франс» с чемпионами мира — сборной Франции. Встреча завершилась нулевой ничьей и запомнилась не только и не столько футболом, сколько выяснением отношений. Во втором тайме вспыхнула потасовка, которая продолжилась после матча в подтрибунном помещении. Страсти кипели так, что непосредственно игра отошла на второй план.

Потасовка на поле вспыхивала дважды. Оба раза — после нарушений со стороны Карпина

На 70-й минуте матча Валерий Карпин столкнулся с крайним защитником Биксантом Лазаразю. Российского футболиста взбесила жёсткая игра француза, и он махнул рукой в его сторону. Тут же к Карпину подлетели с претензиями французские игроки — Зинедин Зидан, Тьерри Анри, Патрик Виейра. Их пытался оттащить Александр Мостовой. Судья матча Майкл Райли сделал футболистам устное предупреждение, не став их наказывать жёлтыми карточками. Карпина же стала яростно освистывать местная публика.

В сторону ворот сборной Франции был назначен штрафной удар. К мячу подошёл Мостовой, но после навеса судья вновь свистнул и остановил игру. На этот раз арбитр Райли посчитал, что Карпин нарушил правила во время прыжка, и показал ему жёлтую карточку. Россиянина это возмутило, а французские игроки вновь стали подбегать к футболисту и толкать его. Началась потасовка, которую сумел разрулить и уладить капитан Виктор Онопко.

Но уже после матча стычка продолжилась в подтрибунном помещении. Что там происходило, рассказывал Александр Мостовой.

«В подтрибунном помещении опять кричали, пихали друг другу. Махнули, толкнули… Но там много народа шло, помимо футболистов. Обслуживающего персонала и так далее. Честно сказать, столько людей было, что я просто не помню, кто там кого толкнул, кто кого шлёпнул. Конечно, если бы это была игра со сборной Греции или Венгрии, журналисты пошумели бы, покричали, но в памяти так не осталось бы. Ну покричали, поорали, потом помирились. Мы же футболисты, одним делом занимаемся», — сказал Мостовой в интервью Sport24.

Франция — Россия — 2:3. В атаке Александр Мостовой Фото: Ben Radford/Getty Images

После игры французы пригласили российских футболистов на дискотеку. Карпин с Зиданом выпили по кружке пива. Помирились

Уже после завершения карьеры Валерий Карпин не раз говорил, что помнит больше потасовку, чем саму игру. В документальном фильме «Матч ТВ» бывший футболист признался, что тогда для него не существовало никакой «великой Франции».

«Ничего такого не произошло. «Против великого Зидана или великого Виейра, как же они посмели!» — это для меня смешно. Это футбол, эмоции. Кто-то с кем-то языками зацепился. Я с Лизаразю, по-моему, зацепился. Послали друг друга, толкнули. Но это так вознесено и все об этом помнят, потому что это против «великой Франции». Никакой великой Франции там не было. Такие же футболисты — две руки, две ноги, одна голова», — вспоминал Карпин.

Франция — Россия — 2:3. Слева направо: Алексей Смертин, Зинедин Зидан и Валерий Карпин Фото: Ben Radford/Getty Images

При этом в интервью «СЭ» российский тренер рассказывал, как помирился с Зиданом в тот же вечер.

«После драки с Зиданом на «Стад де Франс» тоже пиво пили. Что вас удивляет? На поле завелись, повздорили — с кем не бывает? Потом помирились. В тот же вечер. Отыграли, французы на дискотеку поехали, нас тоже пригласили. Зидан подошел: «Всё о’кей?» «Ноу проблем». Выпили по бокалу и разошлись», — рассказывал Карпин.

Несмотря на потасовку и драку в подтрибунке игра российской команды против французов оставила приятное впечатление, а ничейный результат против действующих чемпионов мира можно с уверенностью занести в актив нашей сборной.