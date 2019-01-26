Анри провалился, но главная проблема «Монако» не в этом. Изменения неизбежны

Первый основной момент: безусловно, Тьерри Анри провалился на посту главного тренера «Монако», и его увольнение закономерно. Отставки тренеров команд, которые неожиданно для себя самих оказываются на дне, редко бывают полностью логичными, но это как раз тот случай. Анри получил отличную возможность заработать себе тренерское имя: если бы он ничего не пытался ломать в системе, которую отстраивал Леонарду Жардим, то вернул бы «Монако» те очки, которые клуб недобрал из-за невезения и плохой реализации моментов. По числу этих самых моментов у чужих ворот команда была пятой до смены тренера, а после этого стала 13-й из 20. Анри решил показать, что уже готовый специалист, но реальность вернула его на место максимально быстро.

Анри занят не своим делом. Ему пока рано тренировать даже «Монако» У Тьерри всё очень плохо.

Тем не менее, основная проблема монегасков не в Анри, а в том, что привело к выбору в его пользу. Спортивный директор Антонио Кордон, при котором «Монако» стал сенсацией в Лиге чемпионов, покинул клуб летом 2017-го: испанскому менеджеру-стратегу не нравились две вещи. Первая понятна: клуб принял решение изменить стратегию развития и переориентироваться на совсем молодых игроков — Кордон привык иметь дело с теми, кто готов сразу вносить вклад в игру первой команды. Вторая вещь интереснее, и она позволяет ближе посмотреть на причины нынешней катастрофы. Кордон считал, что связь между спортивным директором, тренером и игроками была потрясающей, но к лету 2017-го ситуация стала меняться.

В ноябре того года спортивным директором «Монако» стал Майкл Эменало. 53-летний нигериец до этого десять лет отработал в «Челси»: его привёл Авраам Грант, сделав скаутом, просматривающим соперников, а при Карло Анчелотти Эменало вошёл в тренерский совет. Наконец он стал техническим директором «Челси», став единственным футбольным человеком в ближайшем окружении Романа Абрамовича. В 2017-м Эменало ушёл из «Челси», сославшись на семейные причины, и даже личная просьба остаться от владельца не остановила нигерийца. Менее чем через месяц он оказался в «Монако» — очевидно, что интерес к фигуре Эменало у клуба другого российского миллиардера был давно.



Здесь важно объяснить, чем именно спортивный директор «Монако» занимался в «Челси». Он считается одним из главных авторов той самой системы аренд, которую практиковал лондонский клуб — одновременно «Челси» отдавал взаймы до 40 своих футболистов. Эменало видел молодых игроков прежде всего клубными инвестициями: ты приобретаешь права на таланта, отправляешь его развиваться, а когда приходит время, или забираешь его обратно, принося пользу команде, или выгодно продаёшь, принося пользу казне. Схема хорошо работала, сам Эменало отвергал обвинения в футбольном рабовладении: «Мы даём возможность молодым футболистам играть, а не сидеть на скамейке».



Именно этот концепт заинтересовал «Монако» — по крайней мере, вице-президент клуба Вадим Васильев говорил, что клуб давно следил за скаутским ноу-хау, к которому был причастен Эменало.

Но клуб просчитался.



«Монако» хотел остаться клубом уровня выше среднего, но при этом сильно омолодить состав. Так возможно только в одном случае — если главному тренеру дадут время определиться с игровым материалом. В «Монако» же, по сообщениям французской прессы, между Жардимом и Эменало сразу возникли разногласия. Кроме того, клуб просчитался и в более глобальном вопросе. Если в «Челси» система Эменало хорошо работала, так как у клуба УЖЕ был сильный состав, и он мог позволить себе параллельно устраивать инвестиции в молодёжь, то в «Монако» бывший технический директор «синих» оказался по другую сторону своей же системы. «Монако» сам определил себя клубом, на котором отрабатываются инвестиции — это и имел в виду Антонио Кордон, когда покидал Монте-Карло.



Вадим Васильев выбрал неправильную сторону в разладе между Жардимом и Эменало. Как это бывает практически всегда, нужно было поддержать главного тренера, но он а) не имел такой поддержки, что начинало раздражать и игроков; б) так и не получил достаточно времени, чтобы пройти откровенно неудачный отрезок (по продвинутой метрике команда была шестой-седьмой).



Теперь ошибка найдена. С оборотной стороной своей системы Майкл Эменало не совладал. Возвращение Жардима почти на 100% означает, что спортивный директор «Монако», несомненно поспособствовавший переезду в Монте-Карло Сеска Фабрегаса, покинет клуб.