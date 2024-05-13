Мамаев: при мне в «Краснодаре» во главе угла стояла красивая игра

Бывший полузащитник сборной России Павел Мамаев высказался о философии футбольного клуба «Краснодар» во времена своих вступлений в составе «быков». По словам Мамаева, красивый футбол был для «Краснодара» приоритетнее хороших результатов.

– Правда, что для Галицкого красота игры команды важнее, чем результат?

– При нас было так, да. Когда я там был, красивая игра стояла во главе угла.

– Он в раздевалке об этом говорил?

– Думаю, в разговоре с тренерами, – сказал Мамаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

Павел Мамаев объявил о завершении карьеры 25 февраля 2023 года. Последней командой в карьере Мамаева стали подмосковные «Химки». Также полузащитник защищал цвета ЦСКА, «Краснодара», «Торпедо» и «Ростова». За сборную России Мамаев провёл 15 матчей, в том числе три игры на чемпионате Европы 2016 года. В составе национальной команды футболист не отметился результативными действиями.