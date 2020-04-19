Самый эпичный провал АПЛ при пробитии пенальти. Эти парни вошли в историю. Видео

В истории футбола было немало оригинальных вариантов исполнения пенальти. Но наиболее эффектно это смотрится, когда игроки решают разыграть 11-метровый. Правила такой трюк позволяют.

Пирес и Анри хотели повторить легендарный трюк Йохана Круиффа, но эпично провалились. Болельщики «Арсенала» припоминают им этот момент по сей день

В октябре 2005 года в матче английской Премьер-лиги между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» разыграть пенальти решили два атакующих игрока «канониров». Матч проходил на знаменитой арене «Хайбери», которая позже была снесена, а на её месте построили многоквартирный жилой комплекс. В начале 2000-х «Манчестер Сити» был середняком, поэтому для одного из лидеров (а «Арсенал» был наверху) особой опасности не представлял. «Арсенал» вёл в счёте 1:0 и контролировал ход игры. На 61-й минуте пенальти реализовал Робер Пирес. Через 12 минут после первого гола французскому полузащитнику предоставилась возможность удвоить преимущество. Но сделать это он решил необычным способом.

Видео доступно на «Чемпионате».

Пирес вздумал разыграть пенальти с Анри, но сделать это не удалось. Во время передачи на Тьерри Робер просто-напросто не попал по мячу, при этом задел его случайно другой ногой. Анри не успел распорядиться моментом, в результате чего на мяче первым оказался защитник «горожан». Естественно, возможность перебить даже не обсуждалась. Судья назначил свободный удар в сторону ворот «Арсенала». Эпичный провал двух французских звёзд!

Фото: David Price/Arsenal FC via Getty Images

Анри провалился, но главная проблема «Монако» не в этом. Изменения неизбежны Леонарду Жардим снова станет главным тренером «Монако».

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер был удивлён выходкой Пиреса, но критиковать полузащитника не стал: «Робер был не совсем уверен в своих силах и боялся не реализовать пенальти, поэтому принял такое решение. Я всегда считал, что он сможет спокойно пробить столько пенальти, сколько потребуется, однако Робер думал о чём-то другом».

В свою очередь Тьерри Анри признался, что это он подбил товарища на авантюру: «Я беру вину на себя, это была моя идея. Если бы всё удалось – это было бы замечательно. Хочу извиниться перед нашими болельщиками, наверное, такого не надо было делать».



После окончания карьеры Робер Пирес рассказал о самом курьёзном пенальти в своей жизни французскому изданию French Football Weekly:



«Забавно, что каждому интересно узнать, что же там произошло. Постараюсь объяснить. Идея принадлежала Тьерри Анри. А ошибся я. Как это объяснить? В субботу мы встречались с «Манчестер Сити», а в пятницу тренировали пенальти прямо по ходу занятия. Анри подошёл ко мне: «Давай повторим тот трюк Круиффа». Я подумал: «Ну ладно, тренировка, можно попробовать». Тогда Анри отдал мне передачу, а я забил. Всё получилось, никаких проблем.



По ходу матча мы заработали пенальти. Я его реализовал – мы повели 1:0. Спустя 10 минут ещё один пенальти. Подбежал Анри: «Давай, Робер, повторим вчерашний трюк на тренировке». Я ответил: «Тити, мы не будем этого делать». Но он не унимался: «Давай, мы должны это сделать, мы ведём 1:0».



Тьерри знает правила. Он видел, как Круифф исполнял подобный пенальти и хотел его повторить. А я не хотел – это был серьёзный официальный матч с «Манчестер Сити», и мы вели всего в один мяч. Я не хотел рисковать. Анри продолжал: «Давай, только поменяемся ролями».



