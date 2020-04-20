Бомбардир «Локомотива» уединился на карантине с известной певицей. Знойная девушка!

Эпидемия коронавирусной инфекции заставила всех разойтись по домам и нарушила привычный ритм жизни людей. В этой ситуации особенно тяжело приходится легионерам РПЛ, которые вынуждены переживать эмоционально тяжёлое время вдали от своей семьи. Джефферсону Фарфану легче. В одном из своих эфиров в «Инстаграме» форвард московского «Локомотива» сообщил, что время в самоизоляции коротает не один.
Личная жизнь перуанца всегда была очень насыщенной. Во время скандального развода с женой футболист даже угодил в тюрьму. Фарфану приписывали романы со многими моделями, но сам игрок о своих отношениях заговорил только сейчас. Как оказалось, в самоизоляцию форвард ушёл не один, а с 25-летней Яаирой Пласенсией. В Перу девушка уже известная певица: 2,5 млн подписчиков в «Инстаграме» говорят сами за себя. У Фарфана, впрочем, их побольше — 3,4 млн.
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