Всё произошло слишком быстро. У тебя нет десяти минут на раздумья. Одна минута – даже меньше. Я сказал: «Тити, я не хочу». «Давай, точно так же, как и вчера, только теперь ты отдашь пас, а я забью», – настаивал он. Я отнекивался, мне казалось, что наш спор был вечным. «Да, да, да», – переубедить его было невозможно. В итоге я согласился, но против своего желания. Я установил мяч, передо мной Дэвид Джеймс. Вроде это был он. Я посмотрел на него, оглянулся. Заметил, что Тьерри стоит за спинами двух защитников. «Он не добежит первым», – подумал я. Я был уверен, что ничего не получится, в моей голове вообще было много мыслей.



Как только я подбежал к мячу, моя нога… Она как бы заявила мне: «Нет!». Словно аллергическая реакция: «Ты не должен делать этот пас!». Я застыл и едва коснулся мяча. Забавно, что во всём виноват именно я – я не выдал пас Тьерри, а он был первым на мяче – до сих пор не знаю, как у него это получилось. «Ты что творишь?» – спрашивал он.



Рефери тогда тоже не разобрался в правилах. Вряд ли вообще кто-то знал о подобном розыгрыше пенальти. Знаешь, что он сделал? Поставил штрафной в пользу соперника. Но я не коснулся мяча. Мяч считается введённым в игру, когда он сделал полный оборот. Я должен был перебивать пенальти.

Мы выиграли ту игру 1:0, но всё оставшееся время нам было очень сложно, казалось, что матч не закончится. Вот вам вся правда о том пенальти. Забавно, что сейчас все до сих пор его обсуждают. Болельщики «Арсенала», где бы меня ни встретили, всегда спрашивают: «Что же там случилось с тем пенальти?» Прикол, да. Но, на мой взгляд, история довольно клёвая. Конечно же, я хотел отдать пас Тьерри, чтобы он забил. Но всё сложилось именно так, и люди до сих пор помнят этот момент. Им интересно, что именно тогда произошло. Как и в моменте с голом Трезеге в финале Евро-2000, тогда я был словно в отключке.



Тогда «Арсенал» обвинили в высокомерии, утверждали, что мы не имели права так поступать. Но мы имели это право. Всё прописано в правилах. Круифф проделывал подобное задолго до нас. Это не было проявлением высокомерия, просто мы были уверены в своих силах и хотели попробовать что-то необычное».

«Он ничего не понимает в футболе». Как Венгер изменил АПЛ Хотя сначала в него не верили даже игроки «Арсенала».

Все считают, что первым разыграл пенальти великий Йохан Круифф. Это неправда

Бытует мнение, что первым попробовал разыгрывать пенальти Йохан Круифф в 1982 году, но это ошибочное мнение. Задолго до легендарного голландца это сделали бельгийцы Андре Питерс и Рик Купенс. Произошло это ещё в 1957 году в матче сборных Бельгии и Исландии. Нападающий Купенс слегка катнул мяч вправо, Питерс сразу же вернул его партнёру обратно, и тот поразил цель.

Видео

Видео доступно на «Чемпионате».

Первым, кто решил разыграть одиннадцатиметровый удар в Англии, стал Майк Требилкок в 1964 году. В матче «Плимута» с «Манчестер Сити» партнёр по команде Джон Ньюман катнул мяч вперёд, а набегавший Майк мощно пробил в нижний угол.

Видео доступно на «Чемпионате».

Футболисту «Шахтёра» удалось дважды исполнить розыгрыш

Розыгрыш пенальти не так часто используют, но несколько раз в год в разных чемпионатах случаются подобные трюки. В Испании все прекрасно помнят розыгрыш Месси и Суареса, в России таким образом отправил мяч в ворота Смолов с передачи Мамаева.



А футболисту молодёжного состава донецкого «Шахтёра» Георгию Судакову удалось поучаствовать дважды в розыгрыше. В августе 2019 года в чемпионате Украины U21 Георгий отдал пас на набегавшего партнёра.

Видео доступно на «Чемпионате».

А через два месяца уже в Юношеской лиге УЕФА он забил сам.

Права на видеоролик принадлежат УЕФА.

Если говорить о неудачах, то так эпично проколоться, как Пирес и Анри, удалось только Абреу и Д’Алессандро в благотворительном матче